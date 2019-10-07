«В этом году будет очень тяжело играть в Единой лиге». УНИКС пока побеждает на старом багаже

Как подопечные Прифтиса провели первый домашний матч сезона

Казанский баскетбольный клуб на минувшей неделе стартовал с поражения в Кубке Европе, уступив в гостях итальянской «Брешии». Шанс быстренько исправиться предоставился вчера — уже в рамках Единой лиги ВТБ в гости к УНИКСу приехала «Астана», которая пока еще не до конца сформировала свой состав на сезон. О том, насколько заполнился обновленный «Баскет-холл», как Смит и Макколлум набрали половину очков команды, а также о времени на адаптацию, которое требуется новичкам Димитриса Прифтиса, — в репортаже «Реального времени».

Приятный «Баскет-холл»

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартовал еще в конце сентября. Нынешний чемпионат обещает довольно зрелищную регулярку, что показал уже первый матч турнира, в котором скромный «Енисей» на своей площадке обыграл бессменного чемпиона московский ЦСКА. Многого в новом году ждут и от подмосковных «Химок», которые прилично усилили свой состав, подписав известных российских игроков Сергея Карасева и Тимофея Мозгова, при этом сохранив почти всех лидеров прошлого сезона.

УНИКС в иерархии российских команд также идет в лидерах и после прошлогодней успешной регулярки (2-е место) и бронзовой медали по итогам плей-офф от подопечных Димитриса Прифтиса ждут как минимум повторения такого же результата. Правда, в этом сезоне состав казанской команды прилично обновился, пусть и остались лидеры прошлого сезона Джамар Смит и Эрик Макколлум.

Однако самое главное, о чем говорили на неделе, — это окончание масштабных работ в «Баскет-холле». Впервые за 16 лет домашняя арена казанского клуба претерпела столь внушительные изменения. «Реальное время» подробно о них рассказало: тут и новый свет, и цифровой звук, и красивый фасад и даже восьмигранный видеокуб, который установят по ходу сезона.

На первую домашнюю игру в Единой лиге ВТБ в обновленный «Баскет-холл» пришло чуть более 3 тысяч зрителей — это даже больше, чем было днем ранее на футбольном матче «Рубин» — «Тамбов» на Центральном стадионе (2 585 зрителей). Хватало и болельщиков гостей — на верхнем ярусе был целый островок фанатов с казахстанскими флагами.

Впервые за 16 лет домашняя арена казанского клуба претерпела столь внушительные изменения. Фото Максима Платонова

Прифтис хочет видеть агрессивный УНИКС

Перед игрой с «Астаной» главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис много внимания уделял видеоразбору соперника. В прошлом сезоне казахстанский клуб попортил нервы многим лидерам, включая казанцев: подопечные Прифтиса выиграли гостевую встречу зимой (83:79) и обидно уступили дома в начале марта (95:98). «Астана» в итоге пробилась в плей-офф, а ее тренер, уроженец Северной Македонии Эмиль Райкович, был признал тренером года в Единой лиге ВТБ.

Летом в команде из Нур-Султана полностью сменились легионеры: так, в «Астане» появился американец Коти Кларк, который успел поиграть и за УНИКС. Также были приобретены серб Душан Ристич и еще два американских игрока: Малкольм Хилл и Джереми Хилл. Все остальные баскетболисты в заявке клуба представляют Казахстан.

О новичках УНИКСа «Реальное время» тоже уже рассказывало. Старт сезона у «зеленых» вышел скомканным — в выездной игре против итальянской «Брешии» казанцы уступили по делу, практически не имея реальных шансов на победу (75:84). Отметился хорошей результативностью капитан команды, Джамар Смит, набравший 22 очка. Прифтис после того матча отметил, что его подопечные должны играть более мощно, серьезно и энергично:

— К сожалению, мы начали этот сезон с отрицательным результатом. Нам нужно это преодолеть, прямо сейчас нам нужно справиться с этим состоянием. Мы должны предстать более серьезными и энергичными. Очень много будет зависеть от нас. Что касается «Астаны», то в этом сезоне это практически новая команда. Команду покинули все легионеры. Они стараются показать лучший результат по сравнению с прошлым годом. Но, повторюсь, все зависит от нас. Мы должны быть серьезны, агрессивны, мы должны играть более мощно.

