«В сентябре еще никогда не «переобувались», но...». Первые заморозки сбили с толку автомобилистов Татарстана

Синоптики обещают на этой неделе на дорогах Татарстана гололедицу. Вчера в Казани днем и вечером шел первый снег. Как выяснило «Реальное время», в прошлом году лед в республике появился на месяц позже, однако первый снег в начале октября тогда обернулся дорожным коллапсом. В этом году метеорологи предсказывают «осенне-зимний сезон с обязательными гололедными явлениями и околонулевой температурой». Впрочем, эксперты советуют автомобилистам не спешить переходить на зимние шины, по крайней мере до конца октября, рекомендует ездить осторожнее или вообще воздержаться от поездок.

Первый лед на дорогах Татарстана и «теплая зима»

ГУ МЧС по РТ предупредило об интенсивности метеорологического явления 24 и 25 сентября, особенно в ночное и утреннее время. В ведомстве отметили, что на территории Татарстана, в частности, в Казани, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Этой осенью гололедица в республике еще не фиксировалась. А накануне Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемых минусовых температур не только на почве, но и в воздухе.

Ранее синоптики Татарстана заявляли, что этой зимой температура ожидается около средних многолетних значений. Исключением станет лишь март: здесь месячная температура прогнозируется выше нормы, сообщало управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Так, среднемесячная температура в Татарстане составит в декабре минус 9 градусов, в январе 2020 года — минус 13 градусов, в феврале — минус 11. В марте — минус 5 градусов. По данным же Росгидромета, начиная с октября и заканчивая мартом температурный фон все же ожидается около и выше средних многолетних значений.

Эксперты полагают, что предстоящая зима будет теплая, слякотная и с частыми оттепелями. В центре погоды «Фобос», например, предупреждают, что «очертания зимы» появятся лишь перед Новым годом, а сезон будет больше походить на «европейскую зиму». Россиянам стоит ожидать длинных периодов оттепельной, сырой погоды, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей. А Всемирная метеорологическая организация спрогнозировала осенью температуру на отдельных участках планеты выше обычных показателей сентября, октября и ноября. Что, разумеется, вызвано, отмечают наблюдатели, «глобальным потеплением».

Видео vk.com. 23 сентября 2019 года

В прошлом году дорожный коллапс в РТ вызвал уже первый снег



Отметим также, что в прошлом году о гололедице впервые объявили лишь в конце октября. Гидрометцентр 29 октября 2018 года предупреждал, что 1 ноября местами пройдет небольшой мокрый снег, будет дождь и возможно образования гололеда. Температура воздуха ночью прогнозировалась отрицательной — от 2 до 7 градусов ниже нуля ночью. В конце октября же прошлого года на погоду Татарстана повлиял циклон, принесший снег, дождь и морось, в результате чего в некоторых районах установился временный снежный покров.

По-настоящему же о гололедице в РТ в прошлом году заговорили лишь в середине ноября: «Температура воздуха составит от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса выше нуля. На отдельных участках дорог может образоваться гололедица», — сообщали в Гидрометцентре РТ. Метель и гололедица пришли в Казань в последнюю ноябрьскую неделю.

Впрочем, уже первый снег в Татарстане 28 октября привел к дорожному коллапсу во многих районах республики, особенно на федеральной трассе М7, на участке «Набережные Челны — Казань», было зафиксировано несколько ДТП. После этого ГИБДД РТ попросила водителей воздержаться от поездок за город, а также «сменить летние шины на зимние и быть предельно аккуратными на дорогах».



«Обыкновенно на зимние шины у нас переходят начиная с конца октября и до середины ноября»

Стоит ли в этом году автомобилистам переобуваться уже сейчас? По мнению председателя Татарстанской республиканской организации «Всероссийское общество автомобилистов» Юрия Кулагина, автомобилистам перед возможной гололедицей ставить зимние шины пока не стоит, и рекомендовал лишь в эти дни воздержаться от поездок.

— Обыкновенно на зимние шины у нас переходят начиная с конца октября и до середины ноября, — напомнил он.

Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин полагает, что хотя каждый должен сам за себя решать, «переобуваться» или нет, переходить на «зимние шины» можно будет в случае, когда появляется лишь «устойчивый минус».

— Потому что в сентябре точно (в Татарстане. — прим. ред.) еще никогда не «переобувались», но у нас что лето, что осень — они какие-то ненормальные в последнее время, аномальные. Такое первый раз, — подчеркивает представитель ФАР.

«Если большое расстояние между автомобилями, это не значит, что туда можно вклиниваться»



Рамиль Хайруллин советует в гололедицу вести себя на дорогах аккуратнее, «не как обычно, летом», и не разгоняться, потому что в такую погоду тормозной путь может быть тоже непредсказуемым, и машину может на дороге занести.

— Еще бы посоветовал держать дистанцию побольше. Если видите знак «соблюдайте дистанцию», то, пожалуйста, не вклинивайтесь в промежуток между машинами: это сделано специально же. Почему-то до людей это не доходит. Если большое расстояние между автомобилями, это не значит, что туда можно вклиниваться! В гололедицу тем более не стоит этого делать, создавая аварийные ситуации, — считает эксперт.

