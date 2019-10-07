Ученые выяснили, что социальные сети вредят успешной жизни

Пользователи социальных сетей жертвуют собственным счастьем, частью дохода, отказываются от правильного питания и в большей степени подвержены депрессиям, чем те, кто предпочитает виртуальному миру реальный.

Такие выводы сделала группа исследователей под руководством экономиста Роберто Москера из Университета Лас Америкас в Эквадоре, сообщает Daily Mail.

Эксперимент провели над 1,8 тыс. студентов Техасского университета A&M, являющимся активными пользователем Facebook. Части из них предложили неделю обойтись без социальной сети, пообещав за это вознаграждение. Выяснилось, что студенты, временно отказавшиеся от Facebook, были более продуктивными, чувствовали себя менее подавленными, посвящали свое время более здоровой деятельности, совершали значительно меньше импульсивных покупок, а также обходились меньшим количеством еды, чем их «социально активные» сокурсники.

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