Когда первый блин не оказался комом: что такое «индустриальная презентация»?

Альбина Нафигова о питчинге, предшествующем рождению кинокартины

Завтра в Казани откроется VII всероссийский форум «Время кино». В преддверии этого события руководитель дирекции форума Альбина Нафигова рассказывает читателям «Реального времени» о том, как, благодаря «индустриальной презентации», в столице Татарстана родились интересные работы молодых режиссеров.

Казань: первый блин не комом

Кино — волшебный мир, как поется в известном мультфильме. И магия кино для обывателя создается обычно в мультиплексах. Что этому предшествует, как правило, выносится за скобки фильмопроизводства и «шуршит» в светской хронике.

Но есть в кино важные процессы, предшествующие рождению кино и при этом как будто незаметные глазу. Один из них — питчинг (питч), презентация кинопроекта перед потенциальными продюсерами или инвесторами. В нашей стране питчинги бывают сценарными или продюсерскими. Как и любое малоизученное явление, питчингами могут называть абы что, но в исконном его значении это тщательный отбор и результат. Это заявочная кампания: вычитка, селекция — со стороны отборщиков и ридеров; подготовка презентации на основании синопсиса, сценария, финансового плана — со стороны участников. А результатом его (в идеале) становятся снятые фильмы.

Так появились искрометная «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» — сначала короткий метр, потом полнометражная картина, отчаянное роуд-муви «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», целая коллекция фильмов «Звезды в шортах» (это когда известные артисты снимаются в дебютных фильмах). Дальше — больше: фильмы идут на фестивали, в ограниченный прокат, в альманахи и сборники, в интернет, вырастают из короткого в полный метр. И даже получают кинопремии («Мама» Кирилла Плетнева — «Золотой орел»).

Как и любое малоизученное явление, питчингами могут называть абы что, но в исконном его значении это тщательный отбор и результат



Немного о природе питчинга в Казани. Впервые Всероссийский питчинг дебютантов, который ныне проводится по разным регионам под маркой Молодежного центра Союза кинематографистов России, стартовал именно в Казани. Случилось это в апреле 2017 года на форуме «Время кино». Это было впервые, и блин оказался сладким, а вовсе не комом. Комиссия собралась солидная («Русская фильм группа», Свердловская киностудия, Canon и т. д.). Поддержка была оказана дебютному проекту из Чувашии. Общий призовой фонд составил более 500 тыс. рублей.

Первым новорожденным стал фильм Елены Рябцевой «Юман». Сейчас он ведет свою фестивальную историю. В тот год впервые в рамках конкурса киносценариев были организованы мастерские и состоялась первая попытка публичной защиты сценаристов. Успехом предпремьеры «Из Уфы с любовью» можно считать знакомство сценаристов со Свердловской киностудией, которая помогла завершить проект и обеспечить башкирскому ромкому более ста экранов российского проката.

Зачем надо было выделять под это отдельное мероприятие? И зачем нужен был питчинг? Ведь проходил же осенью День казанских презентаций на форуме «Время кино», и вроде все было хорошо. Да, было хорошо, но стало понятно, что презентации необходимо делать более индустриальными, на продажу. Понадобился комплексный охват стартовой поддержки и смежных сфер (сценаристы, киножурналистика, авторское право и т. д.). Познакомившись с организаторами Всероссийского питчинга дебютантов, организаторы форума предложили сделать эту индустриальную «прививку» в Татарстане. Оказалось, что объем работ требует отдельной подготовки. Кроме того, весна — время пробуждения натуры, а это так важно в графике кино.

На втором питчинге победитель никак себя не реализовал, зато два других казанских проекта вышли на жизнеспособную стадию развития. В этом же году на нескольких фестивалях побывала короткометражка «Рабочий момент» (реж. В. Васильева, прод. М. Макарова) и был снят полнометражный триллер «Кахексия» (FreeMotionStudio). Сейчас он на стадии монтажа, и вскоре мы увидим результат.

Призовой фонд седьмого форума «Время кино» в Казани составит более 2,5 млн рублей



Когда призовой фонд идет вровень со столичным

7 марта нас ждет третий питчинг, который уже преобразовал конкурс сценариев в серьезную возможность для дебютантов. Призовой фонд седьмого форума «Время кино» в Казани составит более 2,5 млн рублей. Организаторы не увеличивают расходы на проведение, участники приезжают за свой счет. Вместо концертов и банкетов им предлагаются актуальные мастер-классы в различных секциях, поддержка проекта и возможность презентовать себя перед серьезными участниками киноотрасли. Например, в этом году партнером питчинга стала Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

В комиссию вошли представитель компании СТВ, советник министра культуры РФ Владимира Мединского Андрей Сорокин и другие. В разные годы в экспертном совете казанского питчинга побывали представители ведущих кинокомпаний: «Марс-Медиа», YellowBlaсkWhite, RFG, Свердловской киностудии, Фонда кино и т. д. Постоянную поддержку форуму оказывали Министерство культуры РТ и Молодежный центр Союза кинематографистов России. Подчеркну, именно России. И надо отдать должное, ребята работают с активистами из разных регионов РФ, независимо от их степени «родства» с местными союзами или «подведами» по кино. Просто поддерживают классные идеи и молодое региональное кино. Еще одной отличительной особенностью предстоящего питчинга будет новая номинация для проектов в стадии производства. Она так и называется «Work-in-progress» («В работе»).

