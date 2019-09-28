Видеоопрос: «Поддерживаете ли вы запрет на курение на балконе?»
Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. С 1 октября в этих местах фактически запрещено курить, жарить шашлыки и жечь свечи.
«Справедлив ли, по-вашему, запрет на курение на балконах и в лоджиях?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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