Доберутся ли российские ДОХАдяги до олимпийского Токио?

А в зарубежной легкой атлетике, как всегда, «ноу криминалити»

В Дохе завершился чемпионат мира по легкой атлетике. «Нейтральные атлеты» из России завоевали шесть медалей, из которых две золотые. «Реальное время» рассказывает о предолимпийском чемпионате, во время которого в очередной раз был продемонстрирован современный подход WADA к борьбе с допингом. Уточним, к борьбе с допингом в России.

Чемпионат чемпионату рознь



Российская легкая атлетика, представители которой выступали в Дохе в статусе нейтральных атлетов, выжала из ЧМ все, на что она была способна в данное время. Шесть завоеванных наград, из которых две золотые, — это потолок нынешних подданных «королевы спорта», в чьих паспортах нарисован российский триколор, на майках значится аббревиатура АNА (Authorised Neutral Athletes), а пищевой тракт заполнен остатками запрещенных веществ, которыми наши монстры в шиповках начинают питаться еще в материнской утробе.

Шесть медалей: это много или мало? Это мало, если сравнивать, допустим, с домашним чемпионатом мира 2013 года, когда Россия взяла 17 наград, но благодаря семи золотым медалям завоевала первое место в общекомандном зачете. Это сравнимо с предыдущим чемпионатом мира, куда нас уже допустили, смилостивившись, в количестве 19 человек без гимна и флага, а мы нагло завоевали шесть наград, одна из которых была золотой. Но это много по сравнению с Пекином-2015, когда в столицу Китая приехал 71 представитель из России, которые общими усилиями завоевали мизерные четыре медали.

Между прочим, это был предолимпийский чемпионат мира, как и сейчас, а они отличаются любопытной особенностью собирать лучших спортсменов мира. Все-таки магия олимпийских стартов такова, что спортсмены из индивидуальных видов спорта строят под них многолетние планы подготовки и зачастую способны пропускать крупные международные соревнования, которые идут через год после Игр. Зато уже на предолимпийские слетается весь бомонд.

Увы, той молодежи, которая заявила о себе в олимпийском цикле Рио-2016, пришлось попасть в жернова борьбы WADA с допингом в России, конца которой пока что не видать. Фото Максима Платонова

И вот мы среди этого бомонда в Дохе позиционировали себя как страна, в которой еще остались лидеры, хотя легкая атлетика медленно, но верно загибается. Увы, той молодежи, которая заявила о себе в олимпийском цикле Рио-2016, пришлось попасть в жернова борьбы WADA с допингом в России, конца которой пока что не видать.

«Наше все»: прыгуны, ходоки и Шубенков

На том самом чемпионате мира 2015 года в Пекине, последнем турнире, на который сборная России выезжала в полном составе и со всеми атрибутами государственности, впервые громко заявила о себе нынешняя чемпионка Мария Ласицкене, тогда выступавшая под девичьей фамилией Кучина, и выиграла золото в борьбе не с кем-нибудь, а с суперзвездой прыжков Бланкой Влашич, чей младший брат Никола сейчас играет в футбольном ЦСКА. На успешном для нас ЧМ-2013 в Москве блеснул барьерист Сергей Шубенков, допрыгавший в Дохе до серебряной медали с золотым отливом. Его серебро было нежданным, поскольку летом Шубенков травмировал колено, да и по ходу финального забега все поначалу «пошло не так». К счастью для Сергея, к золотой медали бежал еще, сметая всех и вся, чемпион мира 2017 года Омар Маклауд из Ямайки, опрокинувший по дороге беглого кубинца Орландо Ортегу, выступающего сейчас за Испанию. Кстати, Ортега покинул расположение команды с острова Свободы как раз во время чемпионата мира в Москве. Тогда для него 110-метровый забег с барьерами увеличился на тысячи километров, поскольку из столицы России он рванул аж на Пиренеи.

Победа «наследницы» Исинбаевой

Также серебро, но только в заходе на 20 км, завоевал 21-летний Василий Мизинов.

Отлично сложились для нас соревнования и в мужской высоте — Михаил Акименко и Илья Иванюк стали вторым и третьим. При этом нашим спортсменам пришлось столкнуться с невероятной конкуренцией со стороны суперзвезды этой дисциплины Мутаза Баршима. Это теперь двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский призер, спортивная гордость Катара, и трибуны пришли полюбоваться на него, да и сам чемпионат проводился под его ожидаемый триумф. Осуществить это Баршиму «мешали» россияне, а им мешали, и тут уже без кавычек, болельщики и даже организаторы. Когда Иванюк уже разбегался в своей третьей попытке на 233 см, местные судьи просто начали переносить планку на новую высоту. Дело в том, что минутой ранее Баршим спас сам себя, преодолев в третьей попытке 233 см, и это был момент, близкий к национальному празднику. Как катарцы не «закончили прямо все» в этот момент, трудно понять. Их остановило только то, что этим прыжком Баршим обеспечил себе дележ второго-третьего места, а всем хотелось золота, вот и пошли судьи двигать планку. Как Иванюк сдержал себя, перенастроился и все-таки преодолел планку на 233 см, это просто удивительно. В итоге он завоевал бронзу. Акименко стал вторым, а Баршим «золотым».

