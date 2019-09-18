Ночной аэроэкспресс добавит популярности ранним авиарейсам

Столицу Татарстана с ее воздушными воротами, «Казань Экспо» и растущим жилым микрорайоном в Усадах крепче свяжут два новых поезда

Фото: Ринат Назметдинов

Две новые электрички, которые будут связывать Казань и аэропорт, запустят по заказу татарстанского Минтранса для пассажиров ранних авиарейсов, ночных чартеров и обитателей быстрорастущего лаишевского экономического узла. Как выяснилось, несмотря на плановую убыточность, пассажиропоток на поездах Казань — Аэропорт вырос в этом году на 20%, до 1000 человек в сутки. Интернет-газета «Реальное время» разбиралась в том, по чьему запросу это делается и действительно ли есть спрос на дешевые электрички в этом тупиковом направлении.

Два новых поезда

До сих пор восемь рейсов в сутки из аэропорта в Казань ходили с 6.35 до 22.00, и восемь — в обратном направлении — с 7.40 до 0.05. Откровенно неохваченными оставались ночные часы, а значит, чтобы попасть к утренним самолетам, нужно было либо выезжать в полночь и «куковать» в аэропорту минимум пять часов, либо пользоваться услугами такси (а оно дороже электрички минимум в 10 раз).



С ноября прошлого года открыты рейсы в аэропорт из Свияжска (в 18.01) и Канаша (в 15.03).

Теперь в расписание добавили еще два поезда: №6717 будет выезжать из аэропорта в 02.10 и прибывать на железнодорожный вокзал Казани через 20 минут, в 02.30. Таким образом, он будет «покрывать» прибытие поздних самолетов — например, S7 из Домодедово, который прилетает около часу ночи. А из Казани в аэропорт будет курсировать поезд №6718: от вокзала он будет отходить в 03.20, в аэропорту он появится в 03.40 (и опять подозрительно близко к рейсу S7, вылетающему в 5 утра).

Поскольку эти поезда будут ехать без промежуточных остановок, то и время в пути сокращается с 28 «дневных» минут до 20.

До сих пор восемь рейсов в сутки из аэропорта в Казань ходили с 6.35 до 22.00, и восемь — в обратном направлении — с 7.40 до 0.05. Фото Рината Назметдинова

Для кого это делается?

Маршрут Казань — Аэропорт обслуживает АО ППК «Содружество». Его генеральный директор Азат Ахметшин пояснил «Реальному времени», что вопрос запуска дополнительных маршрутов прорабатывался с заказчиком пригородных перевозок — Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ. И это решение стало ответом на запрос пассажиров.

— В ночное время в аэропорт «Казань» прибывают и отправляются из него несколько регулярных авиарейсов, а также чартеры. В связи с чем поступали обращения от пассажиров с просьбой ввести дополнительные поезда. Это удобно, потому что время в пути составляет всего 20 минут. А стоимость проезда — 40 рублей. Маршрут этот довольно популярный, поскольку расписание поездов составлено таким образом, чтобы оно было максимально удобным для пассажиров авиарейсов и для тех, кто живет и работает в районе Аэропорта.

Вопреки мнению многих скептиков, спрос на электрички, оказывается, есть. Многим удобно ехать сначала на вокзал, а оттуда — в аэропорт за 40 рублей. Такси в аэропорт стоит от 400 рублей, и это — если ехать из южных микрорайонов города, расположенных ближе всего к воздушной гавани Казани.

Азат Ахметшин говорит, что пассажиропоток на этой линии постоянно растет. В сравнении с 2018 годом он увеличился на 20%. Сейчас поезда этого направления перевозят в среднем 1000 человек в сутки. А новые электрички действительно состыкованы с расписанием самолетов, вылетающих и прибывающих в аэропорт «Казань» в ночное время и рано утром, — это Ахметшин подтвердил «Реальному времени».

Но, пожалуй, самый пик своей значимости электричка в аэропорт пережила во время проведения WorldSkills-2019: на территорию «Казань Экспо» можно было выйти прямо с посадочной платформы, и в дни соревнований по этому маршруту курсировали 16 дополнительных поездов.

Самый пик своей значимости электричка в аэропорт пережила во время проведения WorldSkills-2019. Фото Рината Назметдинова

«Все пригородные перевозки являются убыточными»

Сначала казанскую электричку обслуживало ООО «Аэроэкспресс», и стоимость проезда в эконом-классе этих поездов составляла 200 рублей. На это подписывался мало кто из пассажиров: все же вдвое меньшая цена, чем такси — это не вдесятеро. В итоге в 2015 году «Аэроэкспресс» из Казани ушел, передав бразды правления «Содружеству».

Ранее он покинул аналогичный маршрут во Владивостоке. Больше нет электропоездов в аэропорты Курумоч (из Самары) и Кольцово (из Екатеринбурга). Причина одна: нерентабельность.

В рентабельности казанского маршрута любой сторонний наблюдатель усомнится с самого начала: поезда не сказать чтобы ломятся от пассажиров, а смешная стоимость билета не оставляет простора для воображения. Азат Ахметшин это подтверждает:



— О рентабельности данного маршрута говорить пока рано. По сути, все пригородные перевозки являются убыточными. Регулярно растет стоимость энергоносителей, аренды подвижного состава и инфраструктуры. То есть фактические затраты получаются на порядок выше тарифа для населения. Но даже в этих условиях Республика Татарстан не увеличивала стоимость проезда в пригородных поездах с 2015 года. И на сегодняшний день он один из самых низких в ПФО.