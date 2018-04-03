Самосыровская свалка зазеленеет: как в Казани рекультивируют полигон ТБО

Технический этап рекультивации Самосыровской свалки завершат 26 апреля. Рабочие срезали верхнюю часть горы на 15−17 метров, мусор покрыли плотной гидроизоляционной пленкой и насыпали на нее грунт толщиной около метра. Все тело свалки пронизано газоотводными трубами. Весной грунт будет засеян травой и кустарниками в рамках биологического этапа рекультивирования. С ходом работ на полигоне ТБО знакомился фотокорреспондент "Реального времени".