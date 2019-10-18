Тендеры Башкирии: гидроразрывы для «Башнефти» за 10 миллиардов, новая поликлиника РКБ и спасательный катер

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

Фото: Олег Тихонов

1. Гидравлические разрывы пластов на пяти объектах «Башнефти»

«Башнефть» собирается заплатить почти 10 миллиардов, а точнее — 9,4 млрд рублей — за гидравлический разрыв пласта. Тендер объявили 14 октября, заявки принимаются до 29-го числа, а рассмотрение их состоится 26 декабря. Итоги подведут уже в следующем году, 16 января.

Работы будут проводиться с января 2020 по декабрь 2020 года на таких объектах, как «Арланнефть» (около Нефтекамска и Янаула), «Чекмагушнефть» (около городов Дюртюли и Чекмагуш), «Уфанефть» (около региональной столицы), «Туймазанефть» (вблизи городов Туймазы и Белебей), «Ишимбайнефть» (вблизи города Давлеканово, сел Раевка и Толбазы). Отметим, что год назад на работы по гидроразрыву пласта для «Башнефти» за 1,37 миллиарда была привлечена татарстанская компания «Таграс-Ремсервис».



2. Новый корпус поликлиники РКБ за миллиард

За строительство нового корпуса поликлиники Республиканской клинической больницы имени Куватова Управление капитального строительства Башкортостана готово заплатить сумму в 1,04 млрд рублей. Закупка была объявлена 15 октября, заявки принимаются до 24-го числа, тогда же состоится и аукцион. Оплатят работы за счет средств бюджета Башкортостана.

Здание должно быть построено до ноября 2021 года, а начнутся работы уже в течение семи календарных дней с момента передачи строительной площадки. Участок, на котором будет осуществляться строительство, находится в квартале, ограниченном улицами Революционная, Достоевского, Кустарная и Мингажева.



Институт развития образования Башкортостана планирует потратить 47,2 млн рублей на лабораторное оборудование для оснащения Центра развития одаренности. Фото ulspu.ru

3. Оборудование для лабораторий Центра развития одаренности

Институт развития образования Башкортостана планирует потратить 47,2 млн рублей на лабораторное оборудование для оснащения Центра развития одаренности. Извещение о закупке было опубликовано 15 октября, заявки принимаются до 1 ноября, а итоги будут подведены 5 ноября.

Поставка должна быть осуществлена до 15 декабря по адресу Мингажева, 120. В рамках закупки должно быть поставлено оборудование для естественно-научной лаборатории, конвергентной лаборатории, кабинета информатики, лаборатории технологии, математики, цифровых измерений, а также инженерной лаборатории и других. В состав оборудования для большинства лабораторий будут входить, например, интерактивные доски, компьютеры для учителя, планшетные компьютеры, многофункциональные устройства.



4. 11 миллионов на проект реконструкции улицы Пугачева

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы потратит сумму в 11,2 млн рублей на разработку проектной документации для реконструкции улицы Пугачева на участке от Бельской до Сочинской. Такая информация появилась на портале госзакупок 10 октября. Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 5 ноября, а рассматривать их будут 13 ноября. Оплатят разработку документации из бюджета Уфы.

Протяженность реконструируемого участка составит 1 400 метров. В рамках проекта должен быть предусмотрен демонтаж искусственного сооружения под проезжей частью улицы Сочинской, устройство основной проезжей части шириной в 4 полосы движения, устройство местного проезда, тротуаров, газонов, примыканий и пересечений в одном уровне. Также потребуется предусмотреть «умные» остановочные павильоны — с системами видеонаблюдения, информационными табло прибытия транспорта, системами безопасности «Гражданин-полицейский». Проект должен быть готов до 30 августа 2020 года.



Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова планирует потратить на концертный рояль довольно крупную сумму. Фото rb7.ru

5. Рояль за 10 миллионов для филармонии

А вот Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова планирует потратить на концертный рояль довольно крупную сумму в 10 миллионов рублей. Тендер объявили 15 октября, заявки принимаются до 31-го числа, а итоги подведут 11 ноября.

Как известно из технического задания, рояль планируется использовать как инструмент для проведения фестивалей и конкурсов муниципального, регионального и международного уровней. Учитывая большую методическую и концертную работу организации, рояль также должен обеспечить возможность проведения концертов профессиональных отечественных и зарубежных исполнителей высокого класса, лауреатов профессиональных международных конкурсов, ведущих профессоров и преподавателей высших и средне-специальных учебных заведений.

