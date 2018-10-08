Бунт в «краснобусах»: перевозчики требуют поднять стоимость проезда до 32 рублей

В противном случае зимой общественный транспорт Казани просто встанет — предупреждают автобусники

Фото: Владимир Васильев

До 32 рублей вынуждены просить поднять стоимость проезда казанские перевозчики. Представители автопредприятий представили в исполком расчеты с обоснованием новых тарифов, однако не получили ни одобрения, ни отказа. А времени на раздумья нет, предупреждают они: самое большее через три месяца в столице РТ перестанут ходить автобусы. О том, что тянет ко дну общественный транспорт Казани, — в материале «Реального времени».

«Подняли на пять рублей — потеряли восемь»

— Казанский автобусный парк — практически самый современный и «молодой» и едва ли не самый комфортабельный в России, а плата за проезд в нем — одна из самых низких — это же нелогично, — говорит рискнувший войти дважды в одну и ту же воду перевозчик Владимир Капитонов — экс-гендиректор КПАТП-7, а ныне — директор ООО «Агромир», заключившей в июле этого года шесть контрактов (до 2023 года включительно) на право перевозок на маршруте №62.

Вместе с коллегами по бизнесу предприниматель представил статистику, из которой следует, что к ранее приводившимся доводам в пользу повышения тарифов на проезд в автобусах добавился еще один — едва ли не самый веский. Прежде перевозчики ссылались на отсутствие компенсации выпадающих доходов при перевозке льготников, рост стоимости топлива, резины и запчастей. Все это и сейчас, по их словам, имеет значение.

— Дизтопливо в 2015 году обходилось нам по 32,75 рубля за литр, сегодня оно стоит 42,80 рубля, — говорит учредитель ООО «Байлык №3», обслуживающий маршруты №11 и 43, и депутат Госсовета РТ Руслан Юсупов. — Одно колесо российского производства подорожало за три года с 9 тыс. рублей до 14 тыс., а изнашивается оно за два месяца. Запчасти импортные, цены на них привязаны к доллару…

Но добили их все-таки не цены на ГСМ, а цены, по которым пассажиры покупают билеты на средства «электронного кошелька». По их словам, к традиционным убыткам, которые они всегда терпели от перевозки пенсионеров (сейчас льготный тариф составляет всего 15 рублей), добавились убытки от перевозки вполне платежеспособных пассажиров:

— Люди приобретают единый проездной на месяц за 750 рублей и ездят за те же 15 рублей вместо 25 при себестоимости поездки 30 рублей. Причем количество таких пассажиров растет в геометрической прогрессии: если в 2016 году 1,1 млн пассажиров ездили по обычным проездным билетам, а 366 тысяч купили единый, то в 2017-м количество первых снизилось до 800 тысяч, а количество вторых выросло до 640 тысяч. А за 9 месяцев этого года обычные проездные купили 573 тысячи пассажиров, а единые — 520 тысяч… Получилось, что мы в апреле 2016 года добились повышения цены билета на пять рублей, а в результате потеряли восемь, — посетовал Юсупов.

Приведет ли в тупик движение по кругу?

По словам перевозчиков, адекватный тариф на проезд в автобусе сегодня составляет даже не 30, а 32 рубля (30 — это себестоимость, а коммерческое предприятие должно еще получать и прибыль на развитие производства). А если не будет введен тариф, покрывающий расходы на содержание автопарка, автобусы просто перестанут ходить по маршрутам, и случится это скоро, предупреждает Владимир Капитонов. Согласно его прогнозу, чем ниже будет опускаться температура за окном, тем меньше автобусов будет выходить на линии, поскольку закупать горючее для всего состава просто не на что.

Меньше автобусов — больше интервал между рейсами, дольше ожидание на остановке, и автобус будет набиваться битком. Пассажиры начнут жаловаться и одновременно, а куда деваться, искать альтернативные способы добраться на работу и с работы. Станет меньше пассажиров — еще больше упадут доходы перевозчиков. Упадут доходы — еще больше снизится зарплата водителей, которая и сейчас составляет 18—20 тысяч рублей. Сегодня за эти деньги соглашаются работать только гастарбайтеры, и они в погоне за деньгами устраивают гонки, что отнюдь не способствует безопасности пассажиров. Кто сядет за руль автобусов завтра — вообще непонятно, описывают совсем нерадужную перспективу перевозчики.

