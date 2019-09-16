Трамваи с прохладой для Челнов, травы Самосыровской свалки и полеты на вертолетах для «Сетевой компании»

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Трамваи с кондиционерами для Набережных Челнов

Исполнительный комитет Набережных Челнов собирается обновить трамвайный парк города. На неделе учреждение объявило, что купит вагоны на общую сумму в 135 млн рублей. Заявки принимаются до 17 сентября, аукцион состоится 18-го числа. Закупку оплатят из муниципального бюджета.

Всего город купит пять низкопольных трамваев. В каждом из них будет 34 места для сидения, максимальная пассажировместимость составит 150 человек. В трамваях также будет не менее 8 USB-розеток, система кондиционирования воздуха пассажирского салона и кабины водителя, система видеонаблюдения. Гарантия на трамваи составит 18 месяцев. Поставку должны осуществить до 30 ноября 2019 года. Аналогичный тендер объявлял и казанский «Метроэлектротранс» в июле.



2. Землечерпательная машина за 67 миллионов

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз» купит многофункциональный самоходный фрезерный земснаряд-амфибию за 67 млн рублей. Заявки принимаются с 10 по 18 сентября, а аукцион состоится 20-го числа. Оплатят земснаряд из средств бюджетного учреждения, доведенных в виде субсидии.

Фото vodoroy.ru

Требуемый фрезерный земснаряд — Watermaster Classic V или его эквивалент. Поставку нужно осуществить в Казань, на улицу Набережная, 21а. Срок поставки — 30 календарных дней, но не позднее 15 декабря. Многофункциональный самоходный фрезерный земснаряд-амфибия должен представлять из себя комбинацию землечерпательной машины с обратным ковшом и режущего землесоса, оснащенного погружным насосом. Режущий землесос должен представлять собой интегрированное устройство, включающее в себя багерный насос и фрезу в одном погружном блоке.



3. Два футбольных поля за 57 миллионов

Главное инвестиционно-строительное управление региона даст жителям Набережных Челнов и Апастово больше возможностей играть в футбол. Ведомство выделило 57 миллионов рублей на постройку футбольных полей. Соответствующая информация появилась 10 сентября, заявки будут принимать до 18-го числа, тогда же и проведут аукцион.

Заявленные сроки строительства — 31 декабря 2019 года. Поле в Набережных Челнах расположится на проспекте Мира, 20 и будет стоить 34,7 млн рублей. Адрес строительства в Апастово в техническом задании не указан, стоимость составит 21,9 млн рублей. Общая площадь футбольного поля в Челнах составит 13,2 тысячи кв. м, в Апастово — 7,14 тысяч кв. м.



4. Самосыровскую свалку засеют травами и деревьями за 44 миллиона

Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани» заплатит 44,2 млн рублей за биологический этап рекультивации Самосыровской свалки твердых коммунальных отходов. Информация о тендере появилась на портале госзакупок 11 сентября, заявки будут принимать до 20-го числа, а аукцион состоится 24 сентября. Оплатят работы из бюджета Казани.

Фото Максима Платонова

Целью выполнения работ заявлено нанесение плодородного слоя из грунта с последующим проведением озеленительных работ. По верху и откосам свалки будет нанесен плодородный слой грунта толщиной в 10 см, также произведут посев многолетних трав с подкормкой органоминеральными удобрениями, нанесут покрывающий посев многолетних трав на слой грунта толщиной в 5 сантиметров, будут посажены деревья и кустарники общим количеством в 1100 штук. Работы должны быть выполнены до 1 июля 2020 года. Напомним, о биологическом этапе рекультивирования свалки говорили еще год назад.



5. Полеты на вертолетах для «Сетевой компании» за 34 миллиона

Тем временем «Сетевая компания» планирует заплатить 34,2 млн рублей за услуги по организации авиационных перевозок на вертолете. Информация об этом появилась 11 сентября, заявки принимают до 23-го числа. А вот итоги подведут лишь через два месяца после этого — 25 ноября.

Любопытно, что, согласно техническому заданию, договор может быть заключен с двумя участниками, занявшими первое и второе место, — в таком случае общая сумма контракта будет разделена. Полеты должны будут производиться в течение трех лет — по 173 летных часа в 2020, 2021 и 2022 годах. Вместимость воздушного судна должна быть не менее трех пассажиров, дальность полета — не меньше 600 километров, а крейсерская скорость — не меньше 210 км/ч.



