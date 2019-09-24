«Лукойл» намерен расширить добычу в Татарстане

«Лукойл» намерен расширять свое присутствие в Татарстане в области нефтедобычи, заявил сегодня журналистам исполнительный вице-президент ПАО «Лукойл» Равиль Маганов после подписания документов в Казанском Кремле.

«Мы хотели бы расширять бизнес не только в области розничной реализации топлива, но и в области нефтедобычи», — сказал он.

Конкретных параметров добычи Маганов не назвал.

Ранее Татарстан и «Лукойл» пролонгировали соглашение о сотрудничестве на 2019—2020 годы. Дополнительный протокол к базовому соглашению был подписан сегодня в казанском Кремле .

