ГУ ТРК ЧАЛЛЫ-ТВ филиал АО Татмедиа

Общая информация

«Челны-ТВ» — одна из крупнейших телерадиокомпаний Закамья, создана 15 апреля 1992 года, с количеством потенциальных телезрителей и радиослушателей в 1,5 млн человек.

«Челны-ТВ» является единственным городским телеканалом, вещающим на двух языках: татарском и русском. Носители «Челны-ТВ» вещают не только в Набережных Челнах, но и близлежащих населенных пунктах: Тукаевском и части Нижнекамского района, г. Менделеевск, г. Елабуга.



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История создания

«Челны-ТВ» — телерадиокомпания, имеющая самую продолжительную в Набережных Челнах историю существования. Является первым телеканалом, появившимся в городе.

15 апреля 1992 года — городским Советом депутатов принято решение о создании в Набережных Челнах редакции телерадиовещания.

Весной 1992 года начало вещать проводное радио.

Декабрь 1992 года — состоялся первый эфир телеканала — это был получасовой выпуск городских новостей.

Август1 997 года — начинает работу радио «Күңел» — музыкальная татарская радиостанция с собственным программированием.

2008 год— «Чаллы-ТВ» вошло в структуру ОАО «ТАТМЕДИА».

26 января 2009 года — Набережные Челны услышали позывные радио «МАЯК».

Декабрь 2010 года — местное вещание начал телеканал «Звезда — Кама-ТВ».

2011 год— произошел рестайлинг телеканала, обновились программы, подача материала, стиль.

2013-2015 год — перешли со «Звезды — КАМА-ТВ» на телеканалы «Пятница! — Челны» и «ТВ-Центр — Челны» («Челны-ТВ»)

5 апреля 2017 — «Челны-ТВ» стал сетевым партнером канала Татарстан 24

Февраль 2018 — новым федеральным сетевым партнером «Челны-ТВ» вместе телеканала «Пятница!» стал канал ТНТ-;

Телерадиокомпания «Челны-ТВ» включает в себя Телеканал «Челны-ТВ24» и Радио «Күңел»

Главный редактор — Ренат Гиззатуллин.









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