Муфты, роботы, ИИ-агенты: «Сетевая компания» внедряет технологии будущего в энергетику

Что показали татарстанские энергетики на выставке KazanEnergyExpo

В рамках Международного электроэнергетического форума «Энергопром» в Казани прошла масштабная выставка KazanEnergyExpo. На ней традиционно сильно были представлены татарстанские энергетики. Один из самых внушительных по площади и экспозиции стендов представила «Сетевая компания». Как и в минувшие годы, она продемонстрировала и свои достижения, и разработки компаний-партнеров из промышленного парка «Искра-Волга», где разрабатывается и производится электротехническое оборудование нового поколения для нужд энергетиков. Электротехнические муфты и разнообразные роботы, цифровизация и инновационное оборудование — все это теперь разрабатывается и реализуется в Татарстане. На полях выставки заключен ряд соглашений о сотрудничестве. Подробности — в репортаже «Реального времени» с выставки.

Не только выставка

Плодотворно прошла работа «Сетевой компании» на форуме в плане создания новых коллабораций с партнерами. Так, заключено соглашение о стратегическом партнерстве с ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». В рамках соглашения «Сетевая компания» поможет внедрять технологии работ под напряжением в электросетевом комплексе Кыргызской Республики, поспособствует производству энергетического оборудования и поучаствует в системе подготовки персонала.

Энергетики из Кыргызстана и Татарстана работают в партнерстве с декабря 2025 года. В феврале 2026-го энергетики из Кыргызстана приезжали на обучение в «Центр работ под напряжением» в Заинск — а во время работы форума этот центр с визитом посетил министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев.

Специалисты компании приняли участие в деловой программе форума, делясь своим опытом и обсуждая актуальные вопросы энергетики.

Генеральному директору АО «Сетевая компания» Ильшату Фардиеву было присвоено звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Высокой награды руководитель компании удостоен за большой личный вклад в развитие энергетики и многолетний труд. В церемонии награждения, состоявшейся на полях форума в третий день, принял участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Он также наградил почетным дипломом коллектив компании.

Но все же центральной точкой активности был стенд «Сетевой компании» в выставочном пространстве. Здесь, как обычно, были представлены как собственные наработки компании, так и электротехнические устройства, разработанные ее партнерами в технопарке «Искра-Волга» — там базируется татарстанский электротехнический кластер. Это группа предприятий, которая быстро наращивает мощности и компетенции, сконцентрировала глубокую техническую мысль и смелых инженеров, готовых воплощать новые разработки на благо отечественных энергетиков.

«Дальнейшее развитие видим в новом поколении муфт»

Бренд СКАТ (ООО «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ») представил высоковольтные кабельные муфты 110—500 кВ. До недавних пор муфты для нужд электросетей поставляли немецкие, французские, корейские компании, но, когда возникла необходимость в быстром импортозамещении, татарстанские инженеры не только заместили, но и усовершенствовали продукцию. Теперь Татарстан поставляет собственную кабельную систему: муфты СКАТ и силовой кабель завода «Таткабель». Директор СКАТ Марсель Файзуллин описывает:

— Мы — производители высоковольтных муфт 110—500 кВ. В промышленную эксплуатацию введены все муфты на все классы напряжения. Один из известнейших и уникальных по технической сложности наших проектов — тот, который мы сделали впервые в истории нашей страны: ввели в промышленную эксплуатацию муфты 500 кВ на Нижнекамской ГЭС. Разработали перспективные, востребованные муфты нового поколения — сухого штекерного типа высокой степени надежности. Дальнейшее развитие видим в новом поколении муфт — это, во-первых, с интегрированной системой самодиагностики и мониторинга, а во-вторых, требуется разработка муфт на постоянный ток. Это актуально во всем мире и в нашей стране.

