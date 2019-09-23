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МЧС Татарстана предупредило о первом гололеде этой осенью

12:16, 23.09.2019
МЧС Татарстана предупредило о первом гололеде этой осенью
Фото: torange.biz

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об интенсивности метеорологического явления ночью и утром 24 и 25 сентября.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Гидрометцентр РТ, в указанное время суток на территории Татарстана и в Казани на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Этой осенью гололед в республике еще не фиксировался.

Накануне Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемых минусовых температур не только на почве, но и в воздухе.

Общество Татарстан
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