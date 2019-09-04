Госжилфонд вернул маткапитал в соципотеку через кооператив «Строим будущее»

Быстро вернуть средства материнского капитала в оборот программы удалось только по схеме жилищного кооператива

Фото: Роман Хасаев

Татарстанским соципотечникам вернули возможность платить за жилье маткапиталом. Как выяснило «Реальное время», с сегодняшнего дня Госжилфонд при президенте РТ начал принимать заявления участников программы на погашение оставшейся задолженности за квартиры средствами единовременной выплаты за второго и последующего ребенка. Фонду удалось снять табу на поступление федеральных денег, которые оставались лежать без движения на счетах татарстанского управления ПФР из-за запрета ГЖФ выдавать займы.

Материнский капитал вернули в ГЖФ

О возврате зачета материнского капитала в оплату жилья Госжилфонд при президенте РТ сообщил накануне вечером, опубликовав объявление на сайте. В нем говорится, что семьи, изъявившие желание погасить задолженность по договору социальной ипотеки средствами сертификата на материнский капитал, приглашаются в межрегиональные представительства фонда для получения справки «О внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса», а также выписки из реестра членов кооператива, подтверждающей членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат. Иначе говоря, соципотечники становятся не заемщиками фонда, как раньше — по договорам займа с ГЖФ, а членами кооператива «Строим будущее», через который фонд продолжит принимать федеральные средства на строительство в рамках жилищной программы.

— С сегодняшнего дня мы принимаем заявления от участников программы социальной ипотеки на погашение задолженности средствами материнского капитала, — рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь ГЖФ Гульзада Кычакова. — Если у семьи сохранились средства маткапитала на счете в ПФР, то их можно направить на оплату полученного жилья по программе социальной ипотеки. До полного погашения долга взятая квартира не может перейти в собственность участника программы.

К участию приглашаются те семьи, у которых истек трехлетний срок со дня рождения детей. Фото Олега Тихонова

Сколько семей рассчитывают погасить долги за счет федеральных ресурсов и на какую сумму, она с ходу назвать затруднилась. К участию приглашаются те семьи, у которых истек трехлетний срок со дня рождения детей. «В соответствии с п. 6 ст.7 Федерального закона РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ данный механизм применим по отношению к семьям, имеющим право на использование средств материнского капитала, у которых истек трехлетний срок со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей». То есть приглашаются к участию в кооперативе семьи, соответствующие этим условиям. Им будут выдавать документы об участии в программе социальной ипотеки «на основании письменного заявления за подписью всех участников договора старше 14 лет на имя владельца сертификата или его (ее) супруге (у)».

После получения членства в кооперативе соципотечникам нужно будет подать заявление в отделение Пенсионного фонда о том, что они хотят передать материнский капитал на оплату долга за жилье, которое они получили по программе социальной ипотеки. Какая общая сумма средств по линии маткапитала может быть разморожена и направлена на пополнение оборотного капитала ГЖФ, неизвестно. Сегодня размер материнского капитала составляет свыше 450 тысяч рублей.

Как искали обходные пути

В марте этого года ГЖФ при президенте РТ прекратил принимать материнский капитал от соципотечников, который направлялся на погашение займов в оплату приобретенных квартир. Это случилось после принятия поправок в федеральный закон о маткапитале, в результате чего организациям, не являющимся кредитными и не имеющим лицензии Центробанка, запретили принимать федеральную субсидию за второго и последующих детей. ГЖФ при президенте оказался в их числе. В правительстве и парламенте республики подключились к решению проблемы.

— Чтобы выдавались займы, мы должны иметь лицензию Банка России, а ее у нас нет. Поэтому выдавать займы мы не можем. Совместно с Пенсионным фондом и Министерством юстиции мы работаем над тем, чтобы реализовать средства маткапитала. Есть некоторые наработки, которые проходят согласования в Минюсте, — объяснял на заседании круглого стола в Госсовете РТ заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов.

Тогда же начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда по РТ Гульсина Сабирова обнадежила, что ПФР помогает ГЖФ найти выход из сложившейся ситуации.

Соципотечники переходят в кооператив «Строим будущее»

Информацию о том, что проблему удалось решить хотя бы для отдельных категорий соципотечников, «Реальному времени» подтвердили и в татарстанском управлении Пенсионного фонда:

«Граждане, получившие квартиры по программам Госжилфонда, смогут распорядиться средствами МСК (материнский (семейный) капитал, — прим. ред.) в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса как члены социально–ипотечного жилищного кооператива «Строим будущее».

Срок обращения с заявлением о распоряжении средствами маткапитала — по достижении ребенком возраста трех лет. «В случае если лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены лицом, получившим сертификат, в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса», — ответили в пресс-службе ПФР. Вариант привлекать средства выплаты через кооператив «Строим будущее» оказался самым быстрым для ГЖФ решением проблемы, как обойти требование Центробанка.