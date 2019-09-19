Греция — на горизонте, Польша — в уме. Как команда Саммельвуо вышла в плей-офф

Итоги группового этапа чемпионата Европы по волейболу

Чемпионат Европы за неделю набрал ход, и теперь проходных матчей должно остаться минимальное количество. В выходные уже стартует плей-офф, а накануне сборная России завершила групповой этап уверенным первым местом и пятью победами в пяти поединках. Далеко не все игры в группе прошли гладко, однако в самой важной встрече, против словенцев, подопечные Туомаса Саммельвуо показали лучший волейбол. О том, какие проблемы в игре российской сборной вскрыли матчи против слабых соперников, потерях по ходу группового этапа и дальнейших перспективах — в материале «Реального времени».

Подача, прием и концентрация

На групповом этапе российская сборная проводила сразу пять матчей, но по-настоящему серьезных соперников еще не встречала. Хотя некоторые проблемы возникли уже в стартовой игре против Турции. Уверенно выиграв первый сет (25:13), россияне уступили во втором (23:25), хотя особых предпосылок к этому не было. Турки не показывали чего-то выдающегося, эта сборная редко преподносит сюрпризы и имеет довольно средний по европейским меркам подбор игроков. В игре команды Саммельвуо сразу бросились в глаза некоторые проблемы с приемом и, конечно, ошибки на подачах. Ожидаемо самым слабым звеном у россиян пока выглядит новичок казанского «Зенита», либеро Валентин Голубев. Евгений Андреев пока только вливается в игру сборной, и что-то определенное по его действиям сказать сложно.

Тренерский штаб сборной России предсказуемо использовал широкую ротацию и большую вариативность с составом. Тех же турок удалось в итоге задавить мощью атак Волкова и Клюки и победить со счетом 3:1. В следующей игре против белорусов россияне умудрились даже проиграть стартовую партию (все с тем же счетом 23:25). Главный тренер пошел на риск и много давал играть самому молодому игроку команды, доигровщику Антону Семышеву. Тот заметно волновался и ошибался, но и этот матч удалось выиграть относительно уверенно 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10).

Игры с Северной Македонией и Финляндией завершились гораздо спокойнее — 3:0

Игры с Северной Македонией и Финляндией завершились гораздо спокойнее — 3:0. Но и в них ни подача, ни прием не были сильной стороной сборной России. Свое подопечные Саммельвуо брали в основном уверенной игрой на блоке и в атаке. Туомас продолжил ротацию. В его распоряжении есть две сыгранные клубные связки связующий — диагональный (Бутько — Михайлов из казанского «Зенита» и Кобзарь — Полетаев из «Кузбасса»), однако на групповом этапе финн предпочитал, наоборот, проверять смешанные сочетания.

Травма Куркаева

Самое неприятное на групповом этапе произошло с блокирующим Ильясом Куркаевым. Он надорвал связки и выбыл на срок до трех недель. Игрок получил травму 16 сентября во втором сете матча с Финляндией, когда после блока неудачно приземлился на ногу партнеру по команде Дмитрию Волкову. Отметим, что первые два матча группы Ильяс пропустил из-за небольшого повреждения и полностью отыграл только встречу с Северной Македонией. Таким образом, Куркаев точно больше не сыграет в этом турнире.

Дозаявок по ходу чемпионата Европы не предусмотрено, поэтому сборная России к плей-офф подходит с тремя блокирующими. К счастью, эта линия сильнейшая не только в команде Саммельвуо, но и, возможно, во всем мировом волейболе. Тренерский штаб россиян имел уникальный подбор четырех взаимозаменяемых игроков, у каждого из которых свои сильные стороны. Оставалось только подстраивать их под конкретного соперника и успешно использовать. Теперь таких игроков на этой позиции три: Артем Вольвич, Дмитрий Мусэрский и Иван Яковлев.

Сборная России остается в Любляне до полуфинала

Самым показательным должен был стать заключительный матч группы против словенцев. Эта сборная в 2015 году сенсационно дошла до финала чемпионата Европы и даже имела все шансы выиграть решающий матч у французов. После ухода итальянского тренера Андреа Джани дела в словенской сборной пошли хуже, хотя костяк остался прежним. Словенцы плюс ко всему играли на домашней площадке в Любляне, их пришел поддержать, пожалуй, лучший словенский спортсмен прямо сейчас — новичок года в НБА, баскетболист Лука Дончич.

Саммельвуо выставил состав без сюрпризов: Кобзарь — Полетаев, Волков — Клюка, Вольвич — Мусэрский, Голубев

Саммельвуо выставил состав без сюрпризов: Кобзарь — Полетаев, Волков — Клюка, Вольвич — Мусэрский, Голубев. Проблемы возникли только в первой половине стартового сета — хозяева арены дважды выходили вперед на два очка. Отметим, что компонент «блок-защита» работал у россиян как часы, в какой-то момент встречи после удачной игры в обороне наша сборная имела сумасшедший процент реализации атак — 91. Об этом в одном из тайм-аутов говорил и своим подопечным Саммельвуо, чтобы не теряли концентрацию в защите и находились на своих местах. Словенцы не смогли перестроиться и предложить что-то серьезное. При счете 20:20 Дмитрий Волков сделал фантастически красивый сейв ногой, а сам розыгрыш закончился его же блоком.

Во второй партии россияне сразу создали необходимый задел, и вопросов по победителю сета не было почти на всем его протяжении. Очень важно перед плей-офф, что полетела подача — на счету нашей сборной сразу 11 эйсов. Преимущество на блоке было аж четырехкратным — 12-3! Однако снова большие вопросы остались по приему. Словенцы много подавали в Голубева, который все чаще не доводил мяч до связующего, а просто подбивал его вверх. Позже Валентина сменил Евгений Андреев, который выглядел чуть поувереннее.

Как итог, все три партии игры со Словенией закончились с одинаковым счетом — 25:21 в пользу россиян. Эта победа позволила занять уверенное первое место в группе C. Теперь команда Саммельвуо останется в Любляне вплоть до полуфинала, и это отличная новость — похоже, что подача в этом зале все-таки наладилась, он стал уже привычным. Да и менять дислокацию по ходу плей-офф не нравится никому. Занять 1-2-е места в группе было важно не только для того, чтобы иметь более слабого соперника на ранних стадиях плей-офф, но и по этой причине.

Все три партии игры со Словенией закончились с одинаковым счетом — 25:21 в пользу россиян. Эта победа позволила занять уверенное первое место в группе C

Греция — в 1/8 финала, Словения или Болгария — в 1/4, Польша — в полуфинале?

Теперь сборная России сыграет в ближайшую субботу против греков, которые стали четвертыми в группе A. Победитель этой пары выйдет на победителя матча Словения — Болгария. С Грецией проблем не ожидается от слова совсем, а вот словенцы наверняка проведут работу над ошибками, если встретятся с россиянами еще раз. Да и Болгария после ухода тренера Пламена Константинова уже не выглядит сборной, известной склоками и скандалами. Летом в Лиге наций они выглядели довольно неплохо, а на чемпионате Европы им не повезло попасть в группу с Францией и Италией. Больше чем на третье место болгары там и не претендовали.

С Грецией же вышла удивительная ситуация. По всем раскладам выходить в плей-офф должны были португальцы, но они проиграли заключительный матч группы A румынам, хотя им достаточно было выиграть всего две партии, для того чтобы обеспечить гарантированный выход в плей-офф. В итоге сразу у трех команд оказались совершенно идентичные показатели по победам, очкам и выигранным сетам. Пришлось считать выигранные мячи, и Греция оказалась выше Португалии ровно на один удачный розыгрыш.

«Реальное время» подробно рассказывало о всех возможных раскладах и высокой вероятности матча Россия — Польша уже на стадии полуфинала. Эту игру будут ждать, и она должна стать настоящим украшением всего чемпионата Европы и уходящего волейбольного года. Отметим, что поляки также уверенно выиграли свою группу, матчи которой проходят в Голландии.

Греция оказалась выше Португалии ровно на один удачный розыгрыш

Отдельно хочется сказать о посещаемости турнира. Волейбол пошел по пути футбола и теперь проводит чемпионат Европы с 24 командами в разных странах. Суть такого шага, понятно, в расширении географии турнира. Однако уже можно говорить о том, что групповой этап волейбольного Евро в плане заполняемости арен вышел провальным. Лишь Голландия может похвастать тем, что стабильно собирала больше 3 тысяч человек на играх не с участием команды-хозяйки. Да и рекорд посещаемости турнира (11 тысяч зрителей) был установлен именно в Амстердаме на встрече Голландии и Польши. Антирекорд же был зафиксирован во французском Монпелье — там на игру Греции и Румынии пришли всего 104 человека. Наверняка в футболе таких проблем будущим летом не возникнет, а вот организаторам следующего чемпионата Европы по волейболу надо крепко призадуматься над тем, что делать с посещаемостью и как повысить зрелищность группового этапа турнира.