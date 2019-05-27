ООО «Генстрой» займется ремонтом казанского «Баскет-холла» за 85,5 млн рублей

ГИСУ РТ подвело итоги тендера на капремонт «Баскет-холла». Победителем признано ООО «Генстрой», предложившее выполнить работы за 85,5 млн рублей.

Электронный аукцион был проведен сегодня, 27 мая, следует из сообщения на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, во время капитального ремонта проведут внутренние отделочные работы, монтаж светодиодных экранов, модернизацию освещения и звукового оснащения Большого зала, монтаж медиакуба, кондиционеров, системы оповещения и управления эвакуацией, зенитных фонарей, охранной сигнализации. Также потребуется заменить стеклопакеты, отремонтировать гранитное покрытие входных групп, спортивный паркет, фасад, благоустроить территорию. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2019 года.

Напомним, что «Реальное время» еще в марте писало о планах провести капремонт «Баскет-холла». Проект был разработан «Татинвестгражданпроектом».