«Исходя из вышеизложенного, рояль должен обладать высокими и уникальными характеристиками, предъявляемыми к звуку, иметь богатую палитру звуковых красок, позволяющих исполнять музыку разных стилей и эпох, обладать тонко реагирующей, стабильной и точной механикой, позволяющей реализовывать высокохудожественные задачи, стабильность настройки, долговечность всего инструмента и его элементов, прежде всего резонансной деки», — говорится в техзадании. Рояль понадобится поставить уже в течение 15 дней с момента заключения контракта.



В списке инвентаря — 125 предметов, среди них гимнастические маты по 3,5 и 5,3 тысячи. Фото Олега Тихонова

6. Инвентарь для Школы олимпийского резерва

Тем временем cтерлитамакская Спортивная школа олимпийского резерва купит спортивного инвентаря на 4,5 млн рублей. О закупке у единственного поставщика муниципальное учреждение объявило 14 октября. Им стало стерлитамакское ООО «Чемпион». Директор компании — Татьяна Петрова, в участниках значится она же и Евгений Крайнев.

Срок поставки товара — до 30 ноября. Инвентарь должен быть доставлен на проспект Ленина, 47. Закупку оплатят из бюджета города. В списке инвентаря — 125 предметов, среди них — электромегафон за 6,3 тысячи рублей, два гимнастических коня по 20,7 тысячи, две информационные доски по 10,8 тысячи рублей, гимнастические маты по 3,5 и 5,3 тысячи, манекены по 7,2—7,7 тысячи рублей. Напомним, на прошлой неделе тендер на спортивное обмундирование объявило и Минспорта Татарстана — стоимость его составит 5,8 млн рублей.



7. Спасательный катер на 140 «лошадей» за 2,8 миллиона

Аварийно-спасательная служба Башкортостана готова купить патрульно-спасательный катер с мотором в комплекте с прицепом для транспортировки катера за 2,79 млн рублей. Об этом стало известно 15 октября, заявку нужно успеть подать до 23-го числа, а аукцион состоится 25 октября. Закупку оплатят из средств бюджетного учреждения.

Катер должен быть не ранее 2019 года выпуска, длина его — не меньше 6,6 метра, масса — не более 1 200 килограмм, пассажировместимость — не менее 6 человек. Двигатель катера должен быть мощностью не менее 140 л. с. Управление катером по курсу должно осуществляться с помощью гидравлического привода на мотор, а управление в кабине — с помощью штурвала.



Городская больница города Салавата планирует потратить на два автомобиля сумму в 2,56 млн рублей. Фото luidorbus.ru

8. Два медицинских Lada Largus для салаватской больницы

Городская больница города Салавата планирует потратить на два автомобиля сумму в 2,56 млн рублей. Тендер объявили 10 октября, заявки принимали до 17 числа, а аукцион запланирован на 18-е. Оплатят закупку из средств самого бюджетного учреждения.

Из технического задания следует, что больнице потребуются два медицинских автомобиля на базе Lada Largus. Кузов должен быть светлых тонов, мощность двигателя — не меньше 106 л. с. От одной из машин потребуется наличие ABS, цветографических схем, розеток на 12 вольт в салоне, кресло медицинского работника, складное приемное устройство для установки тележки-каталки, сама тележка-каталка. Во втором автомобиле должны быть санитарные продольно-поперечные складные носилки.



9. Отмененная поставка Toyota Rav4 для «Башкирской сетевой компании»

Собиралась позаботиться о транспорте и «Башкирская сетевая компания». Она планировала купить автомобиль примерно за те же деньги — правда, в 2,15 млн рублей должна была обойтись всего одна единица транспорта. Тендер объявили 10 октября, заявки планировали принимать до 21 октября, но 15 октября закупка была отменена — причины в документации обнаружить не удалось.

Из технического задания известно, что купить планировалось автомобиль Toyota или эквивалент. В файле с ценовым предложением указывается и конкретная модель — Toyota Rav4. Поставка планировалась на 25 ноября. Машина предполагалась цвета «серебристый металлик», с черным салоном, обогревом форсунок стеклоомывателя, восьмидюймовым дисплеем, системой курсовой устойчивости и стабилизации прицепа, а также коленной подушкой безопасности водителя и шторками безопасности для всех рядов сидений. Предполагаемая мощность двигателя — не менее 199 л. с.



Всего в списке требуемой мебели — 58 видов предметов. Фото yandex.ru

10. Мебель на 2 миллиона для «Башспирта»

«Башспирт» планирует купить мебели на 1,89 млн рублей. Объявлено об этом было 14 октября. Заявки на участие будут принимать до 22 октября, тогда же и подведут итоги. Всего в списке требуемой мебели — 58 видов предметов.

Понадобится, к примеру, сразу 60 стульев, по шесть правых и левых эргономичных рабочих столов, 12 приставных тумб к рабочему столу, столько же офисных кресел, шкафы-витрины для документов, кресло руководителя, четыре обеденных стола, восемь скамеек и прочее.