Серебро, но только в заходе на 20 км, завоевал 21-летний Василий Мизинов. Фото instagram.com/across_the_runiverse

Еще одну золотую медаль России принесла Анжелика Сидорова, для чего ей пришлось взобраться на высоту 4,95 метра. Она могла бы стать «наследницей» по прямой знаменитой Елены Исинбаевой гораздо раньше. Ведь она была второй еще на чемпионате России 2016 года в Чебоксарах, последнем старте Елены, после которого она делилась с автором этим строк радостью и ближайшими планами: «Сдала уже четыре пробы. Сейчас пойду и еще написаю». Но по-настоящему отличиться Сидоровой удалось только сейчас, вернув России славу страны, некогда готовившей лучших прыгунов во всех направлениях, а сейчас конкурентоспособной только в прыжках вверх: в высоту и с шестом.

Кстати, Сидорова смогла перебороть ситуацию, остаться в легкой атлетике и покорить высоту, которая позволила ей завоевать золото чемпионата мира. Но список тех, кто должен был составить костяк сборной России в нынешнем олимпийской цикле, а по факту даже не попал в Доху-2019, гораздо шире. 29-летний прыгун Александр Меньков, его коллега Дарья Клишина (28 лет), 27-летний барьерист Денис Кудрявцев, метатели Дмитрий Тарабин (27 лет), Валерий Пронкин (25 лет), 26-летний ходок Александр Иванов, его 20-летний коллега Сергей Широбоков… Все они уже завоевывали медали чемпионатов мира, кто-то еще продолжает оставаться в легкой атлетике, веря в возвращение россиян в этот вид спорта в полном объеме. А кого-то уже успели отстранить от соревнований, как прыгуна в высоту Данилу Лысенко.

Без WADA никуда

Так медленно, но верно, мы подходим к теме допинга, без которой не обойтись сейчас ни в одной публикации на тему легкой атлетики. Тем более что WADA запустило третий сезон фильма ужасов на тему «Россия — территория допинга», о чем мы уже писали, правда, применительно к материалу с чемпионата мира по другой атлетике — тяжелой. Сам сериал выходит с подозрительной цикличностью раз в два года, заканчиваясь сразу же, как стартует очередная Олимпиада.

Увы, сейчас в этот сериал поспешили влиться достаточно известные медийные персонажи от спорта, такие как Вячеслав Фетисов, Андрей Митьков, Леонид Ганус. Цитировать сами комментарии нет смысла, читатель при желании может найти их с помощью двух-трех кликов, тут важно другое. Вячеслав Александрович пытается объяснить подноготную «священной борьбы WADA с допингом», забывая указать, что в бытность его министром спорта в России были сразу два нашумевших скандала, как раз-таки в легкой атлетике. Датировались они 2007 годом с дисквалификацией главного тренера сборной Валерия Куличенко и ведущих спортсменов Николая Белобородова, Татьяны Лысенко и Екатерины Хороших. И 2008-м — с отстранением семи ведущих легкоатлеток России буквально за месяц до Олимпиады в Пекине. Тогда пострадали Ольга Егорова, Дарья Пищальникова, Елена Соболева, Татьяна Томашова, Юлия Фоменко, Гульфия Ханафеева и Светлана Черкасова.

О том, что Родченков был знаком с допингом не понаслышке, знали многие легкоатлеты еще советских времен. Фото liveinternet.ru

Небезызвестный экс-руководитель РУСАДА Григорий Родченков возглавил это агентство в 2006 году, в бытность Фетисова министром спорта. О том, что Родченков был знаком с допингом не понаслышке, знали многие легкоатлеты еще советских времен. Тем не менее он получил эту должность. Почему вы это допустили, Вячеслав Александрович?

Или прокомментируйте дисквалификацию американского тренера Альберто Салазара, в учениках которого значатся англичанин Мо Фара, американец Галлен Рапп. Сифан Хассан из Голландии выиграла на этом ЧМ золото в беге на 1500 и 10000 метров. Никогда на Олимпиадах и ЧМ не было даже одного и того же призера на этих дистанциях, настолько они разные. Как, к примеру, спринт на 100 и 400 метров. Сифан Хассан — вошла в историю мировой легкой атлетики. И да, она тоже ученица тренера Салазара, которая даже не догадывалась о его противоправной деятельности.

Также в Дохе финишировал первым американец Донован Бразьер, который тренировался в лагере Салазара, но «не пересекался с Альберто, практически не был с ним знаком, не знал, что ведется расследование и даже не совсем понимает, о чем речь». В общем, «ноу, мамой клянусь, криминалити»…

То есть Салазар «грязный тренер», который пичкал допингом каких-то мифических спортсменов, а наиболее известные его воспитанники чисты, как слеза младенца. Никто из звезд не испытал никаких проблем от того, что сотрудничал с Салазаром. Нет проблем и у американского спринтера Кристиана Коулмана, который стал сейчас быстрейшим на планете, выиграв 100 метров. Человек пропустил три допинг-контроля подряд, сделав то же самое, что упомянутый выше россиянин Лысенко. Только россиянин остался дома, а американец затем поднялся на пьедестал почета вместе с соотечественником Джастином Гэтлином, ранее дважды пойманным на допинге. Гэтлину сейчас 37 лет, из которых пять он пропускал, будучи дисквалифицирован. Это уже даже не политика двойных стандартов, это разное чтение законов для спортсменов той или иной страны.

Скандалов и «странных» результатов по итогам чемпионата могло бы быть больше, если бы IAAF допустила до стартов печально известных африканских бегуний на средние дисциплины, начиная с Кастер Семеня. Фото Yann Caradec / wikipedia.org

Наступившая справедливость и непомерная толерантность

Скандалов и «странных» результатов по итогам чемпионата могло бы быть больше, если бы IAAF допустила до стартов печально известных африканских бегуний на средние дистанции, начиная с Кастер Семеня. В итоге впервые за последние 5 лет к призеркам в беге на 800 метров нет видимых претензий, все они в меру женственны.

Конкретно Семеня попросили снизить уровень тестостерона в организме, поскольку по новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Кастер отказалась это делать. Еще хуже оказались дела у серебряной призерки Олимпиады в Рио Франсины Нионсабы из Бурунди и кенийки Маргарет Вамбуи, финишировавшей там же третьей. После проверки нынешнего года выяснилось, что обе они «интерсекс», или гермафродиты, как привыкли у нас называть подобных людей. Где же дисквалификации и отъем ранее выигранных медалей?

Увы, столь жесткое, но справедливое решение по отношению к мужественным темнокожим женщинам было омрачено аттракционом невиданной щедрости от IAAF, раздававшей бронзовые медали, как кандидат в депутаты — обещания. Вначале медалью такого достоинства порадовали все-таки Ортегу. Ну, он же упал… Этому сильно удивились китайцы, чей бегун финишировал четвертым, а после такого вознесения Ортеги его отодвинули на пятое место. Чуть меньший скандал был в метании молота. Там традиционно победил поляк Павел Файдек, уже четырехкратный чемпион мира, который выиграл еще нашу Универсиаду-2013 в Казани. Кстати, в этом году чемпионом стал еще и чех Лукаш Крпалек, теперь двукратный чемпион мира, плюс чемпион Олимпиады в Рио, а ранее победитель Казани-2013 в дзюдо. Хотя, как утверждали хейтеры студенческих Игр, в Казань приезжали соревноваться исключительно «студенты-ботаники»,

Возвращаясь к чемпионату мира в метании молота — там также была история с двумя бронзовыми медалями. Изначально третье место завоевал венгр Бенце Халаш, а потом бронзу вручили еще и поляку Войцеху Новицкому. Тут опять помог протест. Поляки представили в секретариат видео, где оспорили заступ у своего спортсмена в его первой попытке и мотивировали свой протест тем, что «несправедливое решение судьи деморализовало Новицкого»! IAAF вытащила как туз из рукава еще одну медальку: то есть и поляки сыты, и венгры целы.

Вначале медалью такого достоинства порадовали все-таки Ортегу. Ну, он же упал… Фото 20minutos.es

Нас эта ситуация напрямую не касается, хотя складывается ощущение, что спорт сейчас превращается в некое подобие конкурса с процедурами доборов, зрительских голосований, лайков-дизлайков. К примеру, в этом году на водном чемпионате мира одному из спортсменов, плавающих на спине, позволили переплыть свой заплыв, поскольку он пожаловался, что во время старта его нога соскочила с бортика бассейна. И он плыл там в одиночку. В Дохе на протестующих полился бронзовый дождь, слава богу, что не золотой. Подобная ситуация не нова, так канадские фигуристы Сале — Пелетье успешно выклянчили себе золотую медаль в парном катании Олимпиады 2002 года, чтобы получить возможность постоять на пьедестале почета рядом с нашими Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. И, в принципе, можно допустить подобное безобразие, если оно будет повторяться раз в 17 лет. Только вот автору этих строк складывающаяся ситуация все больше напоминает татарские Сабантуи, где сердобольные старушки бросались одаривать всадника, пришедшего на скачках последним. Чтобы не печалился, бедолажка…

Хотя, если схема работает, может, ею воспользоваться и нам, допустим, в футболе. Как проиграют в очередной раз «Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы, пусть садятся на поле и рыдают, в то время как руководство пишет протест на что-нибудь. Глядишь, и проканает…