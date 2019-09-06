Копия голливудского актера и «один из лучших игроков России в будущем». Кем усилился УНИКС?

В расположении Прифтиса пять новых исполнителей

Летом казанский баскетбольный клуб покинули сразу несколько ключевых игроков — мы уже подробно рассказывали, почему это случилось. Главный тренер команды Димитрис Прифтис выстраивает команду под себя, под свое видение игры. Собственно, он и остается главной звездой нынешнего УНИКСа. Пока что греческий специалист имеет, на первый взгляд, совсем не звездный состав, из которого предстоит сделать по-настоящему рабочий коллектив, способный давать результат. О том, что из себя представляют новички УНИКСа, — в материале «Реального времени».

«Мы уже давно хотели его подписать, и в этот раз у нас получилось»

Дмитрий Узинский (Россия)

Тяжелый форвард. 26 лет, 199 см, 94 кг.

Карьера: «Спартак-Приморье» (2012—2015), «Сахалин» (2015—2016), «Нижний Новгород» (2016—2019).

Прошлый сезон: «Нижний Новгород», 22 матча в Единой лиге ВТБ, среднее количество очков — 6,4; подборов — 3,2; передач — 1,5.

О переходе этого игрока было объявлено еще по ходу плей-офф Единой лиги ВТБ, когда УНИКС только-только проиграл «Химкам», которые, в свою очередь, ожидаемо потерпели поражение в финале от ЦСКА. Соглашение с Узинским заключено по схеме «один плюс один». Очевидно, что на предстоящий сезон в команду Прифтиса он попадает в качестве игрока ротации, но при удачной игре может остаться в Казани и на будущий год. Тем более что в УНИКСе рассчитывают на игрока и называют его одним из лучших действующих баскетболистов с российским паспортом.

— Мы уже давно хотели подписать Дмитрия Узинского, и на этот раз у нас получилось. В будущем он станет одним из лучших игроков России, — он хорош и в защите, и в нападении, — так прокомментировал для «Реального времени» этот трансфер спортивный директор казанского клуба, итальянец Клаудио Колдебелла.

Да, этому игроку уже давно выписано много авансов, но дорасти до сборной России он к 26 годам пока не смог. В прошедшем сезоне Дмитрий пропустил немало времени из-за травмы. Чем Узинский мог понравиться именно Прифтису, который привык создавать тренерские команды с ровным составом игроков, стало понятно уже из первого интервью новичка клубной пресс-службе:



— Есть более успешные и уникальные игроки в российском баскетболе. Просто считается, что с Дальнего Востока сложно вырваться. Я старался работать много и делать всегда то, что говорит тренер. Наверное, всегда сложно принимать решение, уехать из дома и не вернуться. Я из Благовещенска и уехал во Владивосток достаточно поздно, в 16 лет. У каждого свой путь. Я не считался никаким талантом в детстве. И сейчас не считаю себя каким-то особенным. Мне повезло, меня окружали хорошие люди и хорошие тренеры. Я доверял им и старался не делать глупостей. Когда ты молодой, нужно просто работать и слушать старших, не ставить свое мнение на первый план.

Из игровых качеств Дмитрия тренерский штаб УНИКСа выделяет его умение защищаться, двигаться без мяча и забивать в быстрых прорывах. Немаловажно, что на площадке он может почти равноценно выступать сразу на двух позициях: третьим и четвертым номерами. Помимо баскетбола Узинский увлечен автомобильной тематикой и является фанатом «Тойоты» и «Лексуса».

Еще один игрок, которого хотел в составе видеть лично Прифтис. Фото vk.com/unicsbasket

Новый король трехочковых бросков?

Валерий Лиходей (Россия)



Легкий форвард. 32 года, 204 см, 100 кг.



Карьера: ЦСКА (2003—2004), ЦСК ВВС (2004 — 2008), «Триумф» (2008—2011), «Спартак» (2011—2012), «Локомотив-Кубань» (2012—2014), УНИКС (2014—2016), «Химки» (2016—2017), «Химки-Подмосковье» (2017), «Невежис» (Литва, 2017—2018), «Орландина» (Италия, 2018), «Анвил» (Польша, 2018—2019).



Прошлый сезон: «Анвил» (Польша), в среднем набирал 11 очков за игру (65,4% — в среднем двухочковых, 44,2% трехочковых, 76,3% штрафных), 3,3 подбора и 1,9 передачи.

Еще один игрок, которого хотел в составе видеть лично Прифтис. В 2014—2016 годах Валерий уже играл в Казани, однако большую часть времени проводил либо в запасе, либо в лазарете.

— Лиходея я хотел видеть в команде с прошлого сезона. Он провел два очень успешных года в Италии и Польше. Его лучшая сторона — это броски с трехочковой линии. Я думаю, что его бросок сильно поможет развитию нашего нападения, — так охарактеризовал главный тренер УНИКСа форварда.

Весной уроженец Ростова-на-Дону стал чемпионом Польши в составе «Анвила». По ходу сезона из-за травмы играл в специальной маске, напоминая воина армии Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».

По ходу сезона Лиходей из-за травмы играл в специальной маске. Фото instagram.com

Лиходей, как и Узинский, подписал контракт по схеме «один плюс один». В сентябре УНИКС уже сыграл два товарищеских матча против команд Суперлиги-1 («Купол-Родники» из Ижевска был обыгран со счетом 81:62, а «Восток-65» из Южно-Сахалинска — 89:68). Валерий особенно выделялся на площадке, а во второй игре даже стал лучшим бомбардиром казанцев, набрав 14 очков. Очевидно, что на игрока рассчитывают как на одного из главных наборщиков очков в будущем сезоне.



— У меня было много вариантов продолжения карьеры. Ждал интересный, и таким стал УНИКС. Был вариант с питерским «Зенитом», но в итоге переговоры у нас не сложились. Я общался с главным тренером УНИКСа Димитрисом Прифтисом. У него на меня большие планы в следующем сезоне. Это сильно подкупило, — рассказывал Лиходей летом.

Десять лет назад Валерий был довольно активен в популярном тогда «Живом Журнале», где вел блог под названием «С мельницей в кармане». В июле 2016 года в Краснодаре женился на бывшем капитане группы поддержки «Локомотив-Кубань» Оксане Довганюк. Когда Лиходей выступал за «Триумф», с ним произошла одновременно забавная и неприятная история: на парковке в гололед он не смог разъехаться со своим нынешним одноклубником по УНИКСу, Павлом Сергеевым.



Баскетбольный исландский интеллект

Хаукур Палссон (Исландия)



Легкий форвард. 27 лет, 198 см, 86 кг.



Карьера: «А.С. Стелла Аззура» (Италия, 2008—2009), школа Монтверде (США, 2009—2010), колледж Мэриленд (США, 2010—2011), «Манреса» (Испания, 2011—2013), «Бреоган» (Испания, 2013—2014), «Лулея» (Швеция, 2014—2015), «Баскония» (Испания, 2015), MBC (Германия, 2015), «Ньяровик» (Исландия, 2015—2016), «СПО Руан Метрополь Баскет» (Франция, 2016—2017), «Шоле» (Франция, 2017—2018), «Нантер 92» (Франция, 2018—2019).



Прошлый сезон: «Нантер 92» (Франция), в среднем набирал 9,4 очка за игру (59,7% — двухочковые, 41,3% — трехочковые, 83,1% — штрафные), 2,1 результативные передачи, 3,2 подбора.

В сентябрьских товарищеских матчах Палссон выделялся скоростью и подвижностью. Фото vk.com/unicsbasket

Представитель экзотической Исландии в Единой лиге ВТБ уже играл — в 2017 году за «Астану» выступал уроженец Рейкьявика Хордур Вильхальмссон. И вот настало время Палссона, который стабильно входит в состав своей национальной сборной. За 11-летнюю игровую карьеру Хаукур сменил 12 клубов.

— Он здорово играет на позиции третьего номера, обладает отличным броском и баскетбольным интеллектом, — прокомментировал для «Реального времени» подписание исландца Колдебелла.



В сентябрьских товарищеских матчах Палссон выделялся скоростью и подвижностью, а в игре против «Купола» стал вторым по результативности в команде (11 очков).

Контракт с 27-летним баскетболистом заключен по той же схеме, что и с предыдущими новичками, «один плюс один». Очевидно, что в УНИКСе перестраховываются и будущее игроков будет зависеть только от них самих. Любопытно, что помогать акклиматизироваться в Казани Палссону может его соотечественник, нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон.

По первым товарищеским матчам сезона было заметно, что уроженец Сент-Луиса Тайес пока еще только набирает обороты после отпуска. Фото vk.com/unicsbasket

«Таких ребят нам не хватало в последние несколько сезонов»

Алекс Тайес (США)

Центровой. 31 год, 203 см, 100 кг.

