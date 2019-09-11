Повторит ли Саммельвуо результат предшественников?

Превью чемпионата Европы по волейболу

12 сентября сразу в четырех странах (во Франции, Бельгии, Голландии и Словении) стартует очередной чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. Традиционно он проходит раз в два года и начинается сразу по окончании аналогичного турнира у женщин. Россиянки в этом году вышли в четвертьфинал, где в достойной борьбе уступили итальянкам. А вот у мужчин вылет на этой стадии будет расценен как провал — от сборной Туомаса Саммельвуо стоит ожидать как минимум бронзовых медалей. О сильных и слабых сторонах нынешней команды, влиянии тренера на сборную и ее главном сопернике — в материале «Реального времени».

Самая обсуждаемая фигура в российском волейболе

В этом году финский тренер Туомас Саммельвуо наделал много шума. Сначала он выстроил шикарную работу в клубе, став чемпионом России с кемеровским «Кузбассом», и было очевидно, что рано или поздно он переберется в более статусный клуб. Однако события развивались настолько стремительно, что, похоже, даже игроки сборной не успевали за ними следить. По сути, без спроса у «Кузбасса» финна «выдернул» «Зенит» из Санкт-Петербурга — при действующем пятилетнем контракте с сибирским клубом. Все это происходило под четким контролем федерации и очень напоминало то, какими методами действует в хоккее питерский СКА.



Вроде бы получается нормальная ситуация, когда востребованный на рынке тренер уходит на повышение в более благополучный клуб, переезжает в один из лучших городов мира и получает в свое распоряжение команду, состав которой формируется преимущественно из высококлассных игроков. Однако это точно не случай финна, который откровенно схитрил. Практически во всех своих интервью Саммельвуо подчеркивает, насколько важны духовные ценности и доверие, но при первой же возможности покидает клуб, который когда-то поверил в него и заключил с ним долгосрочный контракт (Туомасу по нему оставалось отработать в Сибири еще три года — как раз до домашнего для сборной чемпионата мира). Это видят не только болельщики, но и игроки сборной, которые уже прониклись доверительной атмосферой, выстроенной специалистом.

В августе на олимпийском отборе все в том же Питере информация о переходе Саммельвуо никак не сказалась на сборной России — она уверенно завоевала путевку в Токио, на Олимпиаду-2020. В начале сентября было официально объявлено о том, что Туомас возглавляет питерский «Зенит», и в Кемерове этим фактом остались, мягко говоря, недовольны, тренера до последнего ждали в расположении «Кузбасса».

Туомас Саммельвуо сначала выстроил шикарную работу в клубе, став чемпионом России с кемеровским «Кузбассом», и было очевидно, что рано или поздно он переберется в более статусный клуб. Фото vk.com/kuzbassvolley

Однако клубные дела — это клубные дела, и на сборной они не должны сказаться. Другое дело, как это скажется на самом финне, который с начала года находится на настоящих американских волейбольных горках: сначала он был вынужден покинуть скромную сборную Финляндии и возглавить сильную сборную России, а теперь вот эта история с «Кузбассом» и «Зенитом». Бесследно в эмоциональном плане такое, как правило, не проходит.

Состав: четверо игроков ВК «Зенит-Казань», новый либеро и старые лидеры

Накануне Всероссийская федерация волейбола опубликовала окончательный состав сборной на чемпионат Европы.

Связующие: Александр Бутько («Зенит-Казань»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»).

Александр Бутько («Зенит-Казань»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»). Диагональные: Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Виктор Полетаев («Кузбасс»).

Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Виктор Полетаев («Кузбасс»). Блокирующие: Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Иван Яковлев («Зенит» СПб), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Дмитрий Мусэрский («Сантори», Япония).

Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Иван Яковлев («Зенит» СПб), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Дмитрий Мусэрский («Сантори», Япония). Доигровщики: Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Антон Карпухов («Кузбасс»), Антон Семышев («Белогорье»).

Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Антон Карпухов («Кузбасс»), Антон Семышев («Белогорье»). Либеро: Валентин Голубев («Зенит-Казань»), Евгений Андреев («Зенит» СПб).

