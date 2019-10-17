«Синергия» привезет в Казань Евгения Черняка, Алексея Васильчука и Лейсан Утяшеву

На предпринимательском форуме «Мой бизнес» в республике ожидается более 9 тысяч участников

Сегодня в Казани представители школы бизнеса «Синергия» и Министерства экономики Татарстана анонсировали масштабный предпринимательский форум, который проведут в столице Татарстана 24 октября. Форум пройдет в рамках нацпроекта поддержки предпринимательской инициативы — при этом почти треть жителей республики заняты в малом и среднем бизнесе, который создает четверть валового регионального продукта. В Татарстане делают ставку на популяризацию предпринимательства, здесь действуют несколько региональных программ. Промежуточные итоги их реализации подвели также в ходе пресс-конференции. Подробнее о поддержке МСП, темах и спикерах форума «Мой бизнес» — в материале «Реального времени».

Кого привезет «Синергия» в Казань

Самое крупное событие в рамках нацпроекта по популяризации предпринимательства — форум «Мой бизнес» в Татарстане состоится 24 октября. Во время пресс-конференции организатор серии ивентов, ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов заявил, что ожидается более 9 тыс. участников — и это только в Казани. Форум пройдет одновременно и для предпринимателей Набережных Челнов и Альметьевска, там в больших залах разместят экраны, участники смогут пообщаться со спикерами с основной площадки на «Татнефть Арене». Проект форума начал действовать месяц назад — одноименные события прошли в Иваново, Ростове-на-Дону, Светлогорске, Барнауле, завтра мероприятие примет Краснодар. Зарегистрироваться для участия можно бесплатно на сайте проекта «Мой бизнес».

Успешные предприниматели, приглашенные в качестве спикеров, расскажут, как развивать свое дело, начиная с малого, на примере своего опыта и ошибок, сообщил ректор «Синергии». Среди гостей — украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirits, ведущий youtube-канала о бизнесе «Big Money» Евгений Черняк. Его водочные заводы работают в России и на Украине. Выступление Черняка на недавнем форуме «Синергии» в Санкт-Петербурге вызвало большой интерес. К слову, хедлайнером ивента в Северной столице был Арнольд Шварценеггер.

Григорий Аветов заявил, что ожидается более 9 тыс. участников — и это только в Казани

Также 24 октября поделится своим опытом с татарстанцами известный ресторатор, совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers и сети ресторанов «Чайхона №1» Алексей Васильчук. Еще один приглашенный спикер — российская спортсменка, телеведущая, модель и бизнес-леди Лейсан Утяшева. А челнинский предприниматель, владелец первой в автограде концептуальной кофейни Barista Home Александр Гостюхин расскажет, как развивать бизнес внутри региона.

— Стараемся зацепить большое количество историй, чтобы люди их услышали со сцены. Это практический инструмент для ведения бизнеса. Измерить его, конечно, невозможно. На миллион, — шутливо заметил ректор школы бизнеса «Синергия» и модератор форума Григорий Аветов.

— Как можно измерить вдохновение?! — продолжил ректор «Синергии». — Это огромная площадка для единомышленников бесценного формата. Форум продлится с 12 до 18 часов. Но, как правило, люди долго не расходятся и после окончания мероприятия. Думаю, что цена на билеты такого события могла бы быть от 7 тыс. рублей до 12 тыс. рублей, и это был бы, скорее всего, успешный коммерческий проект.

Форум пройдет на «Татнефть Арене», где организуют выставку продукции предпринимателей, а также информационную зону. 11 декабря финальный форум состоится в Москве.

По словам Фарида Абдулганиева, республика получила самую большую финансовую поддержку по сравнению с остальными регионами

Большие суммы от федералов обязывают к высоким показателям

— Октябрь — цыплят по осени считают, — начал с поговорки министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. — Ощущаем промежуточные итоги, в том числе по новому нацпроекту по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. Повышенный интерес предпринимательского сообщества мы увидели весной этого года по тому, какие обращения стали поступать от представителей бизнеса, глав муниципальных районов, от самозанятых.

