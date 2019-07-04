Для Казани купят пять новых трамваев за 135 млн рублей
МУП «Метроэлектротранс» разместило тендер на поставку трамвайных односекционных вагонов для Казани.
Согласно инфномрации на сайте госзакупок, за 135 млн рублей планируется купить пять трамваев. Минимальная вместимость должна составлять 105 человек, максимальная — 150 человек. Интерьер салона должен быть выполнен из слабогорючих материалов и включать не менее восьми USB-розеток для зарядки мобильных телефонов.
Ранее МУП «Метроэлектротранс» разместило тендер на покупку 15 новых троллейбусов. Стоимость контракта составляет 157,7 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым