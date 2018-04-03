Самосыровская свалка зазеленеет: как в Казани рекультивируют полигон ТБО

13:07, 03.04.2018 34 9
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Технический этап рекультивации Самосыровской свалки завершат 26 апреля. Рабочие срезали верхнюю часть горы на 15−17 метров, мусор покрыли плотной гидроизоляционной пленкой и насыпали на нее грунт толщиной около метра. Все тело свалки пронизано газоотводными трубами. Весной грунт будет засеян травой и кустарниками в рамках биологического этапа рекультивирования. С ходом работ на полигоне ТБО знакомился фотокорреспондент "Реального времени".

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Ужасные картины. Здоровья, кто там работает
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  • Анонимно 03 апр
    на 19 фотке машину мыть придется дооолго
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    Анонимно 03 апр
    Не долго. У нас теперь погода такая, что каждая вторая машина в таком состоянии
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  • Анонимно 03 апр
    смотря на этот ужас, приходят мысли в голову, что мусоросжигательный не так уж и плохо наверное
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    Анонимно 03 апр
    возле твоего дома, надеюсь, не будешь возражать, если его построят: он ведь так хорош)
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  • Анонимно 03 апр
    Человек гадит так, что сам себе создает угрозу жизни. Толи дело прошлый век Многоразовая посуда, для молочки, Тряпичные мешочки для круп у каждой хозяйки. Хлеб никогда не заворачивали в магазинах. Отсюда и минимальный мусор причем утилизируемый
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  • Анонимно 03 апр
    Хоть сегодня решают вопросы с утилизацией. сколько можно копить мусор? Все равно это надо было решать когда то лучше раньше ,чем позже
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  • Анонимно 07:46
    Мусоросжигательный завод всё равно строить надо, без этого никуда. С одной стороны, логика протестующих против него понятна, но не на Луне же его строить. И свалки больше негде организовывать. А разве свалка лучше завода? Есть конечно вариант - найти место подальше от жилья, построить подъездные пути к нему, провести коммуникации, Татарстан большой (я смотрел недавно карту, можно при желании найти место вдали от посёлков и дорог, разумеется) но ведь и стоимость утилизации ТБО тогда вырастет в разы.
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  • Анонимно 09:29
    Кто стоит за Русремстроем???
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