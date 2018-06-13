Верховный суд РФ скостил 2 года экс-офицеру ФСКН за 10 кг героина

Фото: Реальное время

Сегодня в Москве Верховный суд РФ пересмотрел приговор по делу об имитации изъятия 10 кг героина на Вьетнамском рынке в Казани в 2011 году. Срок отсидки экс-начальника оперслужбы УФСКН по РТ Юрия Казакулова был сокращен с 8 до 6 лет колонии общего режима.

Как сообщил «Реальному времени» адвокат отставного офицера Александр Коган, он просил на заседании ВС РФ прекратить уголовное преследование Казакулова, и несмотря на смягчение приговора, намерен оспаривать его и дальше.

Сам Казакулов участвовал в заседании Верховного суда РФ лично, поскольку закрытый режим судебного процесса не предусматривает формат видеоконференцсвязи.

Приговор второму подсудимому, ранее судимому Рустему Фатыхову был оставлен в силе — 8 лет колонии строгого режима.

Отметим, что 16 месяцев своего срока Юрий Казакулов уже отбыл в СИЗО до и после приговора.

Напомним, в феврале 2018 года Верховный суд РТ признал Казакулова виновным в организации незаконного хранения и перевозки наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 228), а Фатыхова — в незаконном хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере.