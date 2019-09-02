Синоптики прогнозируют россиянам теплую и слякотную зиму

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима будет теплая, слякотная и с частыми оттепелями.

По его словам, очертания зимы появятся лишь перед Новым годом. Предстоящий сезон будет больше похож на европейскую зиму, передает слова эксперта радиостанция «Говорит Москва».

«Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей», — рассказал Тишковец.

Также он уточнил, что климатическая зима в этом году придет позже минимум на 2—3 недели.

Ранее сообщалось, что всемирная метеорологическая организация спрогнозировала осенью температуру на отдельных участках планеты выше обычных показателей сентября, октября и ноября.