Казанцы постепенно пришли в себя и вышли вперед, стабильно удерживая преимущество в 5—6 очков. Фото vk.com/bcastana

Новички еще втягиваются в сезон

В стартовом составе казанцев вышли только легионеры: Реймар Морган, Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Мантзарис и Хаукур Палссон. УНИКС начал с двухочкового от Моргана и классной игры Тайеса на подборе под своим кольцом. Спустя 2 минуты игры казанцы вели в счете уже 10:0 — после двух трехочковых от Макколлума тренер гостей взял таймаут. Первые очки «Астана» заработала лишь спустя 4 минуты после старта игры.

В середине первой четверти у УНИКСа на паркете появился Артем Клименко, который отметился зрелищной передачей в никуда — центровой умудрился дать пас в сторону боковой линии, где стоял лишь судья, который еле увернулся от мяча. Прифтису оставалось только разводить руками и негодовать от таких действий своего подопечного. Но на общей игре отдельные неудачные действия никак не сказывались, хозяева выиграли стартовую десятиминутку уверенно — 21:13.

Вторая же четверть началась с 8:0 в пользу гостей, и счет сравнялся. У УНИКСа не забил зрелищный данк Тайес, он же отметился потерей в атаке, а затем сфолил. Прифтис был вынужден взять таймаут — его команда набрала первые очки во втором игровом отрезке лишь спустя четыре с половиной минуты после его начала. За это время «Астана» успела даже выйти вперед — 22:21, неспортивным фолом отметился исландец Палссон.

Казанцы постепенно пришли в себя и вышли вперед, стабильно удерживая преимущество в 5—6 очков. В итоге УНИКС ушел на перерыв при счете 37:27 в свою пользу, выиграв обе четверти. Но первое, что бросилось в глаза — практически все новички были не так заметны, как хотелось бы. Пока что игру команды продолжают делать игроки, которые были на виду в прошлом сезоне.

Во второй половине игры «Астана» немного сократила отставание, но принципиально ничего на паркете не менялось. Фото twitter.com/VTBUL

«Дали сопернику вернуться в игру — это наша ошибка»

Во второй половине игры «Астана» немного сократила отставание, но принципиально ничего на паркете не менялось. УНИКС за счет уверенных бросков Макколлума и Смита держал уверенный отрыв. По-прежнему немного выпадали из игры новички команды, Палссон и Мантзарис, но им явно еще нужно время на адаптацию. Вышедшие Колесников и Лиходей добавили скорости. Первый в одном из моментов здорово сыграл на перехвате и убежал к кольцу, забив с фолом — 49:42. Прямо у судейского столика получил повреждение Реймар Морган, который постепенно становится одним из ключевых игроков УНИКСа как под своим, так и под чужим щитом.

В заключительной четверти у «Астаны» на первый план вышел серб Душан Ристич. За минуту ему удался и дальний бросок, и прорыв, в котором он один в один расправился с Клименко. Гости сократили отставание до 4 очков, но УНИКС справился с напряжением и быстро вернул себе семиочковый перевес, хотя Алексу Тайесу вновь не удалось забить данк в одной из атак. Зато в нужный момент забил «трешку» Палссон, обеспечив комфортный перевес в 10 очков в концовке игры.

«Астана» делала небезуспешные попытки вернуться в матч (два подряд трехочковых, активный прессинг, классная игра на подборах), но в итоге казанский клуб спокойно довел первую в сезоне домашнюю встречу до победы — 81:72. Почти половину очков УНИКСа набрали Смит (19) и Макколлум (21). Но в то же время важно, что каждый из 12 заявленных на матч игроков принял в нем участие и провел как минимум 5 минут. Это полностью вписывается в философию командной игры Прифтиса.

— Самое главное, что мы добились победы, — отметил после матча защитник УНИКСа Евгений Колесников. — Игра была нервной, но смогли найти силы перебороть ее ход. Были ошибки, но, тем не менее, через защиту получилось забить в нападении. Отсюда и результат.

Фото vk.com/unicsbasket

В начале сезона еще есть время поработать над ошибками. Идем дальше, следующая игра уже через три дня

— Заметно, что новички только втягиваются…

— Еще сказывается то, что мы проиграли первый матч в сезоне. Думаю, это не только на новичках, но и на других сказалось. По идее, когда в начале повели, то должны были увеличивать разницу, а мы позволили им вернуться в игру. Тем не менее в начале сезона еще есть время поработать над ошибками. Идем дальше, следующая игра уже через три дня.

Отметим, что болельщики УНИКСа так скучали по домашним играм команды, что не упустили шанса поздравить нового капитана команды Джамара Смита. После игры ему вручили татарскую тюбетейку и большой пакет спелых яблок — видимо, прямиком с чьего-то огорода.

Прифтис: «Я уважаю игроков, проводящих на паркете даже всего одну минуту»

Главный тренер гостей Эмиль Райкович посетовал на то, что его команда еще не доукомплектована и ей нужны новички:

— Сегодня УНИКС был лучше. Конечно, были моменты, когда мы могли им противостоять, пытались сыграть в свою игру, но нам есть куда расти. Должен отметить, что наша команда до сих пор еще не доукомплектована, нужно добавить еще пару иностранных игроков. Очень сложно быть конкурентоспособным всего лишь с четырьмя иностранцами, когда все остальные команды имеют хорошие бюджеты и по шесть-семь легионеров. По игре хотелось бы отметить разницу по подборам. Смит и Макколлум на своем классе создали несколько моментов, забивая хорошие очки, они показали свой класс.

Димитрис Прифтис после игры провел небольшое собрание с командой, а затем много говорил на пресс-конференции:

— Похоже, в этом году будет очень тяжело играть в Единой лиге. Все команды сильные. По этому матчу скажу, что у нас есть очень хороший подход к защите и правильный настрой на игру. Нам нужно продолжать в том же духе, но в некоторые моменты мы совершаем потери и ненужные фолы. Нужно играть аккуратнее. Мы должны играть в более командный баскетбол, больше двигать мяч, играть агрессивнее в нападении.

Фото unics.ru

По этому матчу скажу, что у нас есть очень хороший подход к защите и правильный настрой на игру. Нам нужно продолжать в том же духе, но в некоторые моменты мы совершаем потери и ненужные фолы

— Вы провели хорошую первую четверть, но в начале второй не могли забить почти четыре минуты. Что не получалось?

— Бывают моменты, когда команду «сажают» на фолы и игроки начинают осторожничать в защите. Отключаются инстинкты, прекращают играть агрессивно. В защите мы перестали делать то, что делали раньше. Конечно, мы сильны психологически и физически. Но, как я сказал, мы должны играть агрессивнее в нападении, чтобы получить преимущество в защите.

— Сегодня было видно, что новички еще не до конца вписались в командную игру. Сколько им нужно времени?

— Мы не должны ждать, а должны исходить из своих возможностей. Они должны играть здесь и сейчас, они должны быть готовы к сезону. Но иногда, действительно, нормально дать людям немного времени для построения командной химии и качественного нападения. Им также нужно объяснить, что на площадке могут находиться только пять игроков, а в заявке 12 позиций. Я не могу кого-то игнорировать, но и все не могут играть по 35—40 минут.

Я уважаю игроков, проводящих на паркете даже всего одну минуту. Например, сегодня Кощеев заканчивал игру. Для меня он внес большой вклад в победу, несмотря на отсутствие очков. Поэтому я и выпустил его. Очень легко увидеть вклад Макколлума, набирающего много очков. Но сложно увидеть вклад других игроков, как тот же Сергеев. Мантзарис вышел в старте, упирался в защите. Смит взял 9 подборов. В общем, есть положительные и отрицательные моменты, над которыми нам еще предстоит много работать.

Следующий матч УНИКС также проведет на своей площадке, но уже в рамках Кубка Европы — в ближайшую среду в «Баскет-холл» приедет «Цедевита» из словенской Любляны.