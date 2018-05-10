Султанова Зульфия Набиевна

Общая информация

Директор-главный редактор филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты „Челнинские известия“, руководитель телерадиокомпании „Чаллы ТВ“

Образование:

Окончила Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности „журналистика“ (1989 г.).

Трудовая деятельность:

До 1997 г. — корреспондент газеты „Челнинские известия“.

С 1997 по 2009 гг. — руководитель отдела новостей, заместитель главного редактора газеты „Вечерние Челны“.

С 2009 г. — директор-главный редактор филиала АО „ТАТМЕДИА“ „Редакция газеты “Челнинские известия».

С декабря 2016 г. — руководитель телерадиокомпании «Чаллы ТВ».

Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан(2013 г.).

Дата последнего обновления: