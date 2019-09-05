Вопреки всем прогнозам: за счет чего «Нефтехимик» может попасть в плей-офф?

Очень важный для «волков» сезон

Хоккейный клуб из Нижнекамска провел довольно удручающую по игре и результатам предсезонку, одержав победу лишь в одном матче лета. Однако в стартовой игре нового сезона КХЛ «Нефтехимик» выглядел уверенно, обыграв со счетом 4:2 в гостях минское «Динамо», которое пришел поддержать лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вчера «волки» уступили в Сочи 2:3, но и в этой встрече показали достойную игру. После прошлогоднего скомканного сезона и такого неутешительного межсезонья главной задачей для нижнекамцев на текущую регулярку стало попадание в плей-офф. О том, за счет чего «Нефтехимик» может вернуться в восьмерку лучших команд Востока, — в материале «Реального времени».

Мотивация «списанных» игроков

«Нефтехимик» каждое межсезонье КХЛ становится одним из самых активных игроков на трансферном рынке. Этот год не стал исключением — состав команды изменился почти на две трети. Такие перетряски вызваны в первую очередь волнообразными результатами команды.

Действительно, в спортивном плане нижнекамский клуб все 11 лет выступления в КХЛ традиционно бросает то в жар, то в холод. В первые три сезона команда не просто выходила в плей-офф, а достойно там боролась. Например, в 2010 году в серии с «Салаватом Юлаевым» Быкова — Захаркина крикуновский «Нефтехимик» даже вел 2-1, хотя в итоге и уступил. А вот в 2014—2015 годах нижнекамцы переживали затяжной игровой кризис и в кубковую стадию стабильно не попадали. С весны 2016-го «нефтехимики» выступают в розыгрыше Кубка Гагарина строго через раз — в четные годы. В нечетные же в клубе традиционно начинается перестройка.



В 2019-м стратегия комплектования команды по сравнению с прошлым сезоном сильно изменилась. Если год назад у Андрея Назарова были преимущественно молодые и подающие надежды хоккеисты, то теперь в Нижнекамске собрался целый ряд опытных игроков. Некоторых из них эксперты и болельщики уже давно записали в «сбитые летчики» из-за возраста и не оправдавшихся надежд. Однако опыт есть опыт, и при должной мотивации заиграть у известного своей приверженностью строгой дисциплине тренера Буцаева может каждый.

Захарчук теперь носит капитанскую нашивку, что, вероятно, прибавит ему дисциплинированности

Например, Степан Захарчук. Долгое время хоккеист защищал цвета «Ак Барса» и получал поддержку от руководства и тренерского штаба клуба даже в те моменты, когда откровенно «пожарил» на льду и привозил голы. Ходили разговоры и о нарушении им дисциплины. Два года назад Зинэтула Билялетдинов не вытерпел и все-таки расстался с игроком. Защитник поиграл в «Торпедо» и «Адмирале», а весной перебрался в «Нефтехимик». В первой же игре сезона Степан в какой-то мере удивил, набрав 3 (1+2) очка по системе «гол плюс пас». В игре с «Сочи» «исправился» в худшую сторону — в меньшинстве шайба залетела в ворота Барулина именно от него. Плюс ко всему Захарчук теперь носит капитанскую нашивку, что, вероятно, прибавит ему традиционно недостающей дисциплинированности.

В этот же ряд «списанных», но потенциально мотивированных игроков можно отнести вратаря Константина Барулина, защитников Виталия Атюшова (ему уже 39 лет) и Евгения Рясенского, нападающих Александра Рыбакова, Александра Черникова и Дениса Казионова. Разбавляют этот ветеранский состав еще относящиеся к рангу молодых и подающих надежды Павел Падакин, Павел Порядин и, конечно же, Радель Фазлеев, которому так и не дали пока шанса в родном «Ак Барсе».

Сработается ли Буцаев с легионерами?

Летом Нижнекамск вспоминали плохим словом с подачи бывшего игрока клуба, канадо-американца Ти Джея Гальярди. «Нефтехимик» даже провел день открытых дверей для СМИ, чтобы опровергнуть многие из «страшилок» легионера. В межсезонье клуб в полном составе покинули финские нападающие, которые в прошлом году составляли основную ударную силу в атаке. «Волки» снова вернулись к североамериканскому направлению, подписав ряд хоккеистов с опытом игры в АХЛ и НХЛ.

Строгая буцаевская дисциплина полезна молодым хоккеистам, которых в «Нефтехимике» традиционно было много. Правда, не всегда готовы к подобным тренерским методам легионеры. Раньше в российском хоккее ходили легенды о чешских игроках, которые любили отлынивать от работы. Если Мэтт Уайт, Зак Митчелл, Райан Мерфи и Райан Керби воспримут требования Буцаева, это станет одним из факторов возвращения нижнекамцев в плей-офф.

Отличительной чертой команд Вячеслава Буцаева является строгая дисциплина

Уайт набрал первое очко в КХЛ уже в Минске, отметившись результативной передачей, а Митчелл забил гол в Сочи. Отличительной чертой всех североамериканских легионеров, приезжающих в Россию, всегда была работоспособность. Даже в проигранных матчах почти никто из них не отбывает номер, так как изначально у этих хоккеистов обычно не такие большие контракты, как у тех же финнов или шведов. Однако и самому «Нефтехимику» надо теперь быть осмотрительнее с иностранцами и не забывать про историю Гальярди.

