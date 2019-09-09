В Казани идут съемки фильма «Я приду» — видео

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В Казани идут съемки фильма «Я приду» режиссера Булата Саитова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Картина рассказывает о сбежавшем из колонии парне, который ищет свою бабушку.

Съемки будут идти 18 дней. На них Министерство культуры Татарстана выделило 2 млн рублей. Остальные средства на фильм выделят режиссер и продюсер.

«Люди не делятся на хороших и плохих — люди хорошо или плохо поступают. И хотелось бы эту тему раскрыть», — рассказал Саитов.

В прокат фильм должен выйти осенью 2020 года.