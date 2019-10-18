Тендеры Башкирии: гидроразрывы для «Башнефти» за 10 миллиардов, новая поликлиника РКБ и спасательный катер
Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю
1. Гидравлические разрывы пластов на пяти объектах «Башнефти»
«Башнефть» собирается заплатить почти 10 миллиардов, а точнее — 9,4 млрд рублей — за гидравлический разрыв пласта. Тендер объявили 14 октября, заявки принимаются до 29-го числа, а рассмотрение их состоится 26 декабря. Итоги подведут уже в следующем году, 16 января.
Работы будут проводиться с января 2020 по декабрь 2020 года на таких объектах, как «Арланнефть» (около Нефтекамска и Янаула), «Чекмагушнефть» (около городов Дюртюли и Чекмагуш), «Уфанефть» (около региональной столицы), «Туймазанефть» (вблизи городов Туймазы и Белебей), «Ишимбайнефть» (вблизи города Давлеканово, сел Раевка и Толбазы). Отметим, что год назад на работы по гидроразрыву пласта для «Башнефти» за 1,37 миллиарда была привлечена татарстанская компания «Таграс-Ремсервис».
2. Новый корпус поликлиники РКБ за миллиард
За строительство нового корпуса поликлиники Республиканской клинической больницы имени Куватова Управление капитального строительства Башкортостана готово заплатить сумму в 1,04 млрд рублей. Закупка была объявлена 15 октября, заявки принимаются до 24-го числа, тогда же состоится и аукцион. Оплатят работы за счет средств бюджета Башкортостана.
Здание должно быть построено до ноября 2021 года, а начнутся работы уже в течение семи календарных дней с момента передачи строительной площадки. Участок, на котором будет осуществляться строительство, находится в квартале, ограниченном улицами Революционная, Достоевского, Кустарная и Мингажева.
3. Оборудование для лабораторий Центра развития одаренности
Институт развития образования Башкортостана планирует потратить 47,2 млн рублей на лабораторное оборудование для оснащения Центра развития одаренности. Извещение о закупке было опубликовано 15 октября, заявки принимаются до 1 ноября, а итоги будут подведены 5 ноября.
Поставка должна быть осуществлена до 15 декабря по адресу Мингажева, 120. В рамках закупки должно быть поставлено оборудование для естественно-научной лаборатории, конвергентной лаборатории, кабинета информатики, лаборатории технологии, математики, цифровых измерений, а также инженерной лаборатории и других. В состав оборудования для большинства лабораторий будут входить, например, интерактивные доски, компьютеры для учителя, планшетные компьютеры, многофункциональные устройства.
4. 11 миллионов на проект реконструкции улицы Пугачева
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы потратит сумму в 11,2 млн рублей на разработку проектной документации для реконструкции улицы Пугачева на участке от Бельской до Сочинской. Такая информация появилась на портале госзакупок 10 октября. Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 5 ноября, а рассматривать их будут 13 ноября. Оплатят разработку документации из бюджета Уфы.
Протяженность реконструируемого участка составит 1 400 метров. В рамках проекта должен быть предусмотрен демонтаж искусственного сооружения под проезжей частью улицы Сочинской, устройство основной проезжей части шириной в 4 полосы движения, устройство местного проезда, тротуаров, газонов, примыканий и пересечений в одном уровне. Также потребуется предусмотреть «умные» остановочные павильоны — с системами видеонаблюдения, информационными табло прибытия транспорта, системами безопасности «Гражданин-полицейский». Проект должен быть готов до 30 августа 2020 года.
5. Рояль за 10 миллионов для филармонии
А вот Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова планирует потратить на концертный рояль довольно крупную сумму в 10 миллионов рублей. Тендер объявили 15 октября, заявки принимаются до 31-го числа, а итоги подведут 11 ноября.
Как известно из технического задания, рояль планируется использовать как инструмент для проведения фестивалей и конкурсов муниципального, регионального и международного уровней. Учитывая большую методическую и концертную работу организации, рояль также должен обеспечить возможность проведения концертов профессиональных отечественных и зарубежных исполнителей высокого класса, лауреатов профессиональных международных конкурсов, ведущих профессоров и преподавателей высших и средне-специальных учебных заведений.
«Исходя из вышеизложенного, рояль должен обладать высокими и уникальными характеристиками, предъявляемыми к звуку, иметь богатую палитру звуковых красок, позволяющих исполнять музыку разных стилей и эпох, обладать тонко реагирующей, стабильной и точной механикой, позволяющей реализовывать высокохудожественные задачи, стабильность настройки, долговечность всего инструмента и его элементов, прежде всего резонансной деки», — говорится в техзадании. Рояль понадобится поставить уже в течение 15 дней с момента заключения контракта.
6. Инвентарь для Школы олимпийского резерва
Тем временем cтерлитамакская Спортивная школа олимпийского резерва купит спортивного инвентаря на 4,5 млн рублей. О закупке у единственного поставщика муниципальное учреждение объявило 14 октября. Им стало стерлитамакское ООО «Чемпион». Директор компании — Татьяна Петрова, в участниках значится она же и Евгений Крайнев.
Срок поставки товара — до 30 ноября. Инвентарь должен быть доставлен на проспект Ленина, 47. Закупку оплатят из бюджета города. В списке инвентаря — 125 предметов, среди них — электромегафон за 6,3 тысячи рублей, два гимнастических коня по 20,7 тысячи, две информационные доски по 10,8 тысячи рублей, гимнастические маты по 3,5 и 5,3 тысячи, манекены по 7,2—7,7 тысячи рублей. Напомним, на прошлой неделе тендер на спортивное обмундирование объявило и Минспорта Татарстана — стоимость его составит 5,8 млн рублей.
7. Спасательный катер на 140 «лошадей» за 2,8 миллиона
Аварийно-спасательная служба Башкортостана готова купить патрульно-спасательный катер с мотором в комплекте с прицепом для транспортировки катера за 2,79 млн рублей. Об этом стало известно 15 октября, заявку нужно успеть подать до 23-го числа, а аукцион состоится 25 октября. Закупку оплатят из средств бюджетного учреждения.
Катер должен быть не ранее 2019 года выпуска, длина его — не меньше 6,6 метра, масса — не более 1 200 килограмм, пассажировместимость — не менее 6 человек. Двигатель катера должен быть мощностью не менее 140 л. с. Управление катером по курсу должно осуществляться с помощью гидравлического привода на мотор, а управление в кабине — с помощью штурвала.
8. Два медицинских Lada Largus для салаватской больницы
Городская больница города Салавата планирует потратить на два автомобиля сумму в 2,56 млн рублей. Тендер объявили 10 октября, заявки принимали до 17 числа, а аукцион запланирован на 18-е. Оплатят закупку из средств самого бюджетного учреждения.
Из технического задания следует, что больнице потребуются два медицинских автомобиля на базе Lada Largus. Кузов должен быть светлых тонов, мощность двигателя — не меньше 106 л. с. От одной из машин потребуется наличие ABS, цветографических схем, розеток на 12 вольт в салоне, кресло медицинского работника, складное приемное устройство для установки тележки-каталки, сама тележка-каталка. Во втором автомобиле должны быть санитарные продольно-поперечные складные носилки.
9. Отмененная поставка Toyota Rav4 для «Башкирской сетевой компании»
Собиралась позаботиться о транспорте и «Башкирская сетевая компания». Она планировала купить автомобиль примерно за те же деньги — правда, в 2,15 млн рублей должна была обойтись всего одна единица транспорта. Тендер объявили 10 октября, заявки планировали принимать до 21 октября, но 15 октября закупка была отменена — причины в документации обнаружить не удалось.
Из технического задания известно, что купить планировалось автомобиль Toyota или эквивалент. В файле с ценовым предложением указывается и конкретная модель — Toyota Rav4. Поставка планировалась на 25 ноября. Машина предполагалась цвета «серебристый металлик», с черным салоном, обогревом форсунок стеклоомывателя, восьмидюймовым дисплеем, системой курсовой устойчивости и стабилизации прицепа, а также коленной подушкой безопасности водителя и шторками безопасности для всех рядов сидений. Предполагаемая мощность двигателя — не менее 199 л. с.
10. Мебель на 2 миллиона для «Башспирта»
«Башспирт» планирует купить мебели на 1,89 млн рублей. Объявлено об этом было 14 октября. Заявки на участие будут принимать до 22 октября, тогда же и подведут итоги. Всего в списке требуемой мебели — 58 видов предметов.
Понадобится, к примеру, сразу 60 стульев, по шесть правых и левых эргономичных рабочих столов, 12 приставных тумб к рабочему столу, столько же офисных кресел, шкафы-витрины для документов, кресло руководителя, четыре обеденных стола, восемь скамеек и прочее.
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