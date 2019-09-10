Фотомарафон «100-летие ТАССР»: На кожевенной фабрике «Спартак». Работницы у машины, 1926 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 23-я
В 1916 году Казанское товарищество обувной мануфактуры основало фабрику «Поляр».
Рядом с фабрикой открыли кожевенный завод. К 1919 году на фабрике работали 980 человек, а ее техническое оснащение было довольно продвинутым для того времени: здесь были паровой двигатель и машины, на которых шили верх обуви.
В 1920 году производство, как и остальные предприятия, национализировали, а в начале 1922 года реорганизовали в Казанский кожевенно-обувной комбинат «Спартак». Название комбинат получил в честь легендарного римского гладиатора.
Подчинялся он Таткожу, а с 1921 года — Таткожтресту — Управлению объединения государственной кожевенной промышленности ТАССР. Чтобы готовить для комбината персонал, в Казани открыли кожевенный техникум (сегодня это Казанский техникум легкой промышленности).
Комбинат находился в Суконной слободе Казани, на Армянской улице. В июле 1923 года улицу переименовали в Спартаковскую — так она называется и по сей день. В 1928 году к производству пристроили новый корпус: он объединил цеха, где обрабатывали кожу, с теми, в которых шили обувь.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.
Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Постановочное.
Но какая постановка!
До сих пор чувствуется идеологическое воздействие.
На переднем плане новая, свободная женщина Красной Татарии - вычурная причёска (с такой и на танцы то не каждая решится сходить в то время), серьги, белоснежный воротничок блузки, гордая посадка, расправленные плечи, сосредоточенный взгляд и др.
На среднем плане, чуть расплывчато - старая, закабаленная женщина-мусульманка "царской России", белый платок, опущенные плечи, смотрит печально и завистливо на "новую" женщину.
Вот она мечта миллионов "порабощенных женщин" - полная независимость женщины от мужчины, делает что хочет, когда хочет и с кем хочет.
Но всё же фотограф сделал небольшую "ошибочку" - на заднем плане просматривается фигура мужчины, который наблюдает за работающими женщинами - "старыми" и "новыми".
Придет время и и в 21 веке вся тяжёлая физическая работа "ляжет на хрупкие мужские плечи" - а женщины будут наблюдать, руководить и сидеть в офисах за компьютерами, и делать что хотят, когда хотят и с кем хотят.
Мечта марксистов всё же осуществилась...
Спасибо уважаемым автору и РВ за прекрасный проект к 100-летию ТАССР - редко удаётся увидеть такие интересные исторические фотографиию
Разорили.
Теперь хипстеры босиком пляшут.