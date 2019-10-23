Живой символ: экологи Татарстана представят новую концепцию центра по разведению снежных барсов
Сегодня в мире отмечается Международный день снежного барса, занесенного в Красную книгу, а в России их насчитывается всего не более 70 особей. В Татарстане, где барс — официальный государственный символ, это животное не водится. Единственные две особи содержались в Казанском зооботсаду, однако скончались два года назад. Тем временем в республике не оставляют идеи создания в республике центра по разведению ирбисов.
Как и почему появился Международный день снежного барса
В мире шестой год подряд 23 октября празднуют Международный день снежного барса, которому положил начало состоявшийся в 2013 году в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса (ирбиса или снежного леопарда), International Snow Leopard Day. Это уникальное животное уже занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов.
Ареал обитания крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих — высокогорные районы Центральной Азии. Помимо России, барсы водятся в Афганистане, Мьянме, Бутане, Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Монголии, Непале, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане (почти все они приняли участие в «барсовом» форуме). Редкий окрас и ценность меха ирбисов привели к тому, что он стал «целью для браконьеров, готовых рисковать многим ради незаконной охоты за диким зверем».
К падению численности животных приводит и расширение пастбищ и зоны выпаса скота в странах Центральной Азии в зоны высокогорных районов — естественная среда обитания снежного барса сужается. Контроль за численностью популяции редкого животного производится на территориях среды обитания ирбиса, в частности, посредством фотоловушек (из-за крайней осторожности этой дикой кошки).
К 2013 году, по приблизительным подсчетам, на территории России обитало от 90 до 150 особей ирбиса, общая же их численность оценивалась в 7 тысяч. Учитывая, что в 2003 году их число оценивалось тоже в 4—7 тысяч, популяция их фактически не растет, поэтому барс внесен как в Красную книгу Международного союза охраны природы, так и в Красную книгу России.
WWF подтверждает присутствие в России сегодня лишь 63—64 особей ирбиса…
К слову, весной в России впервые попытались подсчитать снежных барсов с помощью мобильных телефонов: первое в мире мобильное приложение для учета численности редкого хищника с рабочим названием «NextGIS Collector» была разработана российскими специалистами московской компании в 2018 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Оказалось, что прежние цифры в 90—150 особей, увы, сильно завышены. WWF точно подтверждает присутствие в нашей стране лишь 63—64 особей ирбиса, включая 16 котят в девяти выводках, из них больше 40 обитает в Республике Алтай. Для сравнения: в 2018 году была учтена 61 особь снежного барса, включая 23 котят в десяти выводках.
В 2014—2018 годах из-за браконьерского промысла кабарги в Западном Саяне популяция ирбиса практически уничтожена, отмечали эксперты Саяно-Шушенского заповедника: участки обитания ирбиса стали выходить за границы заповедника. Это привело к тому, что к 2017 году на территории заповедника остался только один самец, самки же живут только там, где родились: «Наступила острая необходимость в выпуске привезенных животных».
В августе 2019 года компания «РусГидро» приступила к реализации проекта по восстановлению популяции снежного барса в Красноярском крае, привлекая специалистов из Саяно-Шушенского заповедника. Восстановление будет заключаться «в разведении взрослых особей в неволе и последующем выпуске их потомства в дикую природу, на территории исторического ареала». Кроме того, специалисты проведут реабилитацию пострадавших в природе животных и создадут научно-практическую лабораторию на территории заповедника.
В Татарстане уже 2 года нет барсов
Барс является национальным символом Татарстана, хотя в самой республике ирбис никогда не водился, разве что в Казанском зооботсаде, где сначала появилась самка Сильвия, затем самец Тамерлан — в 2005 году его подарил первый президент республики Минтимер Шаймиев. Впоследствии у Тамерлана появилась подруга Теофани, в республике даже заговорили о планах по разведению барсов в неволе, но в 2017 году оба барса скончались (первым в феврале ушел Тамерлан, за ним в октябре последовала Теофани).
В Казанском зооботсаде тогда пообещали приобрести сразу двух барсов, но для этого, предупредили там, понадобится согласовать множество документов, так как животные занесены в Красную книгу. С тех пор никакой информации о покупке барсов нет.
Как известно, с 2015 года в Казани строился новый зоопарк, открытие которого предполагается до конца этого года, включая новую часть зоопарка «Река Замбези» с животными из Африки, но о предполагаемой закупке барсов информации на сайте зооботсада также нет. Есть план по созданию на втором этапе реконструкции трех комплексных экспозиций, где будут представлены виды животных, обитающих в различных регионах России, в числе которых и животные Западной Сибири и Дальнего Востока: «Здесь предполагаются такие крупные хищники, как амурский тигр, дальневосточный леопард, гималайский медведь». Барсов среди них опять нет.
…зато появилась идея создания Центра разведения снежного барса на территории РТ
Напомним, всего за пару месяцев до смерти первого казанского барса Тамерлана власти Татарстана заговорили о намерении уже в 2017 году создать Центр разведения снежного барса, изначально — на базе охотничьего хозяйства «Свияжск». «Основные работы по созданию центра планируют завершить в 2017 году», — заявляли тогда в Минэкологии РТ.
Согласно планам, котята барса должны жить в центре до восьми месяцев. Для них собирались создавать все условия, в частности, скалистую местность, чтобы приблизить среду обитания ирбисов к естественной. Специалисты из республики для этого перенимали опыт в Центре восстановления леопарда на Кавказе. После того, как котята вырастут, их должны были переправлять в создаваемый центр реабилитации на базе всего того же Саяно-Шушенского заповедника. Но в 2017 году срок открытия центра перенесли еще на год.
