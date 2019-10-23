Живой символ: экологи Татарстана представят новую концепцию центра по разведению снежных барсов

Сегодня в мире отмечается Международный день снежного барса, занесенного в Красную книгу, а в России их насчитывается всего не более 70 особей. В Татарстане, где барс — официальный государственный символ, это животное не водится. Единственные две особи содержались в Казанском зооботсаду, однако скончались два года назад. Тем временем в республике не оставляют идеи создания в республике центра по разведению ирбисов.

Как и почему появился Международный день снежного барса

В мире шестой год подряд 23 октября празднуют Международный день снежного барса, которому положил начало состоявшийся в 2013 году в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса (ирбиса или снежного леопарда), International Snow Leopard Day. Это уникальное животное уже занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов.

Ареал обитания крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих — высокогорные районы Центральной Азии. Помимо России, барсы водятся в Афганистане, Мьянме, Бутане, Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Монголии, Непале, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане (почти все они приняли участие в «барсовом» форуме). Редкий окрас и ценность меха ирбисов привели к тому, что он стал «целью для браконьеров, готовых рисковать многим ради незаконной охоты за диким зверем».

К падению численности животных приводит и расширение пастбищ и зоны выпаса скота в странах Центральной Азии в зоны высокогорных районов — естественная среда обитания снежного барса сужается. Контроль за численностью популяции редкого животного производится на территориях среды обитания ирбиса, в частности, посредством фотоловушек (из-за крайней осторожности этой дикой кошки).

Барс внесен как в Красную книгу Международного союза охраны природы, так и в Красную книгу России. Фото sailugem.ru

К 2013 году, по приблизительным подсчетам, на территории России обитало от 90 до 150 особей ирбиса, общая же их численность оценивалась в 7 тысяч. Учитывая, что в 2003 году их число оценивалось тоже в 4—7 тысяч, популяция их фактически не растет, поэтому барс внесен как в Красную книгу Международного союза охраны природы, так и в Красную книгу России.

WWF подтверждает присутствие в России сегодня лишь 63—64 особей ирбиса…

К слову, весной в России впервые попытались подсчитать снежных барсов с помощью мобильных телефонов: первое в мире мобильное приложение для учета численности редкого хищника с рабочим названием «NextGIS Collector» была разработана российскими специалистами московской компании в 2018 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Оказалось, что прежние цифры в 90—150 особей, увы, сильно завышены. WWF точно подтверждает присутствие в нашей стране лишь 63—64 особей ирбиса, включая 16 котят в девяти выводках, из них больше 40 обитает в Республике Алтай. Для сравнения: в 2018 году была учтена 61 особь снежного барса, включая 23 котят в десяти выводках.

В 2014—2018 годах из-за браконьерского промысла кабарги в Западном Саяне популяция ирбиса практически уничтожена, отмечали эксперты Саяно-Шушенского заповедника: участки обитания ирбиса стали выходить за границы заповедника. Это привело к тому, что к 2017 году на территории заповедника остался только один самец, самки же живут только там, где родились: «Наступила острая необходимость в выпуске привезенных животных».

В августе 2019 года компания «РусГидро» приступила к реализации проекта по восстановлению популяции снежного барса в Красноярском крае, привлекая специалистов из Саяно-Шушенского заповедника. Восстановление будет заключаться «в разведении взрослых особей в неволе и последующем выпуске их потомства в дикую природу, на территории исторического ареала». Кроме того, специалисты проведут реабилитацию пострадавших в природе животных и создадут научно-практическую лабораторию на территории заповедника.

Барс является национальным символом Татарстана, хотя в самой республике ирбис никогда не водился. Фото fontan-city.ru

В Татарстане уже 2 года нет барсов

Барс является национальным символом Татарстана, хотя в самой республике ирбис никогда не водился, разве что в Казанском зооботсаде, где сначала появилась самка Сильвия, затем самец Тамерлан — в 2005 году его подарил первый президент республики Минтимер Шаймиев. Впоследствии у Тамерлана появилась подруга Теофани, в республике даже заговорили о планах по разведению барсов в неволе, но в 2017 году оба барса скончались (первым в феврале ушел Тамерлан, за ним в октябре последовала Теофани).

