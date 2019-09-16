«Тамбов» платит за аренду «Мордовия Арены» 2,4 млн рублей за один матч

Футбольный клуб «Тамбов», арендующий на проведение домашних матчей стадион «Мордовия Арену», за один матч тратит на эти цели 2,4 млн рублей. Об этом в эфире радиостанции «Старт-FM Саранск» сообщил директор арены Андрей Кочетков.

В цену аренды входит подготовка газона, наведение порядка на стадионе до матча, во время и после матча, обеспечение безопасности, а также работа инженерных служб.

При этом распоряжается деньгами федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», в собственности которой находится «Мордовия Арена». Нынешней осенью стадион должен перейти под ведомство региона.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» проведет весь первый круг чемпионата в Саранске.

