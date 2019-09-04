Госжилфонд вернул маткапитал в соципотеку через кооператив «Строим будущее»
Быстро вернуть средства материнского капитала в оборот программы удалось только по схеме жилищного кооператива
Татарстанским соципотечникам вернули возможность платить за жилье маткапиталом. Как выяснило «Реальное время», с сегодняшнего дня Госжилфонд при президенте РТ начал принимать заявления участников программы на погашение оставшейся задолженности за квартиры средствами единовременной выплаты за второго и последующего ребенка. Фонду удалось снять табу на поступление федеральных денег, которые оставались лежать без движения на счетах татарстанского управления ПФР из-за запрета ГЖФ выдавать займы.
Материнский капитал вернули в ГЖФ
О возврате зачета материнского капитала в оплату жилья Госжилфонд при президенте РТ сообщил накануне вечером, опубликовав объявление на сайте. В нем говорится, что семьи, изъявившие желание погасить задолженность по договору социальной ипотеки средствами сертификата на материнский капитал, приглашаются в межрегиональные представительства фонда для получения справки «О внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса», а также выписки из реестра членов кооператива, подтверждающей членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат. Иначе говоря, соципотечники становятся не заемщиками фонда, как раньше — по договорам займа с ГЖФ, а членами кооператива «Строим будущее», через который фонд продолжит принимать федеральные средства на строительство в рамках жилищной программы.
— С сегодняшнего дня мы принимаем заявления от участников программы социальной ипотеки на погашение задолженности средствами материнского капитала, — рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь ГЖФ Гульзада Кычакова. — Если у семьи сохранились средства маткапитала на счете в ПФР, то их можно направить на оплату полученного жилья по программе социальной ипотеки. До полного погашения долга взятая квартира не может перейти в собственность участника программы.
Сколько семей рассчитывают погасить долги за счет федеральных ресурсов и на какую сумму, она с ходу назвать затруднилась. К участию приглашаются те семьи, у которых истек трехлетний срок со дня рождения детей. «В соответствии с п. 6 ст.7 Федерального закона РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ данный механизм применим по отношению к семьям, имеющим право на использование средств материнского капитала, у которых истек трехлетний срок со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей». То есть приглашаются к участию в кооперативе семьи, соответствующие этим условиям. Им будут выдавать документы об участии в программе социальной ипотеки «на основании письменного заявления за подписью всех участников договора старше 14 лет на имя владельца сертификата или его (ее) супруге (у)».
После получения членства в кооперативе соципотечникам нужно будет подать заявление в отделение Пенсионного фонда о том, что они хотят передать материнский капитал на оплату долга за жилье, которое они получили по программе социальной ипотеки. Какая общая сумма средств по линии маткапитала может быть разморожена и направлена на пополнение оборотного капитала ГЖФ, неизвестно. Сегодня размер материнского капитала составляет свыше 450 тысяч рублей.
Как искали обходные пути
В марте этого года ГЖФ при президенте РТ прекратил принимать материнский капитал от соципотечников, который направлялся на погашение займов в оплату приобретенных квартир. Это случилось после принятия поправок в федеральный закон о маткапитале, в результате чего организациям, не являющимся кредитными и не имеющим лицензии Центробанка, запретили принимать федеральную субсидию за второго и последующих детей. ГЖФ при президенте оказался в их числе. В правительстве и парламенте республики подключились к решению проблемы.
Тогда же начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда по РТ Гульсина Сабирова обнадежила, что ПФР помогает ГЖФ найти выход из сложившейся ситуации.
Соципотечники переходят в кооператив «Строим будущее»
Информацию о том, что проблему удалось решить хотя бы для отдельных категорий соципотечников, «Реальному времени» подтвердили и в татарстанском управлении Пенсионного фонда:
«Граждане, получившие квартиры по программам Госжилфонда, смогут распорядиться средствами МСК (материнский (семейный) капитал, — прим. ред.) в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса как члены социально–ипотечного жилищного кооператива «Строим будущее».
Срок обращения с заявлением о распоряжении средствами маткапитала — по достижении ребенком возраста трех лет. «В случае если лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены лицом, получившим сертификат, в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса», — ответили в пресс-службе ПФР. Вариант привлекать средства выплаты через кооператив «Строим будущее» оказался самым быстрым для ГЖФ решением проблемы, как обойти требование Центробанка.
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