В Казанском зооботсаде тогда пообещали приобрести сразу двух барсов, но для этого, предупредили там, понадобится согласовать множество документов, так как животные занесены в Красную книгу. С тех пор никакой информации о покупке барсов нет.

Как известно, с 2015 года в Казани строился новый зоопарк, открытие которого предполагается до конца этого года, включая новую часть зоопарка «Река Замбези» с животными из Африки, но о предполагаемой закупке барсов информации на сайте зооботсада также нет. Есть план по созданию на втором этапе реконструкции трех комплексных экспозиций, где будут представлены виды животных, обитающих в различных регионах России, в числе которых и животные Западной Сибири и Дальнего Востока: «Здесь предполагаются такие крупные хищники, как амурский тигр, дальневосточный леопард, гималайский медведь». Барсов среди них опять нет.



В 2017 году оба барса, проживавшие в Казанском зоопарке, скончались. Фото tatar-inform.ru

…зато появилась идея создания Центра разведения снежного барса на территории РТ

Напомним, всего за пару месяцев до смерти первого казанского барса Тамерлана власти Татарстана заговорили о намерении уже в 2017 году создать Центр разведения снежного барса, изначально — на базе охотничьего хозяйства «Свияжск». «Основные работы по созданию центра планируют завершить в 2017 году», — заявляли тогда в Минэкологии РТ.

Согласно планам, котята барса должны жить в центре до восьми месяцев. Для них собирались создавать все условия, в частности, скалистую местность, чтобы приблизить среду обитания ирбисов к естественной. Специалисты из республики для этого перенимали опыт в Центре восстановления леопарда на Кавказе. После того, как котята вырастут, их должны были переправлять в создаваемый центр реабилитации на базе всего того же Саяно-Шушенского заповедника. Но в 2017 году срок открытия центра перенесли еще на год.

«Мы уже в этом направлении начали двигаться, сейчас нам надо маточное поголовье. Мы определили место, не такая сложная большая задача. Я думаю, что в 2018 году точно [начнется строительство], и дальше, уже когда они появятся, их надо куда-то размещать», — заявил осенью 2017 года президент Татарстана Рустам Минниханов.

Власти Татарстана намеревались уже в 2017 году создать Центр разведения снежного барса на базе охотничьего хозяйства «Свияжск». Фото president.tatar.ru

Как сроки создания барсового центра переносились из года в год

Тогда же стало известно о первых договоренностях с властями Республики Алтай: татарских барсят планировали выпускать именно в этом регионе, где самая высокая популяция барсов в России. Руководители обоих регионов поручили своим министрам экологии и природных ресурсов разработать программу по сохранению снежного барса.

В январе 2018 года Минниханов подписал соглашение правительства РТ с правительством соседнего с Республикой Алтай региона, Алтайского края, тоже о сохранении и восстановлении популяции снежного барса. Согласно документу, стороны намерены реализовывать госполитику по сохранению животных, развивать охотничьи хозяйства, принимать меры по эколого-просветительской деятельности. Инфраструктура самого центра должна была включать в себя сектор содержания и разведения, лабораторию по изучению генетики и биологии снежного барса и других диких кошек России.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев в том же январе 2018 года заявил, что строительство центра разведения снежных барсов начнется в Татарстане в этом году, а уже на следующий год его обещают показать жителям республики и журналистам. На проектирование центра было предусмотрено 10 млн рублей, после составления сметы должна была определиться стоимость строительства, которое заберет львиную долю расходов: вопросы эксплуатации и содержания готовы были решать с участием Минприроды РФ, поскольку проект федеральный. В дальнейшем собирались разработать программу по выпуску барсов на волю: «В Татарстане определен участок, где будет построен центр. Он находится на территории Волжско-Камского заповедника», — заявил чиновник.

