Стало известно, когда в Казани под Миллениумом появится молодежное пространство

Министерство страительства архитектуры и ЖКХ Татарстана начало формировать график работ по обустройству молодежного общественного пространства под мостом Миллениум в Казани.

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов выразил надежду, что строительные работы начнутся до конца года. Пространство планируется открыть ко Дню молодежи, 27 июня 2020 года, пишет «Татар-информ».

О том, что в Казани под мостом Миллениум может появиться общественное пространство для молодежи, стало известно в апреле. Оно будет включать скейт-парк с различными трамплинами, открытый летний кинотеатр и фуд-корт.