Надо сказать, согласно данным Гидрометцентра РТ, устойчивого минуса на этой неделе ждать не стоит, хотя про гололедицу на продолжении уже нескольких дней он предупреждает. 25 сентября обещают ночью местами небольшой снег (мокрый), а днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Минимальная температура воздуха ночью +3...–2 градуса. Максимальная температура воздуха днем +3...+8 градусов. «Ночью и утром на дорогах местами гололедица». 26 сентября ночью прогнозируется +1...–4 градуса, днем +4...+9 градусов, однако днем же ожидаются опять же небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото из соцсетей. 23 сентября 2019 года

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Гидрометцентр РТ: какая ожидается неделя в Татарстане

Как сообщили «Реальному времени» в Гидрометцентре РТ, в прошедшие выходные дни в Татарстане наблюдалась холодная погода с максимальной температурой воздуха +6...+13 градусов, со среднесуточной температурой на 3—5 градусов ниже нормы. Ночью с субботы на воскресенье в условиях прояснений отмечались заморозки на почве и в воздухе до -4 градусов. Также местами наблюдались туманы с существенным ухудшением видимости.

Сегодня республика находится в тыловой части циклона, отмечается облачная погода с прояснениями, временами с осадками в виде дождя и мокрого снега. 23 сентября днем воздух прогрелся до +3...+7 градусов. В ближайшие же дни, 25 сентября, республика будет по-прежнему находиться в тыловой части циклона, предупреждают синоптики. Временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью прогнозируется от +3 до -2 градусов, днем не выше +3..+8 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, сообщили в Гидрометцентре РТ.

26 сентября температура в ночные часы понизится до +1..-4 градусов, днем — не выше +4..+9 градусов. Ночью вероятность осадков небольшая, днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В пятницу же, 27 сентября, по предварительному прогнозу Гидрометцентра в Татарстане, сохранится холодная погода, в дневные часы с осадками. В выходные дни, 28 и 29 сентября, регион окажется под влиянием антициклона. Осадки в условиях роста атмосферного давления и прояснений маловероятны, температурный фон сохранится низким.

Сотрудники Гидрометцентра при этом призывают не путать явление гололеда с гололедицей. Гололед — нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли в результате ледяного дождя, ледяной крупы при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Гололед — это редкое явление природы по сравнению с гололедицей (наличием льда на дорогах и тротуарах), и речи о гололеде на этой недели в Татарстане нет. Синоптики РТ признают, что говорить о гололедице в сентябре в республике рановато, просто у нас в эти дни наблюдается очень низкий температурный фон.



Синоптики РТ признают, что говорить о гололедице в сентябре в республике рановато, просто у нас в эти дни наблюдается очень низкий температурный фон. Фото om-saratov.ru

Переходить на «зимние шины» стоит с установлением средней температуры ниже 7°С

Что интересно, у автоэкспертов нет единого мнения, при какой температуре стоит переходить на зимнюю резину. Большинство полагает, что время «переобуваться» приходит тогда, когда температура воздуха стабильно не превышает +5...-7 градусов. Общая рекомендация: когда среднесуточная температура достигает +5 градусов. Поэтому, отмечают эксперты, на части современных автомобилей при понижении температуры до +4 градусов на панели приборов появляется предупреждение.

Интересно, что известная зарубежная компания, производящая шины, «Мишлен», рекомендует менять летние шины на зимние при установлении среднесуточной температуры ниже +7 градусов. Согласно данным исследователей, работающих в «Мишлене», когда температура опускается ниже этого значения, летняя шина начинает терять сцепные свойства. И чем «спортивнее» шина, тем хуже будет сцепление. Конечно, можно «переобуться» заранее, до первых снегопадов, и быть готовым к любым капризам природы. Но «мишленовцы» предупреждают, в теплое время года сцепление и управляемость зимних нешипованных шин ухудшается и увеличивается износ резиновой смеси.

По Москве, не очень отличающейся по погодным условиям от Казани, в компании рекомендуют «переобуваться» в середине октября, не раньше. В целом, в России запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период (декабрь, январь, февраль).

У автоэкспертов нет единого мнения, при какой температуре стоит переходить на зимнюю резину. Большинство полагает, что время «переобуваться» приходит тогда, когда температура воздуха стабильно не превышает +5...-7 градусов. Фото 56nv.ru

Зимние шины на том же сухом асфальте тормозят существенно хуже летних

С «Мишленом» согласны и эксперты «За рулем». Они, проведя тестовые испытания шин разных марок, пришли к выводу, что при температуре ниже +7 градусов сцепные свойства шин ухудшаются, хотя и не у всех. К тому же, отмечают они, изменения не настолько страшны, чтобы при +5 градусах срочно «переобуваться».

— Если осенью вы уверены, что не встретите на дороге лед и снег, до наступления морозов с переобуванием можно не спешить, — резюмируют они.

Но при наступлении морозов, даже если на дорогах нет снега и льда, переобуваться уже надо обязательно. Дело в том, что чистый асфальт на морозе ниже 5 градусов «коварен»: при торможении он мгновенно «потеет», а тонкий слой влаги на морозе тут же превращается в ледяную корочку — тогда трудно приходится машинам на летних шинах. С другой стороны, зимние шины на том же сухом асфальте тормозят существенно хуже летних, именно поэтому спешить осенью с переобуванием эксперты не советуют.