6. Восемь пожарных цистерн для Минлесхоза

А вот Министерство лесного хозяйства Татарстана планирует купить восемь пожарных автоцистерн по 4,1 млн рублей за штуку. Заявки на участие от потенциальных поставщиков будут приниматься с 11 по 19 сентября, аукцион состоится 23-го числа. Работы оплатит федеральный бюджет.

Фото time56.ru

Общая стоимость закупки составит 32,8 млн рублей. Пожарные автоцистерны должны быть 2019 года выпуска, двигатель у них требуется мощностью не менее 148 л. с., число мест боевого расчета, включая водителя, — не менее двух. Пожарный насос должен быть с максимальной подачей не менее 50 литров в секунду, цистерна — вместимостью не менее 3 тысяч литров.



7. Подарки для «Транснефть-Прикамья» по 1400 за штуку

«Транснефть-Прикамье» начинает готовиться к новому году. Предприятие купит детские новогодние подарки на общую сумму в 8,7 млн рублей. Закупку объявили 11 сентября, заявки можно подать до 30 сентября, а итоги подведут в последний день октября. Поставку нужно будет осуществить в Бугульму, на улицу Монтажную — на базу предприятия. Срок поставки — с 1 по 5 декабря 2019 года.

Всего нужно будет 6200 подарков — стоимость каждого составит, соответственно, около 1400 рублей. В состав каждого подарка должна войти игрушка, настольная развивающая игра, детская книга на новогоднюю тематику и кондитерский набор. Игрушка должна быть в образе символа 2020 года, высотой не менее 23 см в сидячем виде. На игрушке — символе года, мышке, согласно техническому заданию, должен быть шарфик, нос — из красного плюша, усики и глаза — вышиты черной ниткой. Заявленная книга — познавательная детская энциклопедия объемом не менее 24 страниц. Также в составе должна быть настольная семейная игра в совпадения «Доббль» с 55 карточками. Кондитерский набор должен быть весом не менее 800 грамм.



Фото tesera.ru

8. Фестиваль школьного спорта для участников из стран СНГ

Министерство спорта Татарстана выделит 8,6 млн рублей на VII Международный фестиваль школьного спорта среди государств — участников СНГ. Заявки от желающих организовать мероприятие принимаются с 6 по 16 сентября, аукцион состоится на следующий после этого день. Закупку оплатит бюджет Татарстана.

Мероприятия состоятся уже 4—10 октября 2019 года. Подрядчик должен будет предоставить в аренду спортивное сооружение с помещениями для соревнований по бадминтону, настольному теннису, мини-футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, водному поло, а также оплатить работу судей по соответствующим видам спорта. Помимо этого, потребуются услуги автотранспорта, ведущего, сувенирная продукция, наградная атрибутика, медицинское обеспечение и обеспечение безопасности, а также организация и проведение торжественной церемонии закрытия и награждения участников.



9. Вахта для сотрудников «Алабуги» — по 3 тысячи за рейс

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» заплатит за перевозку пассажиров сумму в 3,8 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 по 17 сентября 2019 года. Итоги закупки подведут 23 сентября.

Фото Максима Платонова

Услуги должны оказываться с 1 ноября 2019 по 1 мая 2020 года. Всего будет осуществлено не более 1200 рейсов — по два рейса в день. Речь идет о вахтовой перевозке сотрудников из Елабуги до ОЭЗ «Алабуга», утром к 8 утра, вечером в 17.20 — обратно. Перевозки будут осуществляться пятью автобусами — каждый рейс будет стоить 3,1 тысячи рублей.



10. Программное обеспечение для «Татинвестгражданпроекта» на 3,5 миллиона

Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект» купит программное обеспечение для проектирования и строительства промышленных и гражданских объектов Architecture Engineering & Construction Collection IC за 3,5 миллиона рублей. Заявки принимаются с 11 по 19 сентября, в день окончания приема заявок подведут и итоги.

Всего понадобится 30 комплектов программного обеспечения сроком действия в год. В состав комплекта войдут программы для информационного моделирования здания, проектирования архитектурных элементов, инженерных систем, строительных конструкций, картографическая инженерная платформа, программа для преобразования растровой графики в векторную, для анализа криволинейной траектории транспортного средства, сервисы для лазерного и 3D-сканирования и другое. Поставка должна быть осуществлена в течение 15 дней с момента заключения договора.

