Максим Игнатович: «Бои Хабиба — как прямолинейный хоккей: скучно, но результат приносит»

Интервью с победителем МЧМ-2011, перешедшим в ХК «Нефтехимик»

Практически всю свою игровую карьеру Максим Игнатович (с небольшими «ссылками») провел в системе новосибирской «Сибири» и теперь плотно ассоциируется у любителей хоккея со «Снежинкой». Однако минувшим летом Максим сменил-таки клуб и переехал в Нижнекамск, дабы помочь местному «Нефтехимику» попасть в плей-офф. «Реальное время» побеседовало с защитником, бравшим золото молодежного чемпионата мира-2011 в Баффало, о его решении поменять свою жизнь, задачах на сезон для «волков», предпочтениях в MMA и отношениях с болельщиками.

«Пришло время встряхнуть карьеру и найти новую цель в хоккее»

— Максим, ты один из тех хоккеистов, которые ассоциируются с одной командой КХЛ — почти 10 лет отыграл в «Сибири» и являешься ее воспитанником. Расскажи, каково это — поменять обстановку после столь длительной карьеры в одном клубе?

— Никаких проблем за два месяца здесь не возникло. Команда приняла хорошо. У нас много новых игроков — 19 человек, так что осваивались все вместе. Ну а те, кто здесь раньше играл, — помогли, в том числе в бытовых вопросах. Здесь кормят, поят, одевают — никаких проблем с организацией, все на высшем уровне. Так что с адаптацией никаких проблем не было.

— Семью в Нижнекамск уже перевез?

— Нет, они будут здесь наездами. Все равно у нас много разных выездов, и даже если мы и находимся дома, то постоянно игры. То есть нет большой разницы, здесь семья или в Новосибирске. Будут стараться приезжать на недельку раз в полтора-два месяца. Потому что у детей школа и садик — не хотелось отрывать их от родственников и друзей.

Фото hcsibir.ru

Это уже пройденный этап, сейчас не хочется ворошить, из-за кого что случилось. Видимо, пришел тот этап в жизни, когда надо было уже что-то поменять

— Видел трогательный прощальный ролик про тебя от «Сибири», когда ты покидал Новосибирск. Да и местные болельщики отмечают, что ты один из «столпов стабильности» клуба. Почему в итоге пришлось уйти? Николай Заварухин не видел тебя в своей команде?

— Это уже пройденный этап, сейчас не хочется ворошить, из-за кого что случилось. Видимо, пришел тот этап в жизни, когда надо было уже что-то поменять, найти себе новую цель и дать толчок своей игре.

В Новосибирске я все-таки дома — все было под боком, никаких проблем нет, где-то уже успокоился в плане игрового роста. А когда ты переходишь в новый клуб, то тебя не берут за какие-то давние заслуги — здесь ты наравне со всеми борешься за место в составе, пробиваешь себе путь в хоккее заново, грубо говоря. В общем, продолжительный десятилетний этап закончился и начался другой.

— В последние годы «Сибирь» сдала — три сезона без плей-офф. В чем причина кризиса?

— Да потому что каждый год набирается новая команда, уходит очень много игроков. Коллектив же строится не за месяц, это планомерная работа тренерского штаба и игроков. Почти всегда в начале сезона у нас не получалось, но к середине «Сибирь» уже играла достойно и боролась за плей-офф. Два года для попадания в восьмерку не хватало всего одного очка. В общем, нам не хватало стабильности. Каждый раз команда строилась с нуля, и в итоге не хватало очков, которые упускали из-за стартовой несыгранности.

В этом году в Новосибирске осталось много игроков с прошлого сезона. Всегда проще строить команду, когда ты приходишь после отпуска и встречаешь тех, с кем уже играл, кого знаешь.

— Старт прошлого сезона получился и вовсе провальным — вы не могли победить в первых 12 матчах. И многие связывали это с провалом в предсезонной подготовке.

— Не могу сказать, что она была какой-то слабой. Владимир Владимирович [Юрзинов-младший] — очень хороший специалист, и мне было комфортно работать с ним.

«Буцаев просит играть попроще и не «придумывать велосипед»

— У «Нефтехимика» предсезонка тоже складывалась не лучшим образом — только одна победа. Хотя уже к концу турнира в Нур-Султане хорошо поборолись с «Салаватом», появился рисунок игры. Команда делала упор на «физику», к сезону подойдете в лучшем виде?

— Мы проделали очень плодотворную работу. Было много и ледовой работы, и физической подготовки. Где-то были под нагрузками. Сейчас мы в полной боевой готовности. Не считаю, что нужно обращать внимание на результаты предсезонки. Повторюсь, кто-то был под большими нагрузками, кто-то под меньшими.

Буквально сегодня мы встречались с президентом клуба Азатом Бикмурзиным (генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим», — прим. ред.) — он обозначил перед нами цели и задачи, которые нам по силам.

Буквально сегодня мы встречались с президентом клуба Азатом Бикмурзиным — он обозначил перед нами цели и задачи

— Понимаешь, что требует от тебя на льду Вячеслав Буцаев?

— Он требует от нас простой игры, не выдумывать лишнего на льду, не «изобретать велосипед» и играть как можно надежнее в обороне. Такие требования у него ко всем игрокам.

— Тебя уже ставили в паре с Волгиным, Семеновым и Захарчуком. С кем комфортнее на льду — с более молодыми Семеновым и Волгиным или с более опытным Захарчуком?

