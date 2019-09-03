Фотомарафон «100-летие ТАССР»: медицинское освидетельствование призывника, 1926 год

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Фото: из фондов Национального музея РТ

28 сентября 1922 года ВЦИК и СНК выпустили декрет об обязательной воинской повинности: призываться в Красную Армию должны были все мужчины в 20-летнем возрасте. Правда, 21 марта 1924 года призывной порог повысили до 21 года.

Призывников набирали из «социально благонадежных» слоев: то есть из рабочих и крестьян. После подробного медосмотра путем обычной жеребьевки определялось, в каких войсках новобранец будет служить.

Медицинское освидетельствование призывника 1904 года рождения, 1926 год. Фото: из фондов Национального музея РТ

От военной службы можно было получить отсрочку: с учетом семейного положения или до завершения образования. 3/4 дивизий Советской России были территориальными: новобранцы находились в них по несколько месяцев в году на учебных сборах.



Людмила Губаева