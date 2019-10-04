Россияне рассказали, какая зарплата нужна для полного счастья

Опрос Superjob показал, что для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей. Однако женщинам денег нужно на треть меньше, чем мужчинам.

Исследование показало: чтобы чувствовать себя счастливым, мужчинам необходима зарплата в 181 тыс. рублей, а женщинам — 138 тыс.

Отмечается, что люди до 24 лет останутся довольны доходом в 118 тыс. рублей, а вот чем старше респонденты, тем больше для счастья им нужно. Так, группе от 25 до 34 лет требуется 159 тыс., а от 45 лет — 171 тыс. рублей.

Аналитики подчеркнули, что запросы россиян формируются из их реального дохода, то есть чем выше зарплата — тем больше средств для счастья нужно. Получается, что гражданам с зарплатой до 30 тыс. рублей необходимо 117 тыс. рублей в месяц, а людям с заработком от 80 тыс. — 238 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

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