Карьера: школа Хазелвуд Сент-Луис (США, 2003—2005), школа Харомони Флорида (2005—2007), Флорида, NCAA (США, 2007—2011), «Маккаби» (Ашдод, Израиль, 2011—2012), «Канту» (Италия, 2012—2013), «Маккаби Электра» (Тель-Авив, Израиль, 2013—2015), «Анадолу Эфес» (Турция, 2015—2016), «Галатасарай» (Турция, 2016—2017), «Маккаби Фокс» (Тель-Авив, Израиль, 2017—2019).

Прошлый сезон: «Маккаби Фокс» (Тель-Авив, Израиль), в среднем за игру набирал 8,1 очка (69,9% — двухочковые в среднем, 50% — штрафные), 5 подборов, 0,6 результативной передачи, 1,1 блок-шота.



На позицию центрового первоначальной целью УНИКСа был Отелло Хантер. Чемпион Евролиги в составе ЦСКА вел переговоры с казанцами, но в итоге перешел в тель-авивский «Маккаби». Тогда в татарстанском клубе переключились на довольно титулованного американца Алекса Тайеса и в итоге согласовали контракт с ним.

— Рассчитываем, что Тайес поможет нам добиться поставленных целей в Единой лиге и Еврокубке. Это опытный игрок, который выиграл много трофеев. То же самое можно сказать и про Вангелиса Манцариса. Таких ребят нам не хватало в последние несколько сезонов, когда мы останавливались в шаге от попадания в Евролигу. Надеюсь, что УНИКС стал сильнее в нынешнем межсезонье, — прокомментировал приобретение американца президент УНИКСа Евгений Богачев.

Суммарно Тайес провел в составе «Маккаби» четыре сезона, трижды выиграв чемпионат Израиля, став чемпионом Евролиги-2013/14. Отметим, что в самом престижном европейском баскетбольном турнире Алекс дважды признавался игроком месяца (в апреле 2014-го и в январе 2019-го).



Также он успел поиграть за турецкие «Анадолу Эфес» и «Галатасарай», зарекомендовав себя одним из самых стабильных «больших» игроков в европейском баскетболе. В минувшем розыгрыше Евролиги американец с израильским паспортом набирал 7,3 очка, 4,1 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

По первым товарищеским матчам сезона было заметно, что уроженец Сент-Луиса Тайес пока еще только набирает обороты после отпуска, эффектных и сумасшедших по красоте данков от него пока не было. Также бросилось в глаза, что Алекс — ну просто копия британского актера Дэвида Гяси, который известен по роли Ромили в «Интерстелларе».

«Прифтис очень хотел видеть в УНИКСе именно его»

Вангелис Манцарис (Греция)

Защитник, разыгрывающий. 29 лет, 196 см, 95 кг.

Карьера: «Перистери» — юношеская команда (Греция, 2003—2006), «Перистери» (Греция, 2006—2011), «Олимпиакос» (Греция, 2011—2019).

Прошлый сезон: «Олимпиакос» (Греция), в среднем за игру 4,3 очка (40,7% — двухочковых, 31,9% — трехочковых, 80% — штрафные), 2,3 подбора, 3,5 результативной передачи.

Уроженец Афин Манцарис сейчас находится в расположении сборной Греции на чемпионате мира в Китае. Фото vk.com/unicsbasket

Последним новичком ушедшего лета для УНИКСа стал соотечественник Димитриса Прифтиса и Костаса Каймакоглу. Уроженец Афин Манцарис сейчас находится в расположении сборной Греции на чемпионате мира в Китае. Первоначально он не проходил в состав, однако после травмы Янниса Атинаю был в спешном порядке вызван в национальную команду. Таким образом, это единственный новичок, который сейчас отсутствует в расположении казанского клуба.

— Прифтис очень хотел видеть в УНИКСе именно Манцариса, — прокомментировал переход грека в УНИКС Евгений Богачев.

Последние 8 лет Вангелис провел в «Олимпиакосе». В составе греческого клуба он выиграл три титула чемпионата Греции (2012, 2015, 2016) и дважды стал чемпионом Евролиги (2012, 2013). В середине января 2019-го сыграл 200-й матч в Евролиге. Любопытно, что контракт опытного разыгрывающего с «Олимпиакосом» действовал до конца сезона-2019/20, но стороны договорились о его расторжении, и игрок смог присоединиться к УНИКСу на правах свободного агента. В команде Дэвида Блатта его игровое время резко уменьшилось, поэтому Вангелису в расцвете сил срочно была необходима новая команда. Пожалуй, именно Манцарис пока претендует на то, чтобы стать новым любимцем казанской баскетбольной публики.