Фарид Абдулганиев в январе 2018 года заявил, что строительство центра разведения снежных барсов начнется в Татарстане в этом году, а уже на следующий год его обещают показать жителям республики и журналистам. Фото Романа Хасаева

Почему WWF и РАН против идеи выращивать ирбисов в Татарстане

Однако строительство центра в 2018 году так и не началось. Вместо него осенью прошлого года началась дискуссия среди ученых и политиков вокруг уместности центра разведения снежного барса в Татарстане. Сначала Всемирный фонд дикой природы России выступил против разведения снежных барсов в Волжско-Камском заповеднике в Зеленодольском районе, предложив заняться этим Казанскому зоопарку. Аргументом стал тот факт, что барсы никогда не жили в Зеленодольском районе и не должны жить, зато в зоопарке, по мнению фонда, их могли бы вырастить и подготовить к самостоятельной жизни в дикой природе.

Изначально программа по разведению ирбисов в Татарстане с дальнейшим переселением их на волю в разрабатывалась для реализации на территории Казанского зоопарка, объяснил директор фонда Игорь Честин: подразумевалось создание специального отдельного вольерного комплекса для этих целей. Но в 2018 году, удивился он, планы с размещением центра реинтродукции ирбисов сместились в пользу Волжско-Камского заповедника: «Если зоопарк хочет участвовать в программе разведения диких животных в неволе и это финансировать — это хорошо, мы это поддерживаем. Если это реализуется на особо охраняемой природной территории федерального значения, такой как Волжско-Камский заповедник, где ирбис никогда не жил и не должен жить, то, на наш взгляд, это ошибка».

В Минэкологии РТ уже разрабатывают новую концепцию Центра

В Минэкологии РТ в ответ заявили, что мероприятие по созданию в Волжско-Камском заповеднике центра для создания резервной популяции, увеличения численности и отработки методов разведения и реинтродукции включено в национальный приоритетный проект «Экология». При выборе формата планируемого центра, а также методов разведения и реинтродукции снежного барса в министерстве пообещали использовать опыт как Всемирного фонда дикой природы, уполномоченных федеральных ведомств, так и Казанского зооботсада и Казанского федерального университета. В работе пообещали учесть и программу «Сохрани своего ирбиса!», которая была разработана международными экспертами, в том числе специалистами из Республики Алтай, являющейся историческим местом обитания барса.

В работе пообещали учесть и программу «Сохрани своего ирбиса!», которая была разработана международными экспертами, в том числе специалистами из Республики Алтай, являющейся историческим местом обитания барса. Фото sailugem.ru

Вслед за фондом, однако, выступили и эксперты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Член рабочей группы по снежному барсу академик Вячеслав Рожнов, заявивший, что «относительно строительства Центра разведения снежного барса в Республике Татарстан эксперты всегда высказывали негативное отношение к этой идее». При этом они предлагали создать в Татарстане другой центр — по изучению биологии редких видов кошек, в котором могли бы вести исследования как специалисты из Российской академии наук, так и республиканской академии наук и других институтов.

В апреле этого года начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков тоже напомнил, что в национальный проект «Экология» уже включена программа по сохранению редких видов, среди которых снежный барс, хотя «у нас его никогда не было, как и в близлежащих регионах». Он признает, что для сохранения вида ирбисов необходимо создать особые условия: «Планировалось создание питомника в Татарстане для разведения снежных барсов. Понятно, что мы не сможем создать его естественную среду обитания, но что-то сделать для сохранения вида нужно. Предполагалось в республике создать центр по разведению барсов и получать здесь потомство, после чего перевозить их в регион, где барсы обитают и после определенной подготовки в специально построенных вольерах, выпускать в естественную среду обитания». На сам нацпроект «Экология» в течение 6 лет должны потратить до 4 трлн рублей, из которых 3 млн — внебюджетные источники.

Академик Вячеслав Рожнов заявлял, что «относительно строительства Центра разведения снежного барса в Республике Татарстан эксперты всегда высказывали негативное отношение к этой идее». Фото ras.ru

С прошлой осени о строительстве самого Центра ничего не слышно, хотя построить его обещали уже в 2019 году. Начальник отдела пресс-службы Министерства экологии РТ Лилия Мулюкова рассказала «Реальному времени», что от идеи строительства центра в Татарстане никто не отказывается, однако теперь он будет «немножко в другом русле и направлении». В данный момент новый проект центра находится в разработке, какие-либо подробности в ведомстве пока не озвучивают, сам проект обещали представить общественности, вероятно, уже в ноябре 2019 года.