Видео недели: новый клип Нурминского, «Форсаж» в Татарстане и Кокорин и Мамаев на свободе

Топ видеороликов недели по версии «Реального времени»

Фото: скриншот видео

Молния бьет дважды в одну «Тойоту»

Одним из самых захватывающих сюжетов уходящей недели стало видео с двумя молниями, попавшими в автомобиль Toyota RAV4. Или не попавшими. Часть СМИ утверждает, что электрический разряд пришелся прямо в антенну внедорожника, и он получил повреждения. Другие сообщали, что обе молнии ударили рядом.

В любом случае водитель не пострадал, так что его везучести можно только позавидовать.



Операция «Э»

Жители Муслюмовского района Татарстана провели операцию по спасению кота, застрявшего на столбе. Рабочие решили достать животное с помощью экскаватора. К счастью, животное удалось снять, при этом никто не пострадал. А видео с человеком, поднимающимся к коту в ковше, облетело многие республиканские и федеральные паблики.

Нурминский валит

Татарстанский фрешмен Нурминский, воскресивший «пацанский рэп», выпустил новый клип. Видео на трек «Валим» сняли в Казани. Посвященн он «Гелендвагену», и сразу вошел в топ русского YouTube, за два дня набрав 0,5 млн просмотров.



Пожар в Грозном

В Грозном произошел пожар в самом крупном торгово-развлекательном комплексе Чечни. Огонь в ТРК «Гранд Парк» быстро распространился по зданию, охватив несколько этажей. В результате происшествия никто не пострадал, а пожар был потушен довольно быстро.



Потоп в Уфе

После ливней в Уфе затопило мост через реку Белая, а с лестницы перед ним хлестал поток, похожий на тропический водопад. За эту неделю в столице Башкирии несколько раз отмечались подтопления в различных районах.



Трюк с одного дубля

В Татарстане на камеры попало необычное ДТП, больше похожее на постановочный трюк из кинофраншизы «Форсаж». Однако снять его удалось с одного дубля. В Лениногорском районе водитель наехал на груду асфальтной крошки, автомобиль подскочил и перевернулся в воздухе.

Распаковка новых iPhone 11 Pro

В России стартовали продажи новых смартфонов от Apple. Ажиотаж вокруг iPhone 11, 11 Pro и 11 Max Pro несколько снизился по сравнению с предыдущими моделями, поскольку цены на «яблочные» гаджеты только растут. Однако айфоны по прежнему лидируют на технологичном рынке, и их распаковка привлекает множество зрителей. Выпустил свой вариант и главный евангелист бренда в российском YouTube — Wylsacom. За пару дней ролик собрал более 3,5 млн просмотров.



Последствия наводнения в Испании

Потопы на минувшей неделе можно было наблюдать не только в Уфе. Юго-восток Испании испытал на себе мощное наводнение, которое началось еще в середине сентября. Погибли не менее семи человек, правительство Валенсии оценило ущерб от непогоды в сумму до 1,5 млрд евро.



«Штурм» «Зоны 51»

Одним из центральных мировых событий, за которым наблюдали многие СМИ, стал флешмоб, подразумевавший атаку гражданских лиц на военную базу в США. Энтузиасты призвали напасть на так называемую «Зону 51», чтобы освободить инопланетян. Легенды о них ходят уже более 50 лет.

Ожидалось, что на штурм пойдут сотни тысяч фанатов научной фантастики и смежных субкультур. В итоге к ограждению базы решились подъехать менее 200 человек. Они постояли возле ворот и разъехались.



Мамаев и Кокорин вышли на волю

Во вторник 17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Кокорин возвращается в «Зенит», а вот «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.