«Мы уже в этом направлении начали двигаться, сейчас нам надо маточное поголовье. Мы определили место, не такая сложная большая задача. Я думаю, что в 2018 году точно [начнется строительство], и дальше, уже когда они появятся, их надо куда-то размещать», — заявил осенью 2017 года президент Татарстана Рустам Минниханов.
Как сроки создания барсового центра переносились из года в год
Тогда же стало известно о первых договоренностях с властями Республики Алтай: татарских барсят планировали выпускать именно в этом регионе, где самая высокая популяция барсов в России. Руководители обоих регионов поручили своим министрам экологии и природных ресурсов разработать программу по сохранению снежного барса.
В январе 2018 года Минниханов подписал соглашение правительства РТ с правительством соседнего с Республикой Алтай региона, Алтайского края, тоже о сохранении и восстановлении популяции снежного барса. Согласно документу, стороны намерены реализовывать госполитику по сохранению животных, развивать охотничьи хозяйства, принимать меры по эколого-просветительской деятельности. Инфраструктура самого центра должна была включать в себя сектор содержания и разведения, лабораторию по изучению генетики и биологии снежного барса и других диких кошек России.
Министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев в том же январе 2018 года заявил, что строительство центра разведения снежных барсов начнется в Татарстане в этом году, а уже на следующий год его обещают показать жителям республики и журналистам. На проектирование центра было предусмотрено 10 млн рублей, после составления сметы должна была определиться стоимость строительства, которое заберет львиную долю расходов: вопросы эксплуатации и содержания готовы были решать с участием Минприроды РФ, поскольку проект федеральный. В дальнейшем собирались разработать программу по выпуску барсов на волю: «В Татарстане определен участок, где будет построен центр. Он находится на территории Волжско-Камского заповедника», — заявил чиновник.
Почему WWF и РАН против идеи выращивать ирбисов в Татарстане
Однако строительство центра в 2018 году так и не началось. Вместо него осенью прошлого года началась дискуссия среди ученых и политиков вокруг уместности центра разведения снежного барса в Татарстане. Сначала Всемирный фонд дикой природы России выступил против разведения снежных барсов в Волжско-Камском заповеднике в Зеленодольском районе, предложив заняться этим Казанскому зоопарку. Аргументом стал тот факт, что барсы никогда не жили в Зеленодольском районе и не должны жить, зато в зоопарке, по мнению фонда, их могли бы вырастить и подготовить к самостоятельной жизни в дикой природе.
Изначально программа по разведению ирбисов в Татарстане с дальнейшим переселением их на волю в разрабатывалась для реализации на территории Казанского зоопарка, объяснил директор фонда Игорь Честин: подразумевалось создание специального отдельного вольерного комплекса для этих целей. Но в 2018 году, удивился он, планы с размещением центра реинтродукции ирбисов сместились в пользу Волжско-Камского заповедника: «Если зоопарк хочет участвовать в программе разведения диких животных в неволе и это финансировать — это хорошо, мы это поддерживаем. Если это реализуется на особо охраняемой природной территории федерального значения, такой как Волжско-Камский заповедник, где ирбис никогда не жил и не должен жить, то, на наш взгляд, это ошибка».
В Минэкологии РТ уже разрабатывают новую концепцию Центра
В Минэкологии РТ в ответ заявили, что мероприятие по созданию в Волжско-Камском заповеднике центра для создания резервной популяции, увеличения численности и отработки методов разведения и реинтродукции включено в национальный приоритетный проект «Экология». При выборе формата планируемого центра, а также методов разведения и реинтродукции снежного барса в министерстве пообещали использовать опыт как Всемирного фонда дикой природы, уполномоченных федеральных ведомств, так и Казанского зооботсада и Казанского федерального университета. В работе пообещали учесть и программу «Сохрани своего ирбиса!», которая была разработана международными экспертами, в том числе специалистами из Республики Алтай, являющейся историческим местом обитания барса.
Вслед за фондом, однако, выступили и эксперты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Член рабочей группы по снежному барсу академик Вячеслав Рожнов, заявивший, что «относительно строительства Центра разведения снежного барса в Республике Татарстан эксперты всегда высказывали негативное отношение к этой идее». При этом они предлагали создать в Татарстане другой центр — по изучению биологии редких видов кошек, в котором могли бы вести исследования как специалисты из Российской академии наук, так и республиканской академии наук и других институтов.
В апреле этого года начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков тоже напомнил, что в национальный проект «Экология» уже включена программа по сохранению редких видов, среди которых снежный барс, хотя «у нас его никогда не было, как и в близлежащих регионах». Он признает, что для сохранения вида ирбисов необходимо создать особые условия: «Планировалось создание питомника в Татарстане для разведения снежных барсов. Понятно, что мы не сможем создать его естественную среду обитания, но что-то сделать для сохранения вида нужно. Предполагалось в республике создать центр по разведению барсов и получать здесь потомство, после чего перевозить их в регион, где барсы обитают и после определенной подготовки в специально построенных вольерах, выпускать в естественную среду обитания». На сам нацпроект «Экология» в течение 6 лет должны потратить до 4 трлн рублей, из которых 3 млн — внебюджетные источники.
С прошлой осени о строительстве самого Центра ничего не слышно, хотя построить его обещали уже в 2019 году. Начальник отдела пресс-службы Министерства экологии РТ Лилия Мулюкова рассказала «Реальному времени», что от идеи строительства центра в Татарстане никто не отказывается, однако теперь он будет «немножко в другом русле и направлении». В данный момент новый проект центра находится в разработке, какие-либо подробности в ведомстве пока не озвучивают, сам проект обещали представить общественности, вероятно, уже в ноябре 2019 года.
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