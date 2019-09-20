Тендеры Башкирии: страховка для «дочки» «Интер РАО», банкет для молодых чиновников и сельские ФАПы

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Страхование имущества «Башкирской генерирующей компании» за 289 миллионов

ООО «Башкирская генерирующая компания» (входит в состав ПАО «Интер РАО») собирается застраховать имущество за 289 млн рублей. Об этом стало известно 13 сентября. Заявки на участие можно подать до 30 сентября, а итоги закупки подведут 15 ноября. Общий срок страхования составит 36 месяцев.

Застраховано будет имущество, находящееся на балансе БГК, в собственности, в аренде и лизинге, а также имущество, которое примут на баланс или в прокат и лизинг в течение срока действия договора, и объекты незавершенного строительства. К объектам относятся здания, воздушные и кабельные линии электропередач, линии связи, силовые и передвижные машины и оборудование, прочее имущество, включая планы, чертежи и иные документы. Лимит страхового возмещения на каждый страховой случай составит не менее 600 миллионов рублей.



Застраховано будет имущество, находящееся на балансе БГК, в собственности, в аренде и лизинге, а также имущество, которое примут на баланс или в прокат и лизинг в течение срока действия договора. Фото prstroitelstvo.ru

2. Школа за 94 миллиона в Нуримановском районе

Управление капитального строительства региона заплатит 94,3 млн рублей за строительство школы на 60 мест с детским садом на 20 мест в деревне Первомайск Нуримановского района. Тендер объявили 13 сентября, заявки будут принимать до 25-го числа, тогда же состоится и аукцион.

Работы должны начаться в течение семи календарных дней, а завершат их в августе 2020 года. К декабрю должны завершить возведение коробки здания, к февралю устроят кровлю, к июню — проведут отделочные работы и построят внутренние инженерные сети, поставят технологическое оборудование, в июле подготовят наружные сети, проведут благоустройство и озеленение территории, а также пусконаладочные работы.



3. Ремонт привокзальной площади уфимского аэропорта за 20 миллионов

Международный аэропорт «Уфа» планирует реконструировать объекты привокзальной площади. На эти цели предприятие потратит 20,3 млн рублей. Об аукционе стало известно 18 сентября, заявки будут принимать до 26 сентября, а итоги закупки подведут 30 сентября.

От исполнителя потребуется провести дорожные работы, в том числе — устроить 1190 кв. м покрытия из тротуарной плитки, также — автоматические парковочные системы, ливневую канализацию, наружное электроснабжение и электроосвещение, нанести дорожную разметку, отремонтировать внутриквартальный проезд. Работы должны быть выполнены достаточно быстро — до 24 октября 2019 года.



От исполнителя потребуется провести дорожные работы, в том числе — устроить 1190 кв. м покрытия из тротуарной плитки, также — автоматические парковочные системы, ливневую канализацию, наружное электроснабжение и электроосвещение, нанести дорожную разметку, отремонтировать внутриквартальный проезд. Фото mishka.travel

4. 8 миллионов на автомобиль для контроля за чистотой воздуха

Центр гигиены и эпидемиологии в Башкортостане купит автоматическую станцию контроля за загрязнением атмосферного воздуха на базе автомобиля за 8 млн рублей. Об аукционе объявили 18 сентября, подать заявку можно до 25-го числа, а аукцион состоится 27 сентября. Оплатят закупку за счет субсидии, из средств бюджетного учреждения.

Учреждению понадобится специальный автомобиль с оборудованием для обеспечения бесперебойного энергообеспечения, комплектом оборудования, необходимого для обеспечения бесперебойной работы передвижной экологической лаборатории в течение гарантийного срока, измерительный комплекс, включающий в себя газоаналитическую систему, метеорологический комплекс, программно-аппаратный комплекс для сбора, хранения, отображения и передачи информации. Также в состав закупки войдет комплект пробоотборного оборудования для проведения отбора проб атмосферного воздуха в поглотительные приборы, сорбционные трубки и комплект эксплуатационной и технической документации. Поставку нужно осуществить до 15 декабря — в Уфу, на улицу Шафиева, 7.



Центр гигиены и эпидемиологии в Башкортостане купит автоматическую станцию контроля за загрязнением атмосферного воздуха на базе автомобиля. Фото all-pribors.ru

5. Модульные фельдшерско-акушерские пункты для двух деревень

Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкортостана в понедельник объявило, что закупит модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек. Общая стоимость закупки составит 4,95 млн рублей — заявки на участие можно подать до следующей среды, а аукцион состоится 27 сентября. Оплатят закупку из бюджета Башкортостана.

Всего будет куплено два модульных здания — для деревни Новоуртаево (получатель — Дюртюлинская ЦРБ) и деревни Новогеоргиевка (получатель — Ишимбайская ЦРБ). Здания должны быть одноэтажными, размерами не меньше 7 на 9 метров, общая площадь составит не менее 72 кв. м. В модульных пунктах будут тамбур, ожидальная, кабинет приема, процедурный и смотровой кабинеты, помещение персонала с раздевалкой, санузел с доступом для маломобильных групп населения, помещения для уборочного инвентаря и для хранения лекарственных средств. Поставка должна состояться не позднее 60 дней с момента заключения контракта.



Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров во время инаугурационной речи пообещал построить в селах республики 147 модульных и 54 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Возродить сельскую медицину он хочет в течение пяти лет.

6. Еда для участников форума молодых госслужащих

Организация питания участников I Всероссийского форума молодых госслужащих и официальный прием от имени правительства Башкортостана обойдутся Госкомитету по торговле в 2,3 млн рублей. Об этом стало известно благодаря тендеру, обнародованному на портале госзакупок 17 сентября. Подать заявки можно до 8 октября, а рассматривать их будут 14 октября. Закупку оплатят из бюджета Башкортостана.

Подрядчик должен будет обеспечивать обедом, ужином и кофе-брейком от 300 до 450 человек в конгресс-холле «Торатау» в Уфе, на ул. Заки Валиди, с 27 по 29 октября 2019 года. Во время кофе-брейка гостям будут подаваться в том числе слойки с ягодами, маффины с шоколадом, эчпочмаки, вак-беляши, растворимый кофе и чай. На обед будут подавать борщ с черносливом и грибами, салат со свежими овощами и имбирным соусом, антрекот с помидорами и сыром с гратеном, кыздырму из конины, запеченную со сливочно-грибным соусом семгу, хлебную корзинку. Во время официального приема молодых чиноников накормят, например, рыбным, сырным и мясным ассорти, куриными рулетами, салатом из говяжьей вырезки, элешем, российским сухим вином и водкой.



Подрядчик должен будет обеспечивать обедом, ужином и кофе-брейком от 300 до 450 человек в конгресс-холле «Торатау» в Уфе. Фото sterlegrad.ru

7. Camry за 2,1 млн для «Корпорации развития»

Тем временем «Корпорация развития Башкортостана» потратит 2,1 млн рублей на Toyota Camry или ее эквивалент. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 13 сентября, заявки будут принимать до 20-го числа, итоги подведут 23 сентября.

Поставить машину должны будут уже в течение трех рабочих дней. В характеристиках указано, что требуемая комплектация — «Престиж Safety» или выше. Двигатель должен быть объемом в 2,5 литра, работать на бензине, мощность его — 181 л. с. Требуемый цвет — «белый перламутр». В машине должен быть селектор коробки передач с кожаной отделкой, запуск двигателя кнопкой, электрорегулировка водительского сидения в восьми направлениях, ионизатор воздуха, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, а также контроля усталости водителя.



8. Вразумить молодежь с помощью творчества Мустая Карима

А вот Академия наук Башкортостана готова потратить 1,3 млн рублей на научно-исследовательскую работу на тему «Современный Башкортостан: роль историко-культурного наследия народов края в преодолении и профилактике деструктивных социальных отклонений в молодежной среде». О конкурсе было объявлено 17 сентября, заявки на участие можно подать до 9 октября, а рассматривать их будут 15 октября.

Промежуточные научные отчеты должны быть готовы в течение 20 дней, итоговый отчет — до 20 декабря. Целью научно-исследовательской работы указана разработка новых подходов к профилактике и предупреждению деструктивных социальных отклонений среди молодежи с учетом историко-культурного наследия Республики Башкортостан на примере народных традиций и творчества Мустая Карима.



Цель научно-исследовательской работы — разработка новых подходов к профилактике и предупреждению деструктивных социальных отклонений среди молодежи с учетом историко-культурного наследия Республики Башкортостан. Фото mgazeta.com

9. Конференц-система с интерактивной панелью на миллион для Кировского района Уфы

Администрация Кировского района Уфы купит конференц-систему и интерактивную панель с настенным креплением за 905,5 тысячи рублей. Заявки принимаются с 17 по 26 сентября, а аукцион состоится 30-го числа. Финансирование осуществят из средств бюджета Уфы.

В состав покупки войдет блок управления конференц-системой, беспроводной микрофонный пульт делегата, двухполосный потолочный громкоговоритель, трансляционный двухзонный микшер-усилитель, комплекты коммутации, а также интерактивная панель с сенсорным вводом, диагональю не меньше 218 см и разрешением не меньше 3840 на 2160 пикселей.



10. Акустика для клубной системы Туймазинского района

Задумалась о мультимедийном оборудовании и «Межпоселенческая клубная система» Туймазинского района. Учреждение культуры потратит 887 тысяч на поставку музыкального оборудования. О закупке стало известно 16 сентября, ее осуществят у единственного поставщика — им стала предпринимательница Зулфия Мирзагалиева.

Поставить оборудование должны в течение пяти календарных дней. В состав музыкального оборудования входят шесть комплектов активной двухполосной широкодиапазонной акустической системы Audiotechnik M-F3A, два активных сабвуфера и две рамы для подвеса массива акустической системы с тем же названием, а также активная акустическая система Yamaha DBR10.