— Я был недавно в Китае, изучал работу их автотранспортных предприятий, — рассказывает Руслан Юсупов. — Зарплата водителя автобуса там — тысяча долларов. Знаете, кто водит эти автобусы? В основном — граждане Узбекистана. Им выгоднее ехать туда, а не к нам.

Снижение доходов АТП имеет и другую оборотную сторону.

— По условиям контракта, который со мной заключил комитет по транспорту, я обязан обновить половину автопарка — заменить девять автобусов на новые машины на газомоторном топливе, — рассказал корреспонденту «Реального времени» предприниматель Алик Умаров. — Я эти автобусы опробовал — один день в качестве пробы лично сам поездил на таком. Мне понравилось. Экономичная машина — на один день на обычный автобус я покупаю дизтоплива на 3—3,5 тысячи рублей, а газомоторного ушло всего на полторы тысячи… Как эти автобусы поведут себя зимой, на морозе, пока, конечно, не известно. И все-таки я их готов закупить в лизинг — на новые машины водителей легче набрать. Проблема в том, что пока ни одна лизинговая компания на согласилась заключить со мной договор. Я, по их оценке, недостаточно платежеспособен…

Но Умаров, приводя доводы в пользу повышения тарифа, невольно раскрывает и «резервы», которые могут снизить себестоимость проезда после обновления автопарка, а значит, и пошатнуть экономическое обоснование предлагаемого перевозчиками тарифа.

Официально не обращались

Весомость доводов за и против увеличения стоимости проезда могли бы оценить в Госкомитете по тарифам РТ. Но, по словам пресс-секретаря комитета Гульзады Кычаковой, пока туда никто официально по этому поводу не обращался.

— Должно поступить коллегиальное обращение — от перевозчиков и муниципального заказчика — исполкома Казани, — пояснила она. — И к нему должны прилагаться все установленные законодательством документы. Тогда в течение 30—60 дней обращение будет рассмотрено, затем прогнозный уровень тарифа будет вынесен на рассмотрение согласительной комиссии, и только потом, после проверки Минюстом новый тариф вступит в действие.

Начало этой длинной цепочке формальностей должен положить исполком Казани. Недавно казанские чиновники подняли этот вопрос на заседании Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению, и даже выразили поддержку перевозчикам, но только в части покрытия им затрат на льготников — предложили поднять норматив с 15 до 20 рублей.

«Реальное время» направило в пресс-службу исполкома запрос об отношении к инициативе перевозчиков поднять размер компенсации за перевозку пенсионеров и льготников и стоимость проезда в автобусе. На момент публикации ответ не поступил, он будет опубликован при получении.

Приказ не для нас

Ждем ответа исполкома и еще на один вопрос — почему чиновники поторопились провести конкурс с перевозчиками и на основании его результатов заключили с перевозчиками договоры в обход утвержденного приказом № 513 Минтранса России от 8 декабря 2017 года Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Приказ вступил в силу 1 июля 2018 года, и, по словам перевозчиков, если бы расчет стоимости проезда опирались на его положения, то зарплата водителей не только оказалась достойной, но и перестала бы зависеть от плана, гонясь за которым, они рискуют жизнями пассажиров.

Правда, еще вопрос, оказались бы по карману пассажирам рассчитанные таким образом тарифы. Но, как заметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Руслан Юсупов, муниципальный транспорт ни в одной стране мира не работает без серьезных бюджетных дотаций…

А как у соседей?

В Самарских автобусах на коммерческих маршрутах на днях появились объявления о том, что с 1 ноября стоимость проезда будет увеличена до 30 рублей. Но власти Самары уже объявили, что стоимость проезда в льготном муниципальном транспорте останется неизменной — 25 рублей (по электронному проездному — 23 руб).

В Нижнем Новгороде стоимость проезда в автобусе — 28 рублей (по транспортной карте — 25 руб). В Чебосарах билет на автобус стоит вообще 19 рублей (по транспортной карте — 15 руб). В Ульяновске стоимость проезда — 20 рублей, но этот тариф действует только до 20.00, а после часа «икс» билет дорожает до 24 рублей. В Пензе поездка на автобусе обходится в 21-23 рубля в зависимости от класса автобуса, а наличный или безналичный расчет — роли не играет. В Оренбурге стоимость проезда на автобусе — 25 рублей…