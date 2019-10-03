Исмет Эрикан: «Торгово-экономический оборот между Турцией и Россией недостаточный»

У России и Турции есть потенциал для наращивания торгово-экономического оборота. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан. В должность он вступил накануне, а сегодня пообщался с журналистами в Казанском Кремле, где открылась турецкая фотовыставка «Царская Россия в фотографиях из коллекции дворца Йылдыз». Как новый консул оценивает отношения Турции и Татарстана и как изменится количество авиарейсов между республиками — в видеоинтервью.