Видеоопрос: «Как социальные сети отражаются на вашей жизни?»
Социальные сети серьезно сказываются на качестве жизни — к такому выводу пришла группа исследователей в Эквадоре. Если верить результатам эксперимента, любители соцсетей жертвуют своим счастьем, доходом и больше подвержены депрессиям.
«Сколько времени вы проводите в социальных сетях и как это отражается на вашей жизни?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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