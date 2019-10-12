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Видеоопрос: «Как социальные сети отражаются на вашей жизни?»

07:00, 12.10.2019
Видеоопрос: «Как социальные сети отражаются на вашей жизни?» Фото: spark.ru

Социальные сети серьезно сказываются на качестве жизни — к такому выводу пришла группа исследователей в Эквадоре. Если верить результатам эксперимента, любители соцсетей жертвуют своим счастьем, доходом и больше подвержены депрессиям.

«Сколько времени вы проводите в социальных сетях и как это отражается на вашей жизни?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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