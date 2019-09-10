Фотомарафон «100-летие ТАССР»: На кожевенной фабрике «Спартак». Работницы у машины, 1926 год

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В 1916 году Казанское товарищество обувной мануфактуры основало фабрику «Поляр».

Рядом с фабрикой открыли кожевенный завод. К 1919 году на фабрике работали 980 человек, а ее техническое оснащение было довольно продвинутым для того времени: здесь были паровой двигатель и машины, на которых шили верх обуви.

В 1920 году производство, как и остальные предприятия, национализировали, а в начале 1922 года реорганизовали в Казанский кожевенно-обувной комбинат «Спартак». Название комбинат получил в честь легендарного римского гладиатора.

Подчинялся он Таткожу, а с 1921 года — Таткожтресту — Управлению объединения государственной кожевенной промышленности ТАССР. Чтобы готовить для комбината персонал, в Казани открыли кожевенный техникум (сегодня это Казанский техникум легкой промышленности).

Комбинат находился в Суконной слободе Казани, на Армянской улице. В июле 1923 года улицу переименовали в Спартаковскую — так она называется и по сей день. В 1928 году к производству пристроили новый корпус: он объединил цеха, где обрабатывали кожу, с теми, в которых шили обувь.



Людмила Губаева