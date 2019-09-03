Фотомарафон «100-летие ТАССР»: медицинское освидетельствование призывника, 1926 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 16-я
28 сентября 1922 года ВЦИК и СНК выпустили декрет об обязательной воинской повинности: призываться в Красную Армию должны были все мужчины в 20-летнем возрасте. Правда, 21 марта 1924 года призывной порог повысили до 21 года.
Призывников набирали из «социально благонадежных» слоев: то есть из рабочих и крестьян. После подробного медосмотра путем обычной жеребьевки определялось, в каких войсках новобранец будет служить.
От военной службы можно было получить отсрочку: с учетом семейного положения или до завершения образования. 3/4 дивизий Советской России были территориальными: новобранцы находились в них по несколько месяцев в году на учебных сборах.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.
Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Но когда будут фото по истории "освобождения женщин Востока"?
Всё мужчины и мужчины на фото.
А ведь марксисты для разрушения традиционных укладов жизни народов России активно использовали "освободившихся женщин", которым была "дарена" полная свобода - от свободы одевать (или не одевать ся вообще) что хочешь до полной сексуальной свободы в выборе партнера и решения о судьбе эмбрионов и зародышей.
Хотелось бы посмотреть исторические фотографии "физкультурниц" - бывших мусульманок, иудеек и христианок - на парадах в честь годовщины Парижской коммуны или создания ТАССР.
Спасибо за интересный проект.
Можно организовать и подписку.
Вскоре после прихода к власти в России большевиков, марксисты всех стран ощутили в себе способность к глобальным политическим изменениям. Многие из них тогда полагали, что мировая революция произойдёт в ближайшее время. Так, выступая 26 октября 1917 года на II Всероссийском съезде Советов, Троцкий публично заявил:[3]
Надежду свою мы возлагаем на то, что наша революция развяжет европейскую революцию. Если восставшие народы Европы не раздавят империализм, мы будем раздавлены, — это несомненно. Либо русская революция поднимет вихрь борьбы на Западе, либо капиталисты всех стран задушат нашу.
В концепции Энгельса мировая революция является мировой войной прогрессивных наций против реакционных, в которой реакционные нации должны погибнуть во имя прогресса:
Среди всех больших и малых наций Австрии только три были носительницами прогресса, активно воздействовали на историю и еще теперь сохранили жизнеспособность; это — немцы, поляки и мадьяры. Поэтому они теперь революционны. Всем остальным большим и малым народностям и народам предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции. Поэтому они теперь контрреволюционны. …
При первом же победоносном восстании французского пролетариата, которое всеми силами старается вызвать Луи-Наполеон, австрийские немцы и мадьяры освободятся и кровавой местью отплатят славянским народам. Всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций. В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом".
Призывника готовили в соответствии с человеконенавистническими "научными теориями" Маркса-Энгельса-Ленина-Троцкого для осуществления "прогресса" - уничтожения "целых реакционных народов"...
Физика — Жан Батист Перрен — «За работу по дискретной природе материи и в особенности за открытие седиментационного равновесия».
Химия — Теодор Сведберг — «За работы в области дисперсных систем».
Медицина и физиология — Йоханнес Фибигер — «За открытие карциномы, вызываемой Spiroptera».
Литература — Грация Деледда — «за поэтические сочинения, в которых с пластической ясностью описывается жизнь её родного острова, а также за глубину подхода к человеческим проблемам в целом».
Премия мира — Аристид Бриан и Густав Штреземан — «За роль в заключении Локарнского пакта и дружественном диалоге Франции и Германии после многих лет недоверия».
1 февраля — Образование Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
26 февраля-5 марта — В Баку прошёл Первый Всесоюзный тюркологический съезд.
4-11 апреля — В Париже в отеле «Мажестик» произошёл съезд русской эмиграции.
Апрель — После сближения Л.Каменева и Зиновьева с Троцким возникает «объединенная оппозиция», требующая первоочередного развития тяжелой промышленности, ведения борьбы с кулачеством, предоставления помощи революционному движению в других странах.
18 октября — В газете «Нью-Йорк тайме» опубликовано «завещание» Ленина. Сталин обвиняет Троцкого в «двурушничестве».
7 ноября — в Ленинграде у Финляндского вокзала открыт памятник В. И. Ленину, сооружённый по проекту скульптора С. А. Евсеева и архитекторов В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейха и ставший первым завершённым памятником В. И. Ленину в городе.
В Казани первый "завершенный памятник" Ленину был открыт на 2 года рагьше - уже в год смерти диктатора, в 1924 году.
А "Ленинский институт" (ныне ГИДУВ) получил имя ленина с согласия самого диктатора, естественно при его жизни, в 1922 году.
17 декабря — В СССР проводится первая перепись населения СССР, которое составляет 147 млн. человек. Сельское население составляет 82%, городское — 18%[1].
А деревенских жителей, крестьян марксисты Ленин и Троцкий мягко говоря "сильно не любили"...
Крестьяне по их "научной теории" - реакционный класс.