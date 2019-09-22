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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: погрузка урожая, 1927 год

07:00, 22.09.2019 4 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени: от Татарии — к Татарстану, часть 35-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: погрузка урожая, 1927 год

Крестьяне в Татреспублике были не самой счастливой группой населения. Начав с грабительской продразверстки, которая стала одной из причин голода в 1921—1923 годах, советская власть продолжила лишением многих жителей деревни различных гражданских прав, а закончила раскулачиванием и принудительной коллективизацией.

Основная масса крестьян Татарии трудилась на полях: в 1929 году рост посевных площадей достиг 114% по отношению к уровню 1923 года. В республике медленно, но верно внедрялись новые методики сельского хозяйства, работали агрономы, выводились новые сорта пшеницы. Животноводство тоже понемногу прирастало. Но темпы были очень низкими.

Кормление кур в деревне близ Казани, 1926 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Крестьянами были 89% населения республики, они создавали 57% валовой продукции Татарии. Создавали медленно, а в начале 20-х — и не очень охотно: мало кому хотелось засевать поле и работать весь сезон с тем, чтобы все зерно потом отняли на неведомо чьи нужды.

К концу 1920-х АТССР имела всего 154 трактора. Посевные площади росли, а жила деревня практически как в XIX веке: 16% пользовались сохой, многое делали вручную. Люди продолжали носить лапти, которые были основным видом летней (а для кого-то — и зимней) обуви, валять валенки, пользоваться услугами кузнецов, кочевавших из деревни в деревню в поисках пропитания. Женщины сами шили рубахи и штаны, пряли шерсть, а многие продолжали ткать.

Кузнецы, 1927 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Уровень коллективизации к 1929 году в Татарии был очень низким (меньше 5%). Власть при этом искусно играла на психологических моментах: прививала беднякам ненависть к «кулакам», ограничивая доступ зажиточных крестьян к избирательному праву и заигрывая с откровенно маргинальными слоями. И своего она добилась.

Начало тридцатых стало национальной трагедией, по мнению многих историков: от раскулачивания крепких крестьянских хозяйств, разорения домов, высылки семей в дальние регионы, насильственного сгона людей в колхозы, использования практически рабского труда пользы было куда меньше, чем вреда. Татарская и русская деревня, которая только было успела поднять голову после голода и войны, вновь получила тяжелый удар.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив Республики Татарстан.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:42
    Никакой механизации труда. Где трактора ? Где заводы производящие сельхозтехнику ? Где племенной крупнорогатый скот? Где удобрения и комбикорма. Почему нет ферм (птичьих и скотных) ? В чъей собственности находится земля и с какого года ? Какова земельная политика до и после 1917 г? Куда смотрело царское правительство последние 100 лет ?! И что сделало советское правительство за 10 лет? Как то так должна быть дана оценка состоянию сельского хозяйства на 1927 год.
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  • Анонимно 09:00
    Противоречие экономики России состояло в том, что большая часть населения (80%) проживала на селе. Земельных наделов при такой механизации и уровне урожая никак не хватало не только чтобы прожить (пережить зиму и оставить на засев нового урожая), но и совершенствовать технику обработки земли, которая с XVI века практически не менялась. Страна задыхалась. Какой выход ? Правильно - механизация сельского производства. Однако не было ни заводов, ни квалифицированных трудовых ресурсов. Где взять ? Капиталистическое производство в таком случае черпает трудовые ресурсы из села. А сельское хозяйство может быть крепким лишь за счёт дотаций государства или крупной кооперации.
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  • Анонимно 09:20
    Сегодня уже на опыте развитых капиталистических гогсударств доказано, что даже крепкое крестьянское хозяйство не может совершенствовать собственное производство без поддержки государства. Сельское хозяйство - это всегда стратегическое направление, продоволственная безопасность государства.
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  • Анонимно 09:31
    Для того чтобы достичь уровня развития сельского хозяйства хотя бы до уровня стран капитализма, необходимо было отменить крепостничество не в 1861 году, а гораздо раньше, в XVIII веке напимер.
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