По сравнению с матчами олимпийской квалификации в Питере месяц назад произошло два изменения: новичка казанского «Зенита» Федора Воронкова в доигровке заменил Антон Карпухов из «Кузбасса», который из-за травмы пропустил большую часть сезона сборных. Также либеро новосибирского «Локомотива» Романа Мартынюка заменил Евгений Андреев, который в межсезонье перешел из сургутской «Газпром-Югры» в питерский «Зенит». Летнюю победную Лигу наций он пропускал по медицинским показаниям. На этом фоне может показаться, что другой новичок казанского «Зенита», Валентин Голубев, теперь точно станет основным либеро сборной, однако он далеко не самый стабильный игрок. 24-летний Андреев очень талантлив, его основным козырем является сумасшедшая и яркая игра в защите.

Во многом игра этой сборной будет зависеть от игры ее лидеров, пары доигровщиков из новоуренгойского «Факела» Дмитрия Волкова и Егора Клюки. Первый уже сейчас точно входит в топ-3 лучших игроков мира на своей позиции, второму явно не хватает стабильности, однако, когда он в ударе, его универсальной атаке не страшен ни один тройной блок.

На двух крайне важных позициях, связующего и диагонального, у Саммельвуо есть возможность производить взаимозаменяемую ротацию. Здесь представлены здорово сыгранные клубные связки: Игорь Кобзарь — Виктор Полетаев из кемеровского «Кузбасса» и Александр Бутько — Максим Михайлов из казанского «Зенита». На групповом этапе у сборной России по большому счету не будет ни одного сильного соперника, поэтому очевидно, что ротация состава будет широкой. Туомас принципиально старается давать поиграть каждому из заявленных игроков, и на этом чемпионате Европы у него будет прекрасная возможность для этого маневра.

Все знают сильные стороны Дмитрия Мусэрского (атака, подача, мощь), однако известны и слабые — он не так подвижен и довольно часто не успевает на блок в края, что особенно бросилось в глаза на олимпийском отборе в Санкт-Петербурге. Фото belogorievolley.ru

Линия блокирующих игроков у россиян, пожалуй, сильнейшая в мире. Здесь также открыт широкий простор для ротации и удачного дополнения сильных качеств игроков. Например, все знают сильные стороны Дмитрия Мусэрского (атака, подача, мощь), однако известны и слабые — он не так подвижен и довольно часто не успевает на блок в края, что особенно бросилось в глаза на олимпийском отборе в Санкт-Петербурге. Самый прогрессирующий игрок российского волейбола на этой позиции — Иван Яковлев. Он молод, стабилен и довольно разносторонен, даже нельзя выделить одну его сильную черту, так как он в прошедшем клубном сезоне и нынешнем сезоне сборных хорош абсолютно во всех компонентах. Ильяс Куркаев немного потерял в кураже, но его козыри по-прежнему в скоростных атаках первым темпом и быстром перемещении на блоке, плюс в последнее время у него наладилась подача. Артем Вольвич летом перенес операцию, хорошенько отдохнул и теперь имеет большую мотивацию в сборной. По сути, для этой команды он уже ветеран. Его основные сильные качества проявляются при игре на блоке.

Довольно спорным выбором Саммельвуо можно назвать только присутствие в заявочном листе двух доигровщиков — Антона Карпухова и Антона Семышева. Первый, как и Андреев, пропустил большую часть лета по медицинским показаниям, а второй еще не имеет должного опыта, ему 21 год. С другой стороны, до главного турнира четырехлетия, Олимпиады в Токио, еще есть почти год, и европейский чемпионат неплохо подходит для экспериментов. Хороших доигровщиков по всей стране легко пересчитать по пальцам двух рук, поэтому. кого бы ни брали на замену Волкову и Клюке, выбор всегда можно оправдать.

Польша с Леоном — главный фаворит

Турнир будет проходить чуть больше двух недель — с 12 по 29 сентября на аренах четырех стран. Состав групп получился довольно неровным. Так, в группе А, матчи которой играются во Франции, получился самый сильный состав — помимо хозяев, это итальянцы, болгары, а также сборные Португалии, Греции и Румынии. Французы будут одними из главных фаворитов предстоящего Евроволлея не только по причине преимущества домашней площадки (один из полуфиналов и финал пройдут в Париже), но и потому, что это будет для них последней попыткой что-то выиграть в этом году. Они провалили Лигу наций плюс олимпийский отбор и теперь будут рубиться в январе с другими сильными сборными за право все-таки поехать в Токио. Лидером французов по-прежнему остается доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, который пропустит большую часть группового этапа ЧЕ из-за повреждения.

