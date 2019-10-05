Свет, как в НБА, и видеокуб под сводами арены: гид по обновленному «Баскет-холлу»

О масштабной реконструкции в казанском баскетбольном дворце

Фото: Максим Платонов

Казанский «Баскет-холл» не раз назывался одним из лучших спортивных сооружений страны. Например, в 2005 году домашняя арена УНИКСа получила первую премию «ГРОСС — Спортивная индустрия России». Позже в Краснодаре и Калининграде были построены аналогичные объекты. Однако крытая многофункциональная арена в столице Татарстана была введена в эксплуатацию достаточно давно, 16 лет назад, и с тех пор здесь проводились лишь точечные улучшения. Этим летом, как отмечают в клубе, «благодаря правительству Татарстана» и при участии ГИСУ РТ был затеян большой ремонт здания как снаружи, так и внутри. О том, как прошла масштабная реконструкция казанского «Баскет-холла» — в материале «Реального времени».

Новый экономный свет местного производства

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь на большую арену «Баскет-холла» (напомним, она вмещает 7 тысяч зрителей) — это новый свет. Баскетбольные лиги разного ранга, от Единой лиги ВТБ до Кубка Европы и Евролиги, очень щепетильно относятся к организации соревнований на всех стадионах и уделяют внимание каждой детали. Наличие правильного освещения и современного светодиодного оборудования — важнейший аспект. До этого, все 16 лет эксплуатации арены, здесь использовались технологии, которые в 2019 году уже морально устарели и потребляли большое количество мощности. И казанскому клубу, и другим организациям приходилось прилично переплачивать за свет.

Теперь в зале применены самые современные технологии, которые позволяют как отлично его освещать, так и экономить на коммунальных услугах. Так, потребление энергии сократилось аж в 8 раз, а свет стал заметно лучше и приятнее для глаз. Сейчас световое оборудование потребляет 18 киловатт (раньше было порядка 128 киловатт). Установлены новые инновационные светильники татарстанского производства. Проект разрабатывался специально для казанского «Баскет-холла» с учетом всех требований освещения площадки. В клубе отмечают, что добились такого важного эффекта, как «театральная» обстановка в плане освещенности. То есть основная световая мощность направлена на площадку, а трибуны сверху при этом остаются чуть в тени. Так делают практически на всех стадионах, на которых играются матчи НБА.

Еще одной важной световой новинкой стало установление специальных приборов, которые используются при проведении шоу. Они расположены сбоку по периметру арены на балконах.

Восьмигранный видеокуб и цифровой звук

Большой акцент при реконструкции был сделан и на звуке. При старом оборудовании его огрехи были слышны, что называется, невооруженным ухом — за 16 лет были лишь незначительные улучшения. Перед первым домашним матчем этого сезона на арене вовсю идет пусконаладка, так называемое звуковое «вылизывание» (подбор оптимальных настроек с учетом всех требований). Теперь звук в «Баскет-холле» будет полностью цифровой.

Самое же масштабное изменение зрители на ближайших матчах не увидят. Однако по ходу сезона под сводами арены ожидается появление восьмигранного информационного видеокуба. Уже произведена закупка оборудования для его монтажа, однако процесс проектирования немного затянулся, так как приходится учитывать множество условий внутри спортивного сооружения. Видеокуб должен правильно вписаться в архитектуру «Баскет-холла» и быть удобным для зрителей. Сейчас идет процесс согласования. Важный момент: видеокуб есть, например, в краснодарском «Баскет-холле». Но там он временный — его собирают перед каждым домашним матчем из четырех граней (общей площадью 85 кв. метров) и поднимают под своды арены. В Казани хотят пойти другим путем и собрать постоянный, более удобный куб на 130 квадратных метров. Внизу будет красивое информационное кольцо — по типу того видеокуба, который сейчас висит на хоккейной «Татнефть-арене».

Также в большом зале проведена модернизация IP-камер — в «Баскет-холле» стало безопаснее. Они расположены по всему периметру арены.

В последние годы основной проблемой спортивного сооружения было морально устаревшее покрытие. Этим летом во время реконструкции здесь был постелен новейший паркет

Новый паркет в малом зале и новые душевые в основной раздевалке

Большая арена «Баскет-холла» была открыта в 2003-м, а годом ранее начал эксплуатироваться малый зал. Здесь также есть места для зрителей (при желании можно вместить около тысячи человек). Сейчас тут проводит домашние матчи Суперлиги женская баскетбольная «Казаночка», предсезонные матчи устраивает и УНИКС, кроме того, малый зал активно используется для тренировочного процесса команд разных возрастов. В последние годы основной проблемой спортивного сооружения было морально устаревшее покрытие. Этим летом во время реконструкции здесь был постелен новейший паркет датской фирмы «Юнкерс». Пожалуй, это лучший баскетбольный бренд в Европе, который специализируется на таком покрытии. Он официально рекомендован ФИБА.

Позже на малой арене планируют заменить и световое оборудование. Пока что оно удовлетворяет требованиям той же женской Суперлиги (инспекторы перед игрой замеряют люмены, отражающиеся на паркете), но требования постоянно растут, и новые светодиодные конструкции здесь обязательно появятся.

В 2016 году в раздевалке основной команды произошел пожар — загорелась сауна. Последствия ощущались на протяжении всего сезона, запах гари из «Баскет-холла» не уходил долгие месяцы. В этом году от последствий пожара избавились полностью — был проведен ремонт душевой, полностью была заменены плитка и сантехника, появилась новая система отвода воды, были установлены вентилируемые потолки, новые санузлы и обновился ледогенератор. Также в арене появился новый бесперебойный источник питания, контролирующий все нагрузки и перегрузки. В будущем планируется замена шкафчиков спортсменов и косметический ремонт в видеопросмотровой комнате.

Очень плодотворно поработали над светом — все афиши и входы теперь подсвечены

Фасад здания: замена вывесок и шрифта, подсветка и благоустройство территории

В клубе отмечают, что весьма щепетильно подошли к ремонту экстерьера арены. Была использована так называемая технология «мокрого фасада» — полностью заменен утеплитель. Были проведены работы по покраске и оштукатуриванию здания, убраны все трещины и изъяны, которые не радовали глаз. К единому цветовому решению привели вывески и афиши на углах здания. Раньше стены «Баскет-холла» откровенно грешили цветовым «мусором» — здесь была разнообразная реклама, устаревшие плакаты и наклейки.

Очень плодотворно поработали над светом — все афиши и входы теперь подсвечены. Выделены светом все контуры и грани здания. По периметру арены в темное время суток можно увидеть свет разного цвета — используется сразу восемь комбинаций различной цветовой гаммы. Но, самое главное, у фасада «Баскет-холла» появился свой шрифт. Раньше основной вход украшала лишь табличка с названием арены — теперь здесь появились большие светящиеся буквы, которые отлично смотрятся со стороны улицы Островского. Так как арена располагается в центральной части города, в УАиГ исполкома Казани пристально следят за всеми шрифтами и вывесками на фасаде. Как уверяют в клубе, каждую новую букву меряют линейкой вплоть до миллиметров. Поэтому сделать буквы с названием арены побольше не удалось — был использован регламентированный размер.

По периметру здания появились сразу 25 IP-камер. Раньше их здесь не было в принципе — использовались аналоговые камеры выпуска более чем десятилетней давности.

Так как со временем гранитные панели рушатся, у входа в «Баскет-холл» были заменены ступени. Переложена и брусчатка, а также заменен фасадный камень арены. У главного входа было решено оставить только таксофон — этакий привет из прошлого. Он в рабочем состоянии — в клубе отмечают, что решили оставить его как знак времени. Таксофонов во всем городе уже почти не осталось, а на входе в «Баскет-холл» он будет. С него можно позвонить в любой рабочий кабинет арены.

Также в общей сложности, было заменено 48 стеклопакетов на фасаде здания общей площадью более 200 квадратных метров. Со временем они начали трескаться, скалываться и пришли в негодность. Кстати, общая площадь остекления всей арены — около 5 тысяч квадратных метров.

Первый домашний матч сезона в рамках Единой лиги ВТБ баскетболисты УНИКСа проведут уже завтра — в гости к казанскому клубу приедет «Астана»

Улучшения еще будут

Работы по реконструкции «Баскет-холла» начались 20 июня этого года. Строительная их часть уже закончена, остались пусконаладочные мероприятия в инженерной системе.

Таким образом, к началу сезона в арене уже проведены:

ремонт фасада здания и благоустройство территории,

модернизация системы видеонаблюдения и установка IP-камер,

установка светодиодного освещения большого зала,

архитектурная подсветка здания и информационных вывесок,

монтаж современного источника бесперебойного питания,

замена паркета в малом зале,

ремонт душевой в основной раздевалке команды,

монтаж звукового оборудования большого зала,

закупка оборудования для монтажа информационного видеокуба,

ряд мероприятий по обеспечению безопасности в разделе охранной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией.

В клубе отмечают, что в обновленном здании можно будет проводить спортивные мероприятия самого высокого уровня. «Реальное время» уже сообщало, что тендер ГИСУ РТ на капитальный ремонт баскетбольной арены выиграло ООО «Генстрой», которое предложило выполнить все работы за 85,5 млн рублей. По графику работа должна быть сдана 30 декабря 2019 года, а значит, улучшения в «Баскет-холле» еще будут.

Первый домашний матч сезона в рамках Единой лиги ВТБ баскетболисты УНИКСа проведут уже завтра — в гости к казанскому клубу приедет «Астана».

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов