Минниханов: «Если что-то происходит, прошу Наиля Ульфатовича звонить в «Лукойл»

Татарстан и «Лукойл» пролонгировали соглашение о сотрудничестве на 2019—2020 годы. Сегодня в казанском Кремле дополнительный протокол к базовому соглашению, заключенному в 2010 году, подписали президент РТ Рустам Минниханов и первый исполнительный вице-президента ПАО «Лукойл» Равиль Маганов.

«Утро начинается с того, что всегда смотрю какая стоимость Brend и курс рубля. Остальные новости — это десятый вопрос. Нам важно, чтобы нефтяная промышленность работала эффективно», — заявил Рустам Минниханов при подписании соглашения. По его словам, «Лукойл» был, есть и остается стратегическим партнером Татарстана «со всех сторон».

«Когда что-то происходит, я прошу Наиля Ульфатовича (младший брат вице-президента «Лукойла», — прим. авт.) посоветоваться с «Лукойлом», — добавил президент. По словам Минниханова, за последние 4 года товарооборот с «Лукойлом» вырос в 2 раза и «предела ему нет».

В этом году объем поставок продукции предприятий Татарстана в пользу «Лукойла» составил 40 млрд рублей, сообщил министр промышленности и торговли Альберт Каримов.

Российская нефтяная компания является крупной бюджетообразующей компанией страны, которая за последний год вдвое увеличила налоговые отчисления в регионах за счет реорганизации своей структуры, добавил первый исполнительный вице-президент Равиль Маганов.