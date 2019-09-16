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«Тамбов» платит за аренду «Мордовия Арены» 2,4 млн рублей за один матч

11:46, 16.09.2019
«Тамбов» платит за аренду «Мордовия Арены» 2,4 млн рублей за один матч
Фото: fc-tambov.ru

Футбольный клуб «Тамбов», арендующий на проведение домашних матчей стадион «Мордовия Арену», за один матч тратит на эти цели 2,4 млн рублей. Об этом в эфире радиостанции «Старт-FM Саранск» сообщил директор арены Андрей Кочетков.

В цену аренды входит подготовка газона, наведение порядка на стадионе до матча, во время и после матча, обеспечение безопасности, а также работа инженерных служб.

При этом распоряжается деньгами федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», в собственности которой находится «Мордовия Арена». Нынешней осенью стадион должен перейти под ведомство региона.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» проведет весь первый круг чемпионата в Саранске.

СпортФутболЭкономика
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