Директор предприятия раскрывает секрет того, как на площадке промпарка «Искра-Волга» быстро развился крупный электротехнический кластер, объединивший на одной площадке сразу и научную лабораторию, и опытную площадку, и серийное производство. Просто здесь работают по принципу «наука — люди — технологии». Основная ставка — на людей, потому что именно они занимаются наукой и создают на этой основе технологии. Такое видение позволяет существенно сократить путь от идеи, технических решений в научной лаборатории до введения продукции в серию.

— На примере нашего производства мы поняли, что самым трудоемким процессом является разработка, создание пилотного образца и его испытания. Поэтому мы работаем по принципу: есть новая идея электротехнического устройства, нам надо провести базовую расчетную часть, быстро создать образец, тут же испытать его, опробовать, модернизировать. Не доводить годами чертежи до идеала, чрезмерно корпя над сугубо теоретической работой. Мы быстро делаем пилотный образец, тут же тестируем его в лаборатории, дорабатываем, вновь тестируем и выпускаем. По-другому никак, современные жизненные реалии требуют от нас быстрого развития и действий, — объясняет Марсель Файзуллин.



Роботов научили устанавливать опоры ЛЭП и изолировать кабель прямо в воздухе

Компания «Опора Плюс» разрабатывает промышленную роботизированную технику, которая существенно облегчает рутинный и тяжелый физический труд энергетиков. Например, роботизированный комплекс для монтажа опор ЛЭП. Его задача — автоматическое бурение и установка опоры линии электропередач 0,4—10 кВ. Ведущий разработчик компании «Опора Плюс» Кирилл Кузнецов рассказывает, как работает его детище:

— Машинист приезжает на точку, выходит из машин, раскладывает выносные опоры-аутригеры. Дальше все происходит автоматически. Раскладывается шнек, выводится по координатам, начинается бурение. В процессе бурения шнек сам корректирует свою вертикальность и выправляет положение в случае необходимости. Когда это нужно — поднимается, чтобы стряхнуть грунт. Раньше за этим всем следил оператор. Теперь человек может в это время делать другую работу — например, закреплять арматуру на опору. В итоге в бригаде нужно не пять человек, а всего лишь два.

In итоге в бригаде нужно не пять человек, а всего лишь два.

В составе комплекса — и ПО, и «железо». Опытные образцы уже проходят тестовую эксплуатацию на реальных объектах техприсоединения. Все реально работает, и аналогов такой концепции в России пока нет.

Директор «Опоры Плюс» Евгений Баландин рассказывает:

— В республике ежегодно устанавливается порядка 40 тысяч железобетонных опор. А раз операция типовая, значит, ее можно роботизировать. У нас возникла идея это сделать. Мы создали этого робота, сейчас в летнем режиме протестируем его на разных участках и будем собирать заявки на следующую зиму для внедрения на предприятиях республики. Наша задача — в течение ближайших лет внедрить 300 таких роботов. Ведь в электросетевом комплексе огромная часть работы — подключение распределительной сети мощностью 0,4—10 кВ. А это как раз прокладка воздушных линий электропередач. Думаю, мы сможем улучшить статистику.

Робот дает рост производительности труда в 2,5 раза, а прирост — до 150%. Экономия трудозатрат с его использованием достигает 60%, потому что три человека из пяти в этот момент начинают выполнять другую функцию на новом объекте и создают дополнительную добавочную стоимость. По словам Евгения Баландина, если в год организация будет устанавливать около 3 тысяч опор, робот окупится за год-полтора.

Еще одна разработка «Опоры Плюс» — роботизированная установка по нанесению изоляционного покрытия на провода линий 10 кВ. Она являет собой альтернативу ручной замене неизолированного провода. Теперь наносить слой изоляции можно прямо в воздухе, под напряжением — это сделает робот. Особенно это выгодно на труднодоступных участках линии: где-то под линией болото, где-то бурелом, где-то все заросло густым кустарником. Снимать провод и менять его в таких условиях непросто. Евгений Баландин объясняет:

— Робот насаживается на провод с помощью встроенной лебедки. Внутри у него две капсулы с изоляционным покрытием, которого хватает на 150 метров провода сечением 50 кв. мм. То есть покрытия хватает, чтобы заизолировать три провода в один пролет. Потом он спускается, заряжаются новые капсулы, и работа продолжается. Скорость передвижения робота по проводу — 3—6 метров в минуту. Его уже опробовали в Высокогорском районе, полтора километра проводов таким образом уже заизолировали, в том числе под напряжением.

