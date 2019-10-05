Видеоопрос: «А вам хватит для счастья зарплаты в 161 тыс. рублей?»

Чтобы чувствовать себя счастливыми, среднему россиянину необходимо получать 161 тыс. рублей в месяц. Мужчины при этом демонстрируют большие аппетиты — им для счастья нужна зарплата в 181 тыс. рублей. Женщинам же достаточно и 138 тыс. Об этом говорят результаты опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob.