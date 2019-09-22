Фотомарафон «100-летие ТАССР»: погрузка урожая, 1927 год

Проект «Реального времени: от Татарии — к Татарстану, часть 35-я

Крестьяне в Татреспублике были не самой счастливой группой населения. Начав с грабительской продразверстки, которая стала одной из причин голода в 1921—1923 годах, советская власть продолжила лишением многих жителей деревни различных гражданских прав, а закончила раскулачиванием и принудительной коллективизацией.

Основная масса крестьян Татарии трудилась на полях: в 1929 году рост посевных площадей достиг 114% по отношению к уровню 1923 года. В республике медленно, но верно внедрялись новые методики сельского хозяйства, работали агрономы, выводились новые сорта пшеницы. Животноводство тоже понемногу прирастало. Но темпы были очень низкими.

Кормление кур в деревне близ Казани, 1926 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Крестьянами были 89% населения республики, они создавали 57% валовой продукции Татарии. Создавали медленно, а в начале 20-х — и не очень охотно: мало кому хотелось засевать поле и работать весь сезон с тем, чтобы все зерно потом отняли на неведомо чьи нужды.

К концу 1920-х АТССР имела всего 154 трактора. Посевные площади росли, а жила деревня практически как в XIX веке: 16% пользовались сохой, многое делали вручную. Люди продолжали носить лапти, которые были основным видом летней (а для кого-то — и зимней) обуви, валять валенки, пользоваться услугами кузнецов, кочевавших из деревни в деревню в поисках пропитания. Женщины сами шили рубахи и штаны, пряли шерсть, а многие продолжали ткать.

Кузнецы, 1927 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Уровень коллективизации к 1929 году в Татарии был очень низким (меньше 5%). Власть при этом искусно играла на психологических моментах: прививала беднякам ненависть к «кулакам», ограничивая доступ зажиточных крестьян к избирательному праву и заигрывая с откровенно маргинальными слоями. И своего она добилась.

Начало тридцатых стало национальной трагедией, по мнению многих историков: от раскулачивания крепких крестьянских хозяйств, разорения домов, высылки семей в дальние регионы, насильственного сгона людей в колхозы, использования практически рабского труда пользы было куда меньше, чем вреда. Татарская и русская деревня, которая только было успела поднять голову после голода и войны, вновь получила тяжелый удар.



Людмила Губаева