География приезжающих участников: Урал, Алтай, Бурятия, Сибирь, ПФО и, конечно, Москва и Санкт-Петербург. И всем этим людям нужны не декорации кино — они создают их сами, им нужно то, что могут дать именно форум и питчинг. Полезные контакты, возможность доработать проект, тестирование идеи, запуск производства или продвижение готового фильма, реальный обмен опытом, мотивация в случае (победы) или профессиональный анализ (в другом случае). Это не конкурс, здесь каждый участник победитель, если умеет правильно пользоваться природой питчинга. Если не умеет, его учат. Учат правильно легализовывать музыку, защищать свои права, находить правильные фестивали, уметь продавать свой проект и многому другому.

На смежных секциях форума были интересные разборы от критиков и обозревателей для будущих киножурналистов, впервые при питчинге состоялся кинобатл между продюсером и киноведом. Это было захватывающе и полезно. В рамках форума при питчинге проходят обзоры международных кинорынков, технические мастер-классы, кейсы по креативному малобюджетному продвижению и поиску финансирования. Все это плюс призовой фонд привлекают участников форума из разных регионов России.

Это не конкурс, здесь каждый участник победитель, если умеет правильно пользоваться природой питчинга. Если не умеет, его учат



Питчинг — это зрелищное мероприятие с готовыми кейсами, он сам по себе является мощным обучающим интенсивом, где теория и практика органично переплетаются. На питчинге создаются творческие союзы, актеры находят режиссеров, режиссеры — продюсеров, и наоборот.



Еще питчинг можно сравнить с родовспоможением. Например, тот самый Work-in-progress в этом году пройдет в здании Минкульта и представит несколько будущих работ, которые очень скоро будут готовы выйти на зрительский суд. В том числе мы ожидаем два полных метра. А это немало для независимого кино в локации одного региона.

Но самая длительная и серьезная часть — это подготовка к питчингу и селекция проектов. В России подобные мероприятия проходят уже более 10 лет, в Казани — всего 3 года. Но за этот недолгий период есть ощутимый рост: заявочного минимума — в три раза, количества секций — вдвое, призового фонда — в четыре раза. В этом году Минкульт Татарстана оказывает в рамках форума поддержку полнометражному дебютному проекту. Таким образом призовой фонд казанского питчинга превышает все региональные показатели и идет вровень со столичным. А качественным показателем являются снятые фильмы.

Объединяя опыт и молодежный драйв

Не стоит думать, что питчинг — дело только молодых. При соединении опыта и молодежного драйва проекты получаются более зрелыми и жизнеспособными. Питчингуют свои идеи и мэйджоры, и новички, недавно даже появилось предложение питчинговать фестивальные заявки. Это означает, что для финансирования того или иного кинофестиваля его менеджеры должны защитить свой проект. Вполне здравая идея, которая позволит избавиться от фестивалей-грантоедов. Все, что проходит питчинг, получает огласку, маршрут проекта легко проследить. Прозрачность и публичность, а они в природе питчинга, делают любой конкурс открытым, а проект тестируют на прочность перед аудиторией.

Презентация должна содержать не только красоту выражения идеи фильма (его визуальную концепцию), но и атмосферные референсы, продаваемый и информативный логлайн, кастинг или дрим-кастинг, сметные расчеты, календарь производства, фестивальный маршрут или промо-график. Федеральный сетевой проект «Всероссийский ПитчингД», который проходит по всей России, запускает важный для регионального кино механизм — независимость кинопроцесса. Он рождает смелость и новые проекты, вытаскивает сценарии из-под стола и воплощает их в жизнь.

Кино – это поезд, который должен быть в движении, его конечный пункт — это выход к зрителю. На этом пути могут быть остановки и полустанки. А точкой отправления вполне может быть питчинг



В конце 2018 года в рамках культурного форума в Санкт-Петербурге казанский проект В. Петрова «Пувырга» победил на питчинге, проект получил поддержку компании Canon. Этого было мало, чтобы его запустить. Зато проект получил огласку, пиар, попал в федеральную прессу и оказался в лидерах творческой резиденции АртХаб. Думаю, дополнительный бонус в виде камеры совсем не повредит старту полнометражной истории о Казани.

Техническая поддержка на питчинге позволяет дебютанту оптимизировать первичные производственные затраты и идти вперед. Кино — это поезд, который должен быть в движении, его конечный пункт — это выход к зрителю. На этом пути могут быть остановки и полустанки. А точкой отправления вполне может быть питчинг. И вот если поезд проходит свой маршрут целиком, то это настоящий питчинг.

Альбина Нафигова, фото предоставлено автором