— У нас есть единая система и требования, по которым мы играем: любой должен выйти и сыграть в соответствии с ними. Нет такого, что с этим комфортно, а с тем — нет. Мы все взрослые и опытные игроки, у нас единая команда, не может один делать одно, а другой — другое.

— Учитывая твой бэгкраунд, возраст и имя в КХЛ, несколько удивительно выглядит тот факт, что сначала с тобой подписали просмотровый контракт, и лишь потом — полноценный. Не объясняли почему?

— Объясняли, но я бы не хотел это комментировать.

«Готов заступиться и подраться, если соперник будет играть грязно»

— В «Нефтехимике» давненько не было бойца, готового подраться на льду. Готов взять на себя эту роль?

— Не сказал бы, что я какой-то прямо тафгай. Но если кто-то играет грязно против наших игроков, то, конечно, могу вступиться. В принципе, у нас у всех игроков так, на этом и должна строиться команда.

— Продолжаешь занятия боксом?

— Да. У меня много знакомых, у которых свои клубы по единоборствам, есть и знакомые тренеры для индивидуальных тренировок. Мне импонирует бокс, и летом я им по возможности занимаюсь.

У нас есть единая система и требования, по которым мы играем: любой должен выйти и сыграть в соответствии с ними. Нет такого, что с этим комфортно, а с тем — нет. Мы все взрослые и опытные игроки

— В Нижнекамске тебе пока не до бойцовского зала. Чем разбавляешь свободное время?

— Пока шла предсезонная подготовка, нагрузка была такая серьезная, что не до развлечений. Тренировки, ужин, а потом просто лежишь и отдыхаешь.

Выходные провожу как все — хожу в кино, в ресторан. Дома могу посмотреть сериал, почитать книгу.

— Что именно смотришь?

— В основном российские сериалы. Иностранные мы с женой пытались смотреть, и что-то не очень зашло. Что из последнего? «Метод» с Хабенским. В основном смотрю то, что на слуху.



«Неважно, как красиво ты отдаешь пас или водишь шайбу. Смотреть будут на результат — попал в плей-офф или нет»

— Помнится, перед боем Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора ты неожиданно ставил на ирландца. На кого ставишь в предстоящем бою Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье?

— Здесь понятно, что Нурмагомедов — очень сильный боец, так что ставлю на него. То, что он делает своими борцовскими приемами в партере, даже с тем же Макгрегором — это очень изматывает.

— Многие отмечают, что такой стиль ведения боя скучен. Как он тебе?

— Ну да, это скучно. Это как в хоккее, у нас тоже говорят, что прямолинейный хоккей — это очень скучно. Сейчас в основном и играют в такой прямолинейный хоккей, грубо говоря, «бей-беги». Не как раньше — пасы через три клюшки.

Фото youtube.com

Нурмагомедов — очень сильный боец, так что ставлю на него. То, что он делает своими борцовскими приемами в партере, даже с тем же Макгрегором — это очень изматывает

Да, может, это и скучно — и команды, которые выигрывают за счет системы, и борьба Хабиба. Но это приносит большие плоды. Зрителю, конечно, не совсем интересно, но результат важнее зрелищности. Если ты проиграл игру, никто не похвалит тебя за то, какие хорошие и красивые пасы ты делал или водил шайбу. Все равно в конце сезона смотрят на результат: попал ты в плей-офф или нет.

Конечно, если ты делаешь красиво и при этом результат приносишь — ты мастер. Но ведь не все в лиге такие, как Мозякин или Капризов.

— Ты поиграл в одной команде с Владимиром Тарасенко, в том числе на «золотом» МЧМ-2011. Поздравил его с выигранным Кубком Стэнли?

— Поздравил, да. Жаль, не удалось увидеть, как он привозил Кубок Стэнли в Новосибирск, в это время я был в Нижнекамске.

Мы общаемся, он часто прилетает в Новосибирск. Всегда, когда у нас идет подготовка к сезону, он приходит, крутит «велосипед», готовится к сезону.

— Пару лет назад он приезжал, общался с игроками-любителями в раздевалке, выступавшими в реалити-шоу «Сибири». Он действительно такой простой?

— Да. Это вообще закономерность — чем богаче и успешнее человек, тем он проще. Не видел такого, чтобы кто-то из успешных людей отказывал в автографе.

Я тоже по возможности стараюсь уделять внимание болельщикам. Считаю, что чем проще ты будешь, тем лучше.

Фото vk.com/hcsibir1962

Жаль, не удалось увидеть, как он привозил Кубок Стэнли в Новосибирск, в это время я был в Нижнекамске

«Если «хейтеры» подойдут и выскажут претензии в лицо — так будет честнее»

— Помнится, одно время болельщики при неудачах «Сибири» спускали всех собак на тебя. Потом называли тебя «своим сибирским парнем». Какими словами провожали этим летом?

— Всем не угодишь. Кто-то разбирается в хоккее, кто-то нет, кто-то завидует. Нельзя на этом заострять свое внимание. Сейчас развелось много «хейтеров», и надо проще к этому относиться. С другой стороны, те же «хейтеры» подстегивают играть лучше, доказывать, что они не правы.

— Когда уезжал, что писали?

— Мне лично никто ничего не писал. Но даже когда писали, то, я считаю, лучше подойти и сказать лично в лицо — так было бы честнее по отношению ко мне. Но за всю мою жизнь никто ни разу мне лично ничего не сказал. Я ведь нигде не прячусь, найти меня в Новосибирске несложно. А писать в комментариях — это трусливо.