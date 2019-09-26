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Россиянам запретят жарить шашлыки и курить на балконах

13:13, 26.09.2019 1
Россиянам запретят жарить шашлыки и курить на балконах
Фото: pxhere.com

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. Новые требования вступят в силу 1 октября.

«Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Из этого следует, что жители России не смогут жарить на балконах шашлыки, зажигать свечи и даже курить.

Однако запрет на курение во взрывоопасных и пожароопасных местах не касается специально отведенных для курения мест.

Кроме того, установлены и новые требования к обеспечению безопасности медучреждений и кинотеатров. Теперь кинотеатры обязаны рассказывать о действиях в случае пожара перед показом фильма. А в больницах палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина уснул с непотушенной сигаретой и сгорел вместе с домом.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 сен
    Такое впечатление, что в Думе сидят и думают, а что же холопам еще запретить? Посмотрите сколько запретительных законов принято за 10 лет!!!! НЕ страна, а казарма!
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