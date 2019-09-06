«У клубов уже есть планы на Мамаева и Кокорина, в том числе по их реабилитации»

Футбольный агент Евгений Куканос об освобождении и судьбе осужденных за драку и хулиганство игроков

Сегодня утром в Белгородской области Алексеевский суд освободил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО. Реальные сроки игроки получили в мае — по делу о драках и хулиганстве в Москве. Футбольные эксперты уже не раз высказывались о чрезмерном наказании спортсменов. О том, что оно возымело действие и Кокорин с Мамаевым «давно исправились», заявил и замдиректора ФСИН Максименко. Подробнее о том, какая судьба ждет футболистов, возьмут ли их в сборную и как поступит руководство клубов «Зенит» и «Краснодар» — в интервью «Реальному времени» рассказал Евгений Куканос, спортивный юрист и футбольный агент.

«Этот воспитательный процесс уже пора было заканчивать»

— При освобождении суд озвучил такую версию, что Кокорин и Мамаев «внесли свой вклад в развитие здорового образа жизни». Насколько эта мотивация соответствует действительности? Ведь вместе с ними освободили и брата Кокорина, который не играл в футбол и ничего не пропагандировал.

— Другая причина, наверное, есть, просто нам, обычным людям, никто не назовет ее. Но, в принципе, если озвученная причина красива и людей удовлетворяет, то приняли правильное решение. Хотя я считаю, что причина в другом. Уже определенный срок прошел с октября месяца — Мамаев и Кокорин урок получили и выводы сделали, этот воспитательный процесс уже пора было заканчивать. Около года прошло, и органы посчитали, что этого достаточно, чтобы люди задумались и сделали правильные выводы из этого дела.

— Может, сильные мира сего вступились наконец и сказали: хватит уже парней мариновать?

— Не исключено, я думаю, наверняка так и было. Все-таки у нас такие вопросы решают люди из власти. Думаю, что пожелание было высказано, ну а пожелания обычно воспринимаются как приказ к действию. Хотя в целом, как я уже говорил, все посчитали — хватит с них. Да и по срокам, в принципе, все совпало.

Фото new-retail.ru

Насколько я осведомлен, что касается хозяина «Краснодара», имиджевые потери для него приличные. Тем более это был не первый залет у футболиста

«Желания сотрудничать с Мамаевым у руководителя «Краснодара» нет»

— Какое будущее ждет футболистов? «Краснодар» уже искал возможность расторгнуть контракт с Мамаевым, а Кокорину в «Зените» уже давно нашли замену. Да и травма колена Кокорина мучает.

— Очень сложно спрогнозировать. Может, их карьера продолжится очень хорошо, потому что такие примеры уже были. А может все пойти и по плохому сценарию. Зависит от воли руководителей клуба. Думаю, не будут брать в расчет мнение тренера команды или кого-то еще. Решение будут принимать Галицкий в «Краснодаре» и, соответственно, Медведев в «Зените» или же глава «Газпрома».

По игровой форме проблем нет — уже были ситуации, когда люди по году с травмами сидят, а потом выходят и играют на прежнем уровне. Тут больше вопрос политический.

Насколько я осведомлен, что касается хозяина «Краснодара», имиджевые потери для него приличные. Тем более это был не первый залет у футболиста. Так что желания сотрудничать с Мамаевым у руководителя «Краснодара» нет.

Как это будет оформлено чисто юридически — сказать сложно, но обычно контракт предусматривает такие форс-мажорные обстоятельства. В одностороннем порядке наверняка можно будет разорвать.

Фото Максима Платонова

Если только кто-то сверху порекомендует. Но это уже будет не по желанию Черчесова, а больше политическое решение

«Не для этого Мамаеву и Кокорину преподали урок, чтобы взять в сборную»

— Как оцениваете переход в «Ахмат» этих футболистов? Туда уже перебирался скандально известный Денис Глушаков.

— Я думаю, что эти футболисты не сильно потеряли в мастерстве после годичного простоя. Другое дело — возраст. Но, я так понимаю, у некоторых клубов уже есть планы на Мамаева и Кокорина, в том числе и по их реабилитации и адаптации в футболе. Я думаю, такой вариант вполне возможен, почему бы и нет?

Возьмите команды ниже середины таблицы РПЛ — я думаю, ни одна команда не откажется от такого варианта. Тем более, думаю, после этой отсидки футболисты ни на какие сумасшедшие условия претендовать не будут, даже с точки зрения этики, и согласятся на то, что предложат.

— Дорога в сборную России им закрыта?

— Я думаю, да. Не для этого Мамаеву и Кокорину преподали урок, чтобы через некоторое время взять в сборную.

Тем более, вы сами сказали, что уже и в клубах им нашли замену. Соответственно, в сборной сейчас переключились на более молодых ребят.

Все может быть, Черчесов может и опровергнуть наши предположения, но я буду сильно удивлен.

Если только кто-то сверху порекомендует. Но это уже будет не по желанию Черчесова, а больше политическое решение.