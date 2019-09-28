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Видеоопрос: «Поддерживаете ли вы запрет на курение на балконе?»

07:00, 28.09.2019
Видеоопрос: «Поддерживаете ли вы запрет на курение на балконе?» Фото: megatyumen.ru

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. С 1 октября в этих местах фактически запрещено курить, жарить шашлыки и жечь свечи.

«Справедлив ли, по-вашему, запрет на курение на балконах и в лоджиях?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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