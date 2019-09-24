Ильшат Аминов о назначении нового главы РА «Татмедиа»: «Сделана ставка на профессионала»

Генеральный директор телерадиокомпании «ТНВ» Ильшат Аминов поддержал назначение Айдара Салимгараева руководителем республиканского агентства «Татмедиа». «Я очень рад этому событию. Айдар Саитгараевич — не новичок в отрасли. Он знает ее изнутри. Он прошел путь от руководителя Нижнекамской телерадиокомпании до сегодняшнего поста министра. Это означает, что сделана ставка на профессионала», — подчеркнул Аминов.

По его словам, нужна глубокая модернизация отрасли. «Скоро все телерадиокомпании республики получат очень серьезное техническое перевооружение. Это огромный рывок в качестве изготовления и трансляции телевизионных программ. Я думаю, что все телезрители республики, которые очень любят свои региональные телекомпании, это почувствуют и увидят», — отметил гендиректор ТНВ.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Айдара Салимгараева на должность руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Салимгараев прошел весь путь в профессии от корреспондента. До перехода республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям он возглавлял Информационно-аналитическое управление президента Татарстана.

На прошлой неделе предыдущий глава «Татмедиа» Айрат Зарипов был освобожден от должности. Он перешел в Госсовет РТ.



