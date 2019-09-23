Павел Порядин: «Надо здесь всего добиться, чтобы ехать в НХЛ с поднятой головой»

Эксклюзивное интервью с лучшим снайпером КХЛ на старте сезона

Фото: Ринат Назметдинов

23-летний Павел Порядин выступает за «Нефтехимик» уже пятый год, но до нынешнего сезона его главным достижением оставался финал Кубка Харламова с «Реактором» из МХЛ. В прошлом году экс-наставник «волков» Андрей Назаров даже отправлял его в фарм-клуб в Самару. Однако в этом сезоне Павел раскрылся по-новому: за первые семь игр он стал лучшим снайпером чемпионата (5 голов) и был признан автором лучшей шайбы второй недели. «Реальное время» побеседовало с «открытием» старта сезона 2019/2020, выяснив, каково это — так быстро переквалифицироваться из игрока ВХЛ в лидера в КХЛ, с кем из звезд НХЛ его сравнивали в лагере «Нью-Йорк Рейнджерс» и почему «Нефтехимик» сбавил обороты после мощного начала сезона. Внутри — видео с самыми интересными ответами.

«23 года — это уже не «молодой игрок». Сегодня уже родившиеся в XXI веке играют»

— Каково это — «проснуться» на старте сезона лучшим снайпером с пятью шайбами за две недели?

— Я в последнее время об этом задумывался и пришел к выводу, что хороший старт даже в чем-то тяжелее плохого. Если у тебя хороший старт, то нужно продолжать показывать тот же уровень, нельзя останавливаться. Правда, если ты взял плохой старт, то будешь все время думать: «Почему я не забиваю?».

Когда начинаешь забивать и выходишь на новый уровень, то от тебя уже ждут чего-то нового. То есть если ты задал такую планку, то должен ее держать. А я считаю, что это еще тяжелее. Это такая палка о двух концах. Хотя давление получаешь в любом случае.

— За весь прошлый сезон у тебя было 7 шайб за 39 игр, в этом за 7 игр — уже 5 шайб. В чем секрет такого качественного скачка?

— Тот сезон у меня получился несколько «кувырком». В начале чемпионата играл, потом отправился в фарм-клубе, после этого поменялся тренер — пошла новая игра, так что и тот сезон я заканчивал неплохо, какие-то очки набрал. И, наверное, начало этого сезона стало продолжением прошлого. Ну и результат работы, конечно, — летом наигрывали, где-то мне партнеры помогали.

— Во время турнира в Казахстане ты сказал, что в 23 года уже нельзя ссылаться на молодость и пора брать ответственность на себя. Когда у тебя сработал этот «рубильник» и ты переключился из подающего надежды в того, кто должен тащить команду?

— Это приходит в последние сезоны. Все-таки я в команде уже пятый сезон и понимаю, что уже пора. То есть не та ситуация, когда пришел в команду молодой и тренеры закрывают глаза на какие-то ошибки и недоработки. В принципе, 23 года — это уже не молодой игрок. Открываешь какие-то списки спортсменов и видишь, что там уже играют ребята, родившиеся в XXI веке. Все-таки уже пора.

Когда начинаешь забивать и выходишь на новый уровень, то от тебя уже ждут чего-то нового. То есть если ты задал такую планку, то должен ее держать. А я считаю, что это еще тяжелее

— Что именно сделал или сказал Вячеслав Буцаев, что ты так у него заиграл?

— В первую очередь, доверие тренера — что-то он, наверное, во мне видит, где-то я показываю то, что он хочет видеть в целом в нашей игре. В принципе, и с Андреем Викторовичем (Назаровым, — прим. ред.), и с Владимиром Крикуновым у нас тоже были и положительные моменты.

По-разному было — при том же Андрее Викторовиче у меня было хорошее начало на предсезонке, а потом получались такие нелепые травмы. А когда потом восстанавливаешься — показываешь уже не ту игру, которую он от тебя ждал. Где-то и я вывалился из игры.

«У Панарина есть своя точка зрения, и это его дело»

— Вообще, какую роль в твоем становлении сыграл Назаров? Все-таки он предпочитает не техничных и скоростных «игровиков», а «бойцов».

— Да нет, я бы так не сказал. Конечно, может быть, общая картина его игры была и есть агрессивная, но если он видит какие-то сильные качества игрока, то не запрещает ему делать это на льду. Конечно, в целом в своей зоне нужно играть попроще и аккуратно, но впереди он давал больше свободы.

— «Он будет отличным игроком в следующие 5-10 лет в КХЛ. Да, он маленького роста, но он очень храбрый» — это слова Крикунова о тебе. «Он напоминает мне Артемия Панарина» — так говорил Назаров. Как относишься к таким авансам от заслуженных специалистов?

— Конечно, приятно слышать такое. Если Владимир Васильевич сказал, что через 5 лет, значит, нужно действительно показать, что он был прав, тем более что как раз пятый год с того момента и пошел, и надо становиться хорошим хоккеистом.

Но, с другой стороны, я думаю, наоборот, не надо обращать на такие вещи большое внимание. С Панариным мы, может быть, в чем-то похожи, но все равно не бывает двух одинаковых игроков.

— А что было приятнее — сравнение с Артемием или то, что сказал Крикунов?

— Да все приятно. Если брать слова Андрея Викторовича про Панарина, то, конечно, это нравится. Наблюдаешь за такими игроками, которые мыслят нестандартно, с какой-то изюминкой, и получаешь удовольствие.

В принципе, 23 года — это уже не молодой игрок. Открываешь какие-то списки спортсменов и видишь, что там уже играют ребята, родившиеся в XXI веке

— А не давят такие сравнения? Ведь можно и не оправдать авансов.

— Наверное, когда идет сравнение игроков, тут больше речь о стиле игры. Как я уже говорил о Панарине — мне нравится, что он действует нестандартно, необычно в каких-то ситуациях. Я думаю, Назаров это имел в виду. Но я особо не заостряю на этом внимание.

— А как тебе Панарин вне льда? Его высказывания на политические темы, например.

— Да я особо об этом не задумываюсь. У человека своя точка зрения, и это его дело.

«Когда был в лагере «Рейнджерс», называли новым Зукарелло»

— Тебя уже просматривали «Рейнджерс», ты ездил к ним в тренировочный лагерь. Поставил себе задачу во что бы то ни стало вернуться?

— Очень интересно было посмотреть, как там все происходит, какой там хоккейный мир. И, конечно, был удивлен. Особенно если учесть, что я был в лагере для новичков, где собраны, можно сказать, лучшие ребята. Понял, почему все хотят туда попасть — очень хороший уровень и организации, и самого хоккея. Мечта, конечно, есть, но, я думаю, надо сначала здесь что-то показать и ехать уже с поднятой головой.

— Почувствовал ту самую особую атмосферу «Мэдисон сквер гарден»?

— Конечно, это такая мировая площадка. Когда зашли в раздевалку и вышли на сам лед, это впечатляет.

— Ты берешь с кого-то пример в НХЛ?

— Стараюсь следить за теми, с кем совпадаем по росту и кто похож по стилю.

— А у «Рейнджерс» за невысоким Зукарелло следил, когда он там играл?

— Когда я там был, мне как раз говорили, что я чем-то похож на него по игре, типа «второй Зукарелло». Я так понял, что они просто любят всегда сравнивать. Я же говорю, там все заточено на то, чтобы тебя поставить на этот путь. Мы были тогда с Сашей Георгиевым, и он сейчас там играет, что очень приятно.

В последних играх где-то, может, не повезло, а где-то не так были сосредоточены на каком-то моменте и заточены на этот гол. Я думаю, ничего страшного не произошло, сейчас у нас есть на что посмотреть в своих играх, на чем поучиться и сделать работу над ошибками

«Возможно, сами испугались своего успеха на старте сезона. Зато сейчас знаем, что можем»

— Предсезонка у «Нефтехимика» получилась слабоватой, но начало сезона было мощным. Объясни.

— Поняли, наверное, над чем надо работать, что укрепить, тренеры нам подсказали. В сезоне уже понимали, что здесь нельзя на что-то закрыть глаза и важен каждый момент. Вошли в сезон, ребята сплотились и пошли за общим делом.

— Но потом опять немного сникли. Дело в психологии? Сами испугались собственного успеха?

— Возможно. Точно так же как и в результативном плане — чуть-чуть вываливаешься, и где-то нужно искать эти моменты.

Зато сейчас мы знаем, что можем — игры это показали. А в последних играх где-то, может, не повезло, а где-то не так были сосредоточены на каком-то моменте и заточены на этот гол. Я думаю, ничего страшного не произошло, сейчас у нас есть на что посмотреть в своих играх, на чем поучиться и сделать работу над ошибками.

— Команда у вас молодая, но разбавлена несколькими ветеранами. За счет чего можете прорваться в плей-офф?

— Думаю, за счет опыта и той же самой молодости. У нас есть все шансы, и я уверен, что, если мы будем показывать такой хоккей, какой показывали на старте, у нас все будет хорошо.

У нас есть все шансы, и я уверен, что, если мы будем показывать такой хоккей, какой показывали на старте, у нас все будет хорошо

«Когда «Реактор» дошел до финала МХЛ, никто не думал об индивидуальных очках — все были друг за друга»

— Ты начинал в «Зеленограде» и «Крыльях Советов», потом перебрался в «Капитан» из города Ступино, но в большой хоккей попал через «Реактор» и «Нефтехимик». Сам себя чьим воспитанником считаешь?

— «Крыльев Советов». Но поскольку я сам из Зеленограда, в последний год я перешел в местную команду, чтобы школу было проще закончить и играть за местную юниорскую команду. Но и «Капитан» дал мне многое.

— Зато самое высокое достижение было именно с нижнекамским «Реактором», с которым ты дошел до финала Кубка Харламова.

— Скажем так, было две попытки. В тот сезон не было такого, что каждый хотел заработать себе какие-то очки, нет. Мы именно командой быстро сплотились и были все друг за друга. Очень приятно вспоминать то время.

— Тебе удалось поиграть с Дэном Секстоном и даже посоревноваться с ним в скорости, правда, ты проигрывал. Сейчас сможешь с ним посоперничать?

— Да, это был хороший опыт. Но, я думаю, и тогда не особо уступал. Просто там было такое упражнение, что надо было с места стартовать, а у меня лучше получается разгоняться, когда уже есть какая-то скорость.

Вне льда я открытый, разговорчивый — люблю пообщаться с ребятами. Наверное, харизматичный в каком-то плане. Но о себе говорить много не могу, оценивать — это дело окружающих

«Марат Хайруллин у нас ответственный за сериалы и передачи на выездах»

— Как отвлекаешься от хоккея?

— Обычно свободного времени мало, поэтому развлечения стандартные: кино, с женой дома время проводим, с ребятами общаемся, когда выходим в компании.

— На выезды что качаешь на свой планшет?

— Ну вот того же «Красаву» смотрим, другой спортивный контент на YouTube. Обычно мы с Маратом Хайруллиным вместе летим, а он у нас ответственный за скачивание. Ну а из сериалов из недавнего посмотрел «Чернобыль». «Игру престолов» с женой начинали смотреть, но я остановился, а жена за неделю все осилила и рассказала.

— С женой познакомились в Нижнекамске?

— Нет. Я как раз переходил из Зеленограда в Ступино. Закончил 9 классов в школе, и нужно было уходить, потому что по времени не успевал. Уходил на экстернат со спортивным уклоном. Она как раз пришла в мой класс, и через общих знакомых мы и познакомились. Так что она со мной с самого начала моей профессиональной карьеры.

— Какой ты человек вне льда?

— Открытый, разговорчивый — люблю пообщаться с ребятами. Наверное, харизматичный в каком-то плане. Но о себе говорить много не могу, оценивать — это дело окружающих.