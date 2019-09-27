Полный метр «made in Tatarstan»: к Новому году выйдет с монтажа подростковая драма «Я приду»

Съемки приключенческого фильма с 70-минутным хронометражем уложились в двухмиллионный бюджет

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Завершились съемки полнометражного фильма «Я приду» — дебютной режиссерской работы преподавателя Казанского государственного института культуры Булата Сабитова. Приключенческая драма о подростках, съемки которой уложились в скромный двухмиллионный бюджет, уже отправилась в монтажный цех. А в начале 2020 года продюсерская группа во главе с Альбиной Нафиговой рассчитывает запустить ленту в «фестивальное турне», после чего возможен и прокат. Впрочем, об этом пока говорить рано, отмечают создатели фильма. О финансировании, совсем юных актерах и удивительном сценарии, покорившем «федералов», — в материале корреспондента «Реального времени».

Совсем юные актеры и оригинальный сценарий 12+

Полнометражный фильм «Я приду» — первая серьезная режиссерская работа преподавателя кафедры киноискусства Казанского государственного института культуры Булата Сабитова по оригинальному сценарию его коллеги Антона Шутова. Предварительно лента получила возрастное ограничение 12+.

Во время побега у Тимофея появляется нежданный попутчик — двенадцатилетний беспризорник Малек. Фото elitat.ru

Главный герой фильма — шестнадцатилетний подросток Тимофей (в исполнении юного артиста детской актерской мастерской АРТХАБа Даниила Пасынкова) — совершает побег из колонии с единственной целью: выяснить, почему единственный родной для него человек, тяжелобольная бабушка, уже два месяца не отвечает на его письма. Во время побега у Тимофея появляется нежданный попутчик — двенадцатилетний беспризорник Малек (его также играет молодой воспитанник АРТХАБа Иван Шуваров), который на пустом месте умудряется создавать огромное количество трудностей для себя и старшего товарища.

— Мы с Антоном Шутовым — коллеги, и весной 2018 года, когда узнал, что у него есть сценарий, я заинтересовался и прочел его, сразу понял, что его можно реализовать здесь и сейчас, взялся за это. Это моя дебютная работа и в первую очередь я на нее смотрю как на реализацию своего творческого потенциала. Мы не сильно отходили от сценария, поскольку мне бы не хотелось через этот фильм транслировать свою точку зрения. «Я приду» — в первую очередь фильм о людях. Очень много персонажей разного возраста, взглядов, социального положения и жизненных ситуаций, в которые им приходится попадать. Каждый в нем сможет увидеть себя, — рассказал «Реальному времени» Булат Сабитов.

«Команда абсолютно дебютная и, с нашей стороны, это очень рискованно»

В эпизодах новой киноленты не обошлось без звезд: внимательный зритель узнает в персонажах фильма московского актера, мелькавшего на ТВ в проектах «Отель Элеон» и «Лед», педагога ГИТИСа Алексея Маркова, актрис Казанского ТЮЗа Елену Калаганову и Нину Калаганову.

Генпродюсер фильма — глава уже известной в Татарстане Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» Альбина Нафигова, а исполнительным продюсером стал Денис Супрунов — основатель коммуникационного агентства «ДругМедиа».

— Команда абсолютно дебютная и, с нашей стороны, это очень рискованно. Но чем зацепил Шутов? Он представил очень хороший материал, за который проголосовали независимые отборщики — известные драматурги, федеральные эксперты. Когда стали обсуждать заявки на финансовую поддержку, рассматривали несколько вариантов. Но этот фильм плюс ко всему еще и заполняет нишу подросткового кино, которого сейчас не хватает, его в принципе мало. Изначально фильм был заявлен как остросоциальная драма, но во время съемок мы все-таки постарались сделать финал более светлым и обнадеживающим, сделать мелодраму и снизить возрастной ценз. Раз уж снимают дети — пусть и смотрят дети, — подчеркнула в разговоре с «Реальным временем» Альбина Нафигова.

«Если получится найти средства на постпродакшн, будем пробовать вывести его в кинотеатры»

Фильм был полностью отснят за 18 полных смен — около месяца съемочная группа работала в разных локациях Казани. Несмотря на то, что картина находится только на этапе производства, ее уже можно назвать достаточно титулованной: в марте этого года сценарий «Я приду» выиграл VI Открытый конкурс сценариев Минкульта РТ, а Антон Шутов получил 70 тысяч рублей. А позже фильм Булата Сабитова по сценарию Шутова был представлен на III Питчинге кинопроектов и «забрал» призовой фонд в два миллиона рублей от того же Минкульта РТ. Этими двумя миллионами на сегодняшний день и ограничился бюджет полнометражки.

Фильм был полностью отснят за 18 полных смен — около месяца съемочная группа работала в разных локациях Казани. Фото vk.com/bulat_damirovich

— Мы понимаем, что съемочный процесс поглощает много денег, и он поглотил большую часть суммы, это факт. Поэтому мы будем искать дополнительные средства — на продвижение, прокат, на «вылизывание» под кинотеатральный формат, — объяснила генпродюсер ленты. — Мы понимаем, что средства необходимы и будем их привлекать с помощью Дениса Супрунова, возможно, частные инвестиции, будем подавать заявки на конкурсы и гранты, будем использовать все.

С монтажного стола фильм «Я приду» должен выйти к Новому году, а уже в начале 2020 года картина отправится в турне по фестивалям дебютного кино.

С монтажного стола фильм «Я приду» должен выйти к Новому году, а уже в начале 2020 года картина отправится в турне. Фото instagram.com/directorsabitov

— У нас, конечно, есть свои предпочтения по фестивалям, акцент будем делать на секции или специальные фестивали «дебютного кино», поскольку мы прекрасно осознаем: наш бюджет слишком маленький для того, чтобы соревноваться с дебютантами «сокуровской школы» (Александр Сокуров — российский режиссер, лектор авторской мастерской при Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, — прим. ред.), и реально оцениваем силы казанского кинематографа. Но если будет понимание и получится найти средства на постпродакшн, будем пробовать вывести его в кинотеатры, — резюмировала Альбина Нафигова.