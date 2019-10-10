Таможня не дает добро — в Татарстане выявили 500 посылок с контрафактом

В них в республику пытались ввезти почти 5,5 тысячи запрещенных лекарств и коммерческих партий игрушек и запчастей

Объем контрафакта, который пассажиры ввозят в Татарстан или присылают в посылках, не снижается. С начала года таможенники возбудили 588 административных дел в отношении нарушителей правил ввоза в аэропортах «Казань» и «Бегишево». Под запретом некоторые виды лекарств, коммерческие партии товаров, а также оружие: кастеты и ножи. О нормах ввоза рассказал во время пресс-конференции начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов. Подробности — в материале «Реального времени».

Под запретом кастеты и экзотические животные

Количество авиарейсов в этом году в Татарстане снизилось на 8% по сравнению с прошлым сезоном, когда республика принимала чемпионат мира по футболу. Несмотря на это, пассажиров не стало меньше, наоборот, их число выросло на 12% в связи с тем, что авиакомпания «Россия» начала перевозить татарстанцев в Турцию на двухпалубных самолетах «Боинг-747» вместимостью более 500 человек. По словам начальника Татарстанской таможни Альберта Мавликова, с ростом пассажиропотока растет и нагрузка на его подчиненных.

С мая по сентябрь в аэропортах «Казань» и «Бегишево» таможенники проверили более 4700 международных судов, которыми путешествовали свыше 905 тыс. пассажиров. Как отметил начальник Татарстанской таможни, количество правонарушений при ввозе багажа не снижается. С начала года возбудили 588 дел об административных правонарушениях в отношении пассажиров, которые нарушили таможенные правила в аэропортах «Казань» и «Бегишево». Чаще всего пассажиры превышали нормы ввоза алкоголя и табачной продукции. Привозили кастеты, ножи, дубинки, рыболовные сети с ячейками запрещенного в РФ размера, коммерческие партии товаров, например разнообразных запчастей, под видом личного пользования. Отпускники нередко не декларируют крупные суммы денег, случается, привозят из экзотических стран животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Как отметил начальник Татарстанской таможни, количество правонарушений при ввозе багажа не снижается. Фото tatar-inform.ru

Альберт Мавликов напомнил, что в багаже пассажира может быть не более 5 кг фруктов или овощей и не более трех букетов цветов. При превышении нормы необходимо проходить фитосанитарный контроль и получать сертификат. Допускается одному взрослому провозить до 3 л алкоголя, превышающий объем облагается налогом, более 5 литров алкоголя считается коммерческой партией. Пассажиру можно иметь в багаже 200 сигарет, 50 сигар, 250 граммов табака, все остальное подлежит декларированию. Когда у пассажира изымают продукцию, возбуждается административное дело. До решения суда таможенники хранят товар у себя, а затем передают его для уничтожения или отправления по назначению.

Посылки с товарным знаком возвращают отправителям

С появлением Казанского почтового таможенного поста в 2017 году в Татарстане стали выявлять контрафакт в почтовых посылках. По России Татарстанская таможня занимает 4-е место из 19 по выявлению контрафакта на почте. С начала года служба проверила около 8 млн мелких пакетов и посылок. 495 контрафактных посылок с 5,5 тыс. единиц лекарств, детских игрушек, запчастей вернули отправителям. Большую часть товаров прислали из Китая (82%), из Индии (7%), Гонконга (5%), а также Сингапура, Финляндии, США, Германии, Малайзии, Нидерландов, Тайваня и ОАЭ. При этом таможенники предотвратили возможный ущерб на 18 млн рублей.

— Мы обязаны принимать меры в отношении авторских прав. Если у пассажира оказалась продукция для личного пользования с товарным знаком, мы не можем ему запретить ввоз. Но если в посылке оказался такой товар, то запрашиваем разрешение у правообладателя. Если он видит нарушение, мы отсылаем товар назад отправителю. Поэтому при отправлении товара рекомендуем проверять наличие товарного знака, — пояснил начальник службы.

С появлением Казанского почтового таможенного поста в 2017 году в Татарстане стали выявлять контрафакт в почтовых посылках. Фото Максима Платонова

Как сообщил Альберт Мавликов, цифровизация таможни — состоявшийся факт. С юридическими лицами служба уже давно ведет документооборот в электронном виде. У путешественников теперь тоже есть возможность зайти на сайт таможни через личный кабинет, посмотреть перечень запрещенных товаров, узнать об ограничениях на продукцию и при необходимости заполнить декларацию, еще находясь дома.