Лидером французов по-прежнему остается доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. Фото zenit-kazan.com

Еще одной сборной, претендующей на «золото», является Италия, в которой будут присутствовать все сильнейшие игроки. Особенно выделяется трио из доигровщика Османи Хуанторены, связующего Симоне Джианелли и диагонального Ивана Зайцева. Главной проблемой, с которой могут столкнуться итальянцы, видится отсутствие достойных сменщиков на скамейке запасных. Если у лидеров не пойдет игра — пиши пропало.

Матчи группы B пройдут в Бельгии (состав, помимо хозяев: сборные Сербии, Германии, Словакии, Испании и Австрии). У сербов летом сменился главный тренер — Владимира Грбича сменил Слободан Ковач. В Лиге наций команда играла с переменным успехом, хотя казалось, что позиции главного тренера (бывшего игрока казанского «Зенита») будут незыблемы еще много лет. Скорее всего, смена рулевого повлечет за собой и перемены в составе. Сербия давненько ничего не выигрывала, хотя имеет сейчас довольно талантливое поколение игроков.

В группах C и D примерно схожие ситуации: один явный фаворит и пятеро остальных. Россияне все свои матчи на групповом этапе проведут в Любляне. Как раз словенцы на бумаге и выглядят единственной командой, которая сможет создать хоть какую-то конкуренцию (также в группе C будут играть сборные Финляндии, Турции, Белоруссии и Македонии). Может получиться интересной игра россиян против финнов. У последних наверняка будет крайне повышенная мотивация обыграть сборную Саммельвуо, который в начале года как раз и оставил финскую сборную.



Вильфредо Леон теперь официально может выступать за сборную, гражданином которой стал благодаря своей супруге. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

Ну а главным фаворитом предстоящего чемпионата Европы будут поляки, которых летом официально усилил главный игрок мирового волейбола Вильфредо Леон. Он прождал многолетний карантин и теперь официально может выступать за сборную, гражданином которой стал благодаря своей супруге. Подопечные немецкого специалиста Витала Хейнена являются действующими чемпионами мира (поляки выигрывали ЧМ в 2014-м и в 2018-м), а с приходом Леона они автоматически становятся фаворитами всех турниров, в которых участвуют. Матчи этой группы пройдут в Голландии, здесь, помимо хозяев и поляков, также сыграют чехи, эстонцы, черногорцы и украинцы.

Проходной групповой турнир и вероятный полуфинал с поляками

Из последних четырех наставников сборной России сразу двое выигрывали европейский чемпионат: Андрей Воронков в 2013 году и Сергей Шляпников в 2017-м. Оба тренера сделали это в первый же год своей работы на посту. Титул не покорился только командам Владимира Алекно, хотя он был близок к нему еще на домашнем чемпионате Европы в 2007-м, но тогда чудо удалось сборной Испании, обыгравшей наших в финале в чаше «Олимпийского» со счетом 3:2.

К нынешнему турниру сборная России подходит в ранге действующего победителя. Плюс россияне выиграли два первых турнира в истории розыгрыша Лиги наций, которые проходят летом. Осечка случилась только на прошлогоднем чемпионате мира, «Реальное время» подробно рассказывало о ее причинах.

На групповом этапе чемпионата Европы соперниками сборной России будут Турция (12 сентября, 15.30, здесь и далее — московское время), Белоруссия (13 сентября, 21.30), Македония (14 сентября, 18.30), Финляндия (16 сентября, 18.30) и Словения (18 сентября, 18.30). Сразу семеро игроков (Михайлов, Волков, Клюка, Бутько, Вольвич, Голубев и Куркаев) постараются защитить чемпионский титул, добытый в 2017 году. После пяти игр группового этапа, с 21 сентября, начнется плей-офф со стадии 1/8 финала. При удачном раскладе россияне вплоть до полуфинала будут играть в словенской Любляне. Для этого нужно уверенно занять первое место в группе, что крайне вероятно, если только словенцы вдруг не преподнесут сюрприз.

К нынешнему турниру сборная России подходит в ранге действующего победителя. Плюс россияне выиграли два первых турнира в истории розыгрыша Лиги наций, которые проходят летом. Фото vk.com/russiamensvolley

А вот на стадии полуфинала сборную России, по предварительным раскладам, будут поджидать Леон и компания. У Саммельвуо и его команды может быть преимущество в том, что этот матч, если он состоится, точно пройдет в Любляне, то есть никуда переезжать, как полякам, не придется. В другой половине сетки плей-офф все менее очевидно, поэтому потенциальная игра России и Польши должна стать настоящим украшением уходящего волейбольного года.