Стыковые матчи с конкурентами в битве за восьмерку

Перевод нижегородского «Торпедо» из Восточной конференции в Западную в связи со снятием с чемпионата «Слована» должен серьезно облегчить жизнь командам, которые в прошлом году балансировали на грани плей-офф, но в него не попали. Помимо «Нефтехимика» это три клуба: «Сибирь», «Амур» и «Адмирал».

Новосибирская «Сибирь» в межсезонье неплохо укрепилась. К слову, основными приобретениями клуба стали как раз финны, которые в прошлом году достойно проявили себя в Нижнекамске: Юусо Пуустинен и Микаэль Руохомаа. Отметим, что с этого года сибирский клуб переведен в дивизион Харламова, где уже давно выступает «Нефтехимик». Таким образом, количество матчей между этими клубами увеличится, а значит, цена победы в очных противостояниях возрастает и даже одно набранное очко может сыграть ключевую роль в концовке регулярки. Кому как не «Сибири» это знать — новосибирцы уже три сезона подряд финишируют девятыми и иногда от восьмой строчки их отделяли даже не очки, а проигрыш по дополнительным показателям.

В минувшем сезоне «Нефтехимик» обыграл в гостях ЦСКА, СКА, «Салават Юлаев», дома провел классный матч против «Ак Барса» в ноябрьском ретро-матче. Однако команде не хватило очков именно в матчах, которые принято называть стыковыми. На старте этого сезона календарь у «Нефтехимика» непростой: в сентябре нижнекамцы сыграют дважды с «Ак Барсом», с ЦСКА, «Салаватом Юлаевым», «Автомобилистом», «Трактором»… Любопытно, что в конце регулярного чемпионата, с 15 по 26 февраля, «волков» ожидают сразу пять потенциально «стыковых» игр, которые, возможно, будут решать их судьбу в битве за плей-офф: два матча с «Адмиралом» из Владивостока и сразу три — с хабаровским «Амуром».

По большому счету, ни стартовая победа в Минске над проблемным «Динамо», ни боевое поражение в Сочи еще ни о чем не говорят. Фото vk.com/hc_dinamominsk

Системный хоккей, физическая готовность и интерес к клубу

По большому счету, ни стартовая победа в Минске над проблемным «Динамо», ни боевое поражение в Сочи еще ни о чем не говорят. Пока непонятно, как подопечные Буцаева проведут стартовый отрезок сезона. Главное, что бросилось в глаза, — содержательный хоккей, показанный нижнекамцами в этих встречах. Особняком стоит игра в Минске, в которой «Нефтехимик» сразу захватил инициативу, много и разнообразно атаковал в переполненной ледовой арене на глазах у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Игра с «Сочи» уже должна была дать ответ — это «Нефтехимик» так хорош или соперник в стартовой игре сезона был так плох. Так вышло, что как минимум для троих представителей нижнекамского клуба эта игра могла быть не рядовой. Вратарь Константин Барулин, нападающий Павел Падакин и главный тренер Вячеслав Буцаев поработали в разные годы на благо сочинского клуба. Даже уступая по ходу игры 1:3, татарстанцы продолжали бороться, навязывать свою игру. В безголевом первом периоде именно команда Буцаева имела больше возможностей отличиться и превзошла соперника почти во всех основных игровых компонентах, проведя на 3 минуты больше южан в атаке. Перелом внесло удаление защитника Мерфи, которое сочинцы уверенно реализовали.

Главной отличительной особенностью команд Буцаева, помимо дисциплины, являются отличная тактическая готовность и система, от которой его подопечные практически никогда не отступают. Однако сможет ли Вячеслав Геннадьевич реализовать все задумки с таким набором исполнителей — пока большой вопрос. Очевидно, что к середине сезона возрастные лидеры «Нефтехимика» подсядут в физическом плане, плюс никто не застрахован от травм и мелких повреждений. На сегодняшний день скамейка запасных команды позволяет делать нужные маневры с составом и дотянуть до попадания в плей-офф, но очевидно, что до закрытия трансферного окна в декабре новые игроки в Нижнекамске еще появятся. Но именно то, как клуб преодолеет вероятный физический спад, и станет одним из ключевых факторов в выполнении задачи на сезон.

Имея стабильное финансирование, проведя не так давно довольно интересный ребрендинг, «Нефтехимик» должен прикладывать гораздо больше усилий, чтобы быть интересным как своему, так и нейтральному болельщику. Соцсети клуба активны, но чем-то запоминающимся команда летом не порадовала. Сайт вроде бы регулярно обновляется, но задержаться на нем особого желания не возникает. Та же «Сибирь», не выходя 3 года подряд в плей-офф, имеет армию болельщиков в Новосибирске (оговоримся, впрочем, что этот город — третий по численности в России) и по всей стране в первую очередь за счет антуража, который создается вокруг команды.