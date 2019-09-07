Черчесов отомстил Шотландии за поражение «по пьяни»

А Россия уже практически вышла на чемпионат Европы

Россия выиграла в гостях у Шотландии, одержав победу, которую принято называть волевой. Артем Дзюба забил, увеличив свой голевой баланс до шести мячей и выйдя по этому показателю на второе место в нынешнем отборе. Впереди у нас матч с Казахстаном и новая встреча с Шотландией, после которой есть шанс забронировать путевку на Евро. Подробности вчерашней игры — в материале «Реального времени».

Гильерме сыграл в «горячую картошку»



Перед гостевым матчем России в Шотландии «империя нанесла ответный удар» — наши СМИ вывалили на болельщиков все, что слышали о стране-сопернике. А именно «юбки-килты, Мела Гибсона в фильме «Храброе сердце» и то, «что они нас бухими обыгрывали». Злополучный матч группового этапа чемпионата Европы 1992 года, когда нашим необходимы были три очка, а шотландцам требовалось только похмелиться, поскольку, по воспоминаниям очевидцев, они вышли на поле подвыпившими, врезался в память «примерно всех». Мы тогда проиграли — 0:3, но месть наша была страшна: два года спустя тогдашний президент России Борис Ельцин просто-напросто не вышел из самолета для проведения переговоров с местным премьер-министром. Смилостивился только на следующий день, когда ему объяснили, что это Дублин, а не Глазго, и столица Ирландии не имеет никакого отношения к разозлившим нас шотландцам.

Тот матч 29-летний Станислав Черчесов смотрел с кромки поля, как и сейчас, но, наверняка, он вспоминался ему и скреб на душе, омрачая даже прошедший недавно день рождения. На старте игры вперед понеслись россияне, и Юрий Жирков имел очень неплохой шанс открыть счет. Правда, он делал все не так красиво, как в минувшие выходные, когда забивал «Спартаку». Сейчас отдавал пас макушкой головы, затем пытался ударить через себя, но главное, что мяч едва не опустился парашютиком под перекладину ворот Дэвида Маршалла.

Отбившись, шотландцы подали три угловых подряд и забили. Ассистентом можно смело называть Маринато Гильерме, поскольку российский бразилец сыграл в «горячую картошку», отбив мяч прямо на ногу Джона Макгинна, точно пробившего метров с трех. Да, это был не угловой, но тем не менее шотландцы использовали стандартное положение, начав голевую атаку с аута, после которого их хавбеку пришла в голову счастливая мысль, что с аута тоже можно подавать во вратарскую.

Дзюбе оставалось точно пробить с разворота — 1:1

Ответный реверанс хозяев

После гола, случившегося на десятой минуте, шотландцы мысленно отправились в раздевалку. Россияне завладели инициативой, пусть и не создавая опасных моментов, но напрягая шотландских сборников, нынешних и прошлых. Поскольку, судя по истории сборной Шотландии, когда остальные стояли за удачей, их футболисты раздували меха своих волынок. Ни одна сборная в мире не может «похвастать» такой незадачливостью, как шотландцы. Пять раз подряд они играли в финальных частях чемпионата мира, с 1974 по 1990 год, и ни разу не выходили из группы. Причем трижды шотландцев подводила всего лишь худшая разница мячей. Набирали одинаковое количество очков с конкурентами и уезжали смотреть футбол домой по телевизору, причем на ЧМ-1982 уступили таким образом сборной СССР.

Этот абзац предваряет ответный гол сборной России. Мы провели неплохую атаку в три паса, сделанных в одно касание, доставив мяч в штрафную соперников, и Эндрю Робертсон, попытавшийся выбить мяч, в итоге сделал точнейший пас на Артема Дзюбу. Тому оставалось точно пробить с разворота — 1:1.

Гол в «четыре ноги»

На старте второго тайма россияне просто деклассировали хозяев поля. Попадание Марио Фернадеса в перекладину, а Магомеда Оздоева в штангу повысило процент продажи сердечных капель или виски, в зависимости от того, чем на северной части острова Великобритании успокаивают нервы. А между этими ударами феерил Александр Головин. Он точно бил в створ, но мяч попадал в спину шотландского защитника раньше, чем в сетку ворот. Головин бил, и мяч улетал в небо Глазго, не менее высокое, чем небо Аустерлица. Бил и попадал в Дзюбу. Но, не сумев отличиться напрямую, Головин проявил себя как ассистент.

Второй наш гол начался с перехвата. Алексей Ионов перехватил мяч в центре поля, когда шотландец просто попал ему мячом в голень. Алексей прокинул мяч и отдал его Головину, который, пройдя по флангу, сделал кросс в штрафную. А там гол забивали в четыре ноги, поскольку на замыкание набегали 36-летний Юрий Жирков и 27-летний Стивен О’Доннел. Шотландец был чуть расторопнее и заслужил право быть внесенным в протокол матча как автор автогола — 1:2.

Между этими ударами феерил Александр Головин

Тут, кстати, следует отметить все того же Черчесова. Он не стал настаивать на новоиспеченных заслуженных мастерах спорта, героях прошлогоднего ЧМ, а продолжил поиск оптимального состава. Видя, что «Ростов» уверенно начал нынешний сезон, Черчесов вызвал оттуда Ионова. Помнится, три года назад сладкоречивый Леонид Слуцкий просто закрыл глаза на подвиги «Ростова», финишировавшего вторым в чемпионате страны, но не отрядившего ни единого сборника на Евро-2016.

После пропущенного гола у шотландцев оставалось полчаса на то, чтобы сравнять счет. Они и попытались это сделать, но единственный шанс, который можно назвать стопроцентным, пришелся на момент, когда Гильерме опять выпустил мяч из рук. По поводу Маринато, конечно же, есть вопросы. 32-летний бразилец закрыл вратарскую позицию не более чем на один отборочный сезон, за его спиной у России есть стремительно прогрессирующий Матвей Сафонов и Андрей Лунев, оставшийся сейчас в запасе. Промежуточные итоги подсказывают, что у Гильерме уже восемь пропущенных мячей в чемпионате, при семи у Сафонова и трех у Лунева, но Черчесов верит в «нового русского».

Шотландцы не приспособились к новым требованиям мирового футбола

Впрочем, не будем винить голкиперов в воротах и на тренерском мостике за косяки, тем более что последний в игре остался за Александром Ерохиным. Контратака четыре в два должна была завершаться голом, если бы Ерохин бил по воротам и доигрывал эпизод до конца, а не катил мяч по газону, а потом хватался за голову, когда шотландский защитник спас свою команду.

Итоговая победа не должна успокаивать. Надо понимать, что нынешняя Шотландия — это сборная, которая медленно, но верно скатывается в число аутсайдеров европейского футбола. Ну серьезно. Последний раз Шотландия становилась участником крупного турнира в 1996 году, когда родился наш Александр Головин. После этого Евро успели раздуть до 24 команд, на нем сыграли Латвия, Албания, Исландия, на чемпионатах мира сейчас и вовсе 32 участника, но в Шотландии уже 23 года смотрят на крупные соревнования со стороны. В последний раз они крепко напряглись в отборе на Евро-2016, дважды сыграли вничью с поляками — 2:2, обыграли Ирландию — 1:0 после невероятно красивой комбинации, начатой с углового пасом Шона Мэлони и завершенной обводящим ударом в дальний угол им же. Но в той команде были и сам Мэлони, и Скотт Браун, и Икечи Анья, способные на подобную красоту. В этой сборной нет творцов. И это не вина, а беда Шотландии.

Гостевая победа России максимально приблизила ее к выходу на Евро-2020

Ее футбол серьезно пострадал от «дела Жан-Марка», поскольку в лучшие свои годы Шотландия полностью отвечала футбольной истине: сильные клубы — сильная сборная. Так и было: два суперклуба «Селтик» и «Глазго Рейнджерс», крепкие «Абердин» и «Данди Юнайтед», «Хартс» и «Хибернианс» формировали костяк сборной, а легионеры из АПЛ разукрашивали его. Сейчас же клубный футбол в стране просел, а шотландцы до сих пор не научились формировать сборную целиком из легионеров. Невольным доказательством этого тезиса являются Северная Ирландия и Ирландия, возглавляющие свои отборочные группы на Евро-2020. Там национальные чемпионаты изначально были слабыми, игроки в сборные приезжали из АПЛ. Так же происходит и сейчас, и беззвездные сборные, привыкшие к своей беззвездности, неожиданно вышли в лидеры групп, используя свои единственные козыри — волю и характер.

Гостевая победа России максимально приблизила ее к выходу на Евро-2020. Перед матчем с Шотландией статистики указывали на факт, что соперник выиграл пять матчей подряд, и только уровень поверженных им соперников — Кипр, Израиль, Албания, Словакия и Мальта — подсказывал, что подобным достижением вряд ли можно гордиться.

Россияне тоже последовательно переиграли Казахстан, Сан-Марино, Кипр, собственно Шотландию, и уже в следующем матче с Казахстаном могут повторить это «достижение» в пять побед подряд.

