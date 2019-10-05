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Видеоопрос: «А вам хватит для счастья зарплаты в 161 тыс. рублей?»

07:00, 05.10.2019 2
Видеоопрос: «А вам хватит для счастья зарплаты в 161 тыс. рублей?» Фото: forexdengi.com

Чтобы чувствовать себя счастливыми, среднему россиянину необходимо получать 161 тыс. рублей в месяц. Мужчины при этом демонстрируют большие аппетиты — им для счастья нужна зарплата в 181 тыс. рублей. Женщинам же достаточно и 138 тыс. Об этом говорят результаты опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

«А вам достаточно для счастья зарплаты в 161 тыс. рублей?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:30
    Деньги=счастье. Как это современно!
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  • Анонимно 09:38
    161 тыс. хватит, только если все остальные люди будут продолжать получать 40 тыс. в среднем. Счастье, которое можно купить, держится на сравнении.

    Счастье же, которое не продается, не оценить ни какими размерами зарплат.
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