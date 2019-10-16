Перевозчики о подорожании проезда: «Комитет по транспорту затягивает решение!»

В обоснование повышения стоимости проезда власти потребовали от казанских ПАТП бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», автотранспортные предприятия Казани начали получать первые письма от мэрии в ответ на свои требования либо поднять оплату за проезд до 40 рублей, либо увеличить размер компенсаций из бюджета за провоз льготников — с нынешних 18 до 27 рублей за каждого прокатившегося в «краснобусе» пенсионера. Однако радость от долгожданных писем быстро сменилась недоумением: комитет по транспорту предложил ПАТП в довесок ко всей уже высланной властям документации приложить бухгалтерскую отчетность за последние девять месяцев. Перевозчики рассчитывают успеть собрать все до конца октября, «если к тому времени еще не обанкротятся». Подробнее — в нашем материале.

«Обращение в Госкомитет будет направлено после предоставления полного пакета документов»

Требования казанских перевозчиков начать компенсировать из бюджета полную стоимость проезда льготных категорий пассажиров — 27 рублей с человека вместо нынешних 18 — впервые были озвучены еще в сентябре этого года. ПАТП заговорили о несправедливой системе компенсаций, из-за которой они погрязли в миллионных долгах и вот-вот обанкротятся. По подсчетам перевозчиков, сегодня порядка 36% казанцев, пользующихся «краснобусами», являются льготниками, и только за 2018 год было перевезено 100 миллионов таких пассажиров. Недостающие 9 рублей с каждой поездки перевозчики считают убытком, а, соответственно, только за 2018 год «убытков» накапало на 900 миллионов рублей.

Говоря о миллионных «недовозмещениях», перевозчики предложили и альтернативный вариант без задействования казны — повышение стандартного тарифа проезда при оплате наличными до 40 рублей, при безналичной оплате — до 31 рубля. В официальном аккаунте Ассоциации автотранспортных предприятий РТ во «ВКонтакте» на днях даже появился опрос для пассажиров с предложением проголосовать за один из вариантов решения финансовых проблем ПАТП. К слову, проголосовавших уже порядка двух тысяч, и почти 90% из них склоняются к варианту увеличения компенсаций из бюджета за льготников.

Пересмотром тарифов в городском транспорте Казани занимается Государственный комитет по тарифам, но чтобы подать обращение, перевозчикам необходимо убедить поддержать их казанскую мэрию как заказчика услуг — а именно комитет по транспорту. В сентябре мэрия зарегистрировала такое обращение перевозчиков, предоставивших городским властям документы об имеющихся убытках. Но как стало известно из ответных писем, полученных казанскими ПАТП накануне днем, приложенной документации оказалось недостаточно — от недовольных нынешними тарифами потребовали предоставить всю финансовую отчетность за последние девять месяцев.

Пересмотром тарифов в городском транспорте Казани занимается Государственный комитет по тарифам, но чтобы подать обращение, перевозчикам необходимо убедить поддержать их казанскую мэрию как заказчика услуг — а именно комитет по транспорту. Фото tatarstan.ru

— В июле 2019 года в порядок предоставления документации были внесены изменения, которые предполагают подачу бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 9 месяцев. В связи с этим перевозчикам предложено доработать документы и представить в комитет по транспорту г. Казани. Таким образом, консолидированное обращение в Госкомитет будет направлено после предоставления перевозчиками полного пакета документов, — прокомментировали решение комитета по транспорту в пресс-службе мэрии Казани в ответ на запрос «Реального времени».

«Надеемся, что за это время предприятия не обанкротятся, а поставщики не остановят поставки топлива»

В беседе с корреспондентом «Реального времени» председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков озвучил официальную позицию казанских перевозчиков (напомним, что в ассоциацию входят все ПАТП Казани). По его словам, требования городского комитета по транспорту — предоставление документации за последние девять месяцев и баланса из ФНС — вполне понятны и адекватны. Перевозчики рассчитывают собрать необходимые выписки и предоставить их мэрии до конца октября. Однако, по его словам, налицо явное нежелание властей ускорить решение вопроса.

— Складывается такое ощущение, что комитет по транспорту почему-то затягивает решение вопроса, — предположил Сергей Темляков. — На наш взгляд, комитет по транспорту уже мог обратиться в комитет по тарифам. Перевозчики бы туда донесли необходимые документы по итогам девяти месяцев. Но, видимо, в комитете решили сами сначала все изучить. Будем надеяться, что за это время предприятия не обанкротятся, а поставщики топлива не остановят поставки — будет чем заправлять автобусы.

«Складывается такое ощущение, что комитет по транспорту почему-то затягивает решение вопроса», — предположил Сергей Темляков. Фото Максима Платонова

— По данным предприятий, входящих в ассоциацию, у перевозчиков большие убытки — сотни миллионов. Мы не знаем, как сводить концы с концами. Нужно срочно принимать какое-то решение: либо компенсировать за проезд льготников «полным рублем» — не 18, как сейчас, а 27 рублей, или повышать тариф. Перевозчики обращаются в кредитные организации, но им, к сожалению, кредитов не дают, — резюмировал глава ассоциации.

Напомним, городские автотранспортные предприятия не в первый раз заговорили о несправедливых тарифах на свои услуги. После того как 3 февраля 2019 года максимальная стоимость проезда в «краснобусах» была увеличена до 27 рублей вместо предложенных ПАТП 32 рублей, перевозчики сразу же заявили об убытках, которые они покрыть не в состоянии.

В сентябре отсутствие реакции на требования перевозчиков подтолкнули ПАТП к консолидированному протесту — была организована Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана, которую возглавил Сергей Темляков. Подробнее споры городских властей с перевозчиками «Реальное время» описывало в начале октября.