ИИ-агенты, большие данные и робот-обходчик

Продолжается цифровое развитие компании. Заместитель генерального директора по цифровой трансформации и информационным технологиям АО «Сетевая компания» Тимур Курбангалиев рассказывает, что компания прошла большой путь автоматизации. Внедрение новых информационных систем позволило повысить эффективность бизнес-процессов. Сегодня информационные системы развиваются с тем, чтобы уменьшить количество рутинного труда. К примеру, это доработки, связанные с автоматизацией расчетных форм и отчетов либо с изменением законодательства.

Следующим этапом на пути к повышению эффективности стало внедрение в работу компании технологий искусственного интеллекта.

— Это стало возможно благодаря тому, что на базе ранее внедренных систем в компании последние 10 лет накапливались достоверные и полные данные о процессах. На основе этих данных мы создаем и обучаем наши ИИ-инструменты. Наш аналитический центр использует в работе такие технологии, как искусственные нейронные сети, языковые и семантические модели, модели машинного обучения. Сотрудники пользуются этими инструментами. Основная особенность при внедрении ИИ-решений в электросетевой организации — то, что работа идет исключительно в закрытом контуре. Так мы уходим от рисков информационной безопасности, связанных с утечкой персональных данных и коммерческой информации, — рассказывает Тимур Курбангалиев.

Работа идет в закрытом контуре — так мы уходим от рисков, связанных с утечкой персональных данных, коммерческой информации.

Внутри компании разработаны 14 AI-агентов, с помощью которых сотрудники начинают адаптироваться к работе с искусственным интеллектом и увеличивать эффективность. По прогнозам, к концу 2026 года в компании будет разработано и внедрено более 100 ИИ-агентов по разным направлениям деятельности. Это будут помощники, которые снимут с человека рутинные задачи и позволят уделить больше времени задачам, которые требуют экспертного участия персонала.

Отдельно Курбангалиев остановился на технологических данных, которые поступают с интеллектуальных устройств. Например, данные с интеллектуальных приборов учета. Аналитический центр разработал решение, которое анализирует эти данные, выявляет участки сети, на которых качество электроэнергии не соответствует требуемому качеству. А главное — эта технология прогнозирует качество в ближайшей перспективе.

— ИИ-инструменты дают нам возможность, не дожидаясь жалоб от потребителей, заблаговременно выполнить технические работы. Это повышает надежность и качество электроэнергии у потребителя, при этом снижается нагрузка на нашу дирекцию обслуживания потребителей, которая обрабатывает жалобы, — рассказывает Тимур Курбангалиев.

Помимо искусственного интеллекта, активно используется программная роботизация процессов. Если какая-то задача идет по четкому алгоритму, то можно написать программный скрипт, который возьмет на себя эту функцию. Такие инструменты показывают высокую эффективность в процессах бухучета, финансового управления и в других сферах деятельности.

В продолжение темы роботизации — в «Сетевой компании» разработан робот-обходчик высоковольтного оборудования. В соответствии с нормативной документацией нужно ежесуточно осматривать оборудование подстанций. Теперь на таких обходах человека может заменять робот: он объезжает территорию, замеряет параметры оборудования. Для этого на нем закреплены тепловизионная камера, акустическая антенна, другие виды датчиков, алгоритм машинного зрения (чтобы снимать показания стрелочных приборов). Объехав все открытое распредустройство, робот возвращается в свой бокс, встает на зарядку и передает информацию по Wi-Fi в компьютер. С него данные идут в Центр управления сетями.

— Мы увидели эффект от его применения. С 2027 года планируется тиражирование этого решения. Робот дает большой экономический эффект, будем развивать это направление, — описывает Тимур Курбангалиев.