Почти треть татарстанцев работают в сфере малого и среднего бизнеса. Свыше 155 тыс. предприятий создают четверть валового регионального продукта. Республика на первой строчке по количеству субъектов МСП в Поволжье и на седьмом месте в России. За полгода от мелких и средних предпринимателей поступило 19 млрд рублей налогов — на 1 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот малого и среднего бизнеса за первое полугодие составил 651 млрд рублей, что опять же на 1,5 процента больше, чем в минувшем году, а итоги по этому показателю 2018 года превысили показатели 2017 года на 20 процентов.

Министр экономики рассказал, что в рамках нацпроекта в республике действуют пять региональных программ по улучшению условий для предпринимательской деятельности в городах и на селе, финансовой поддержке, экспорту продукции, популяризации предпринимательства. В рамках нацпроекта в этом году в Татарстан привлекли 1,6 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей больше, чем в прошлом. По словам Фарида Абдулганиева, республика получила самую большую финансовую поддержку по сравнению с остальными регионами. Суммы эти накладывают большую ответственность — извиняясь за обилие цифр, руководитель пояснил важность целевых показателей, которые он приводил.

На 35,5 процента в Татарстане перевыполнили годовой план по действующему портфелю микрозаймов, их выдано уже 650. На 73 процента превысили годовые цели по обеспечению поручительствами — выполнили на 3,8 млрд рублей за девять месяцев при плане в 2,2 млрд рублей. В этом году оказали поддержку 362 экспортно ориентированным предприятиям. План по выводу экспортеров — 90 компаний, 64 из них уже вышли на внешний рынок.

91 промплощадка находится на территории республики (10 процентов от всех промышленных парков России), на них работают 30 процентов всех резидентов страны. Недавно еще три татарстанских проекта победили в конкурсе. На условиях федерального, регионального и частного софинансирования строится индустриальный парк в Сабинском районе, расширяется промпарк в Тюлячах, возводятся три новых корпуса на территории промпарка «Химград». На них государство направило 250 млн рублей. Абдулганиев напомнил и о промпарках в районах Татарстана, строительство которых республика ведет за счет своего бюджета.

«Если первое время регистрировались по 1000 человек в месяц, то теперь темпы выросли до 5—6 тыс. человек в месяц», — с надеждой подчеркнул Рустем Сибгатуллин

За два с половиной месяца осталось привлечь 20 тысяч самозанятых

Министр сообщил, что бюджет РТ — 264 млрд рублей. И цель участия республики в пилотном проекте по специальному налоговому режиму не сбор налогов как таковой, тем более что самозанятые принесли в республиканский бюджет в этом году 50 млн рублей. Деятельность самозанятых — это инструмент для легализации предпринимателей. Но именно в части их официальной регистрации Татарстан пока не демонстрирует опережающих темпов. По плану в республике к новой программе по самозанятым необходимо привлечь не менее 60 тыс. человек. Зарегистрировались же лишь около 37 тыс. людей, которые сами обеспечивают себя работой, причем 4 тыс. из них — самозанятые из других регионов, которые трудятся в Татарстане. И все-таки в министерстве надеются, что прогноз оправдается.

— Если первое время регистрировались по 1000 человек в месяц, то теперь темпы выросли до 5—6 тыс. человек в месяц, — с надеждой подчеркнул первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

Популяризируют предпринимательство и информируют представителей бизнеса, самозанятых в Татарстане шесть высокотехнологических центров при поддержке федерального центра. Министр Абдулганиев поблагодарил СМИ, которые также помогают распространять информацию. Он напомнил, что с 3 октября в Татарстане запустили новую программу по субсидированию процентной ставки «в ноль». Взял предприниматель кредит, оплатил процент, предъявил в министерство